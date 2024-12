Dal 2025 Bonifici Istantanei gratis per tutti

Una buona notizia arriva dall’Europa. Se la tua banca ti sta facendo pagare costi extra per effettuare Bonifici Istantanei, sappi che dal 9 gennaio 2025 dovranno essere gratis per tutti. In pratica, questa operazione, che per alcuni ha un costo se inferiore ai 100mila euro, sarà più accessibile e conveniente per tutti i cittadini dell’Unione Europea.

Questa applicazione arriva grazie all’entrata in vigore del Regolamento 886 UE sui pagamenti istantanei e rappresenta un’importante novità nel mondo finanziario. Infatti, una volta attiva, porterà cambiamenti significativi nel panorama dei servizi bancari e dei pagamenti elettronici. Ma quali sono le principali novità di questo regolamento europeo?

Il Regolamento 886 UE introduce quattro condizioni fondamentali per rendere i pagamenti istantanei in euro universalmente disponibili e accessibili:

obbligo di offrire una versione istantanea dei bonifici; parità di costo tra bonifici istantanei e bonifici ordinari; verifica obbligatoria della corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario; verifica quotidiana dei clienti in corrispondenza agli elenchi delle sanzioni UE.

Tempistiche di implementazione dei bonifici istantanei gratis

L’attuazione di questa novità, che porterà le banche a offrire le operazioni di bonifici istantanei gratis, ha una tempistica di implementazione predisposta e definita dal Regolamento 886 UE:

9 gennaio 2025 : entrata in vigore dell’obbligo di ricezione dei bonifici istantanei senza costi aggiuntivi nei paesi dell’Eurozona;

: entrata in vigore dell’obbligo di ricezione dei bonifici istantanei senza costi aggiuntivi nei paesi dell’Eurozona; 9 ottobre 2025 : termine ultimo per consentire anche l’invio di bonifici istantanei senza costi extra nei paesi dell’Eurozona;

: termine ultimo per consentire anche l’invio di bonifici istantanei senza costi extra nei paesi dell’Eurozona; 9 luglio 2027: scadenza per l’adeguamento dei paesi UE che non utilizzano l’euro come moneta unica.

Impatto sulle banche e sui prestatori di servizi di pagamento

Questa novità avrà un impatto importante sia sulle banche che sui prestatori di servizi di pagamento. Infatti, questi dovranno adeguare i propri sistemi per processare i pagamenti istantanei nei tempi previsti dal regolamento. Inoltre, dovranno impostare questa operazione come opzione per tutti i bonifici in euro.

Dovranno anche offrire il servizio attraverso gli stessi canali utilizzati per i bonifici tradizionali come online banking, sportelli automatici, telefono e succursali. Infine, sarà necessario implementare sistemi di sicurezza contro le truffe online che sfruttano i bonifici istantanei.