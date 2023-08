200 Capsule Caffè Borbone a soli 33€: fai subito la SCORTA

Approfitta ora di una super offerta eBay per la tua casa. Assicurati tanti momenti di piacere da solo o con gli amici! Acquista 200 Capsule Caffè Borbone a soli 33,99 euro, invece di 50,18 euro. Praticamente stai pagando 0,16 euro a caffè. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo, la quantità disponibile è limitata. Tra l’altro con eBay hai anche due vantaggi super.

Infatti, la consegna gratuita è inclusa nella promozione. Quindi il pacco ti arriverà direttamente a casa tua senza costi aggiuntivi in pochissimi giorni. Inoltre, hai anche la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da soli 11,33 euro al mese. Ti basta selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare l’opzione “Paga in 3 Rate”. Allora cosa stai aspettando? Sbrigati prima del sold out!

200 Capsule Caffè Borbone: qualità e risparmio vanno a braccetto

Grazie a questa promozione ti assicuri 200 Capsule Caffè Borbone compatibili con Lavazza A Modo Mio. La qualità in offerta è Don Carlo Miscela Red Rossa per un gusto perfetto se ami il caffè napoletano. Monodose, apri facilmente la busta salvafreschezza e la capsula è subito pronta all’utilizzo. Ottieni un caffè caldo e cremoso, adatto anche ai palati più esigenti. Goditi tutto l’aroma di qualità a soli 0,16 euro a capsula.

Acquistale subito a soli 33,99 euro, invece di 50,18 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.