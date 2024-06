2 tavolette LCD per bambini e NON SOLO: 9€ sono un affare

Bambini che amano disegnare o che vuoi intrattenere al mare o al ristorante? Passione per disegnare mentre studi o lavori? Bisogno di appuntare qualche memo senza sprecare carta? Ecco che le tavolette LCD ti tornano estremamente utili. Senza inchiostro, senza complicazioni e soprattutto strizzano l’occhio all’ambiente con zero utilizzo di carta.

Tavolette LCD da usare per ogni esigenza: comode, pratiche, intelligenti

Invece di creare uno zaino da portare sempre dietro per bambini pieni di fogli che si stropicciano, matite e colori che si perdono e gomme che non si sa dove finiscono, con queste tavolette LCD hai tutto l’occorrente per farli divertire. Non solo, sono comode anche per noi adulti da tenere sulla scrivania o da attaccare al frigo così per scrivere ed annotare informazioni o memo giornalieri per amici e parenti.

Non hanno bisogno di elettricità per funzionare e arrivano con la loro penna. Usala per scrivere e quando è finito lo spazio, l’unico tasto disponibile ti fa cancellare tutto con un tocco. Geniale, vero?

Il tratto della penna è multicolor con un gradiente che va dal verde al giallo per divertire ancora di più. Sono due, sono leggerissimi e passepartout.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon dove acquisti le tue tavolette LCD ad appena 9,49€ con un click in pagina.

