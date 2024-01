2 Spazzolini Elettrici Oral-B a soli 69€ grazie alla FOLLE OFFERTA Amazon

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia Oral-B 3 in 1, questi spazzolini elettrici rimuovono fino al 100% di placca in più rispetto agli spazzolini manuali, raggiungendo anche le zone più difficili. La loro azione combinata di rotazione, oscillazione e pulsazioni garantisce una pulizia efficace e completa. Le testine rotonde Oral-B, progettate con la tecnologia Oral-B 3 in 1, agiscono su zone difficili da raggiungere, superando in performance gli spazzolini manuali tradizionali.

Gli Oral-B Pro 3 3900N vantano tre modalità di pulizia per adattarsi alle tue esigenze: Pulizia Quotidiana (modalità standard per una pulizia completa di denti e gengive), Denti Sensibili (modalità delicata ideale per chi ha gengive sensibili), Denti Sbiancanti (modalità che aiuta a rimuovere macchie superficiali dai denti).

Il controllo della pressione di spazzolamento visibile a 360° è un innovativo sensore che si illumina quando si esercita troppa pressione durante lo spazzolamento, proteggendo così le gengive da eventuali danni. Oltre alle testine fornite nella confezione, è possibile personalizzare ulteriormente la tua igiene orale con altre testine Oral-B, come la Deep Clean per una pulizia profonda, la Gentle Clean per gengive sensibili e la Whitening per rimuovere macchie superficiali.

Dotati di una batteria potenziata, gli Oral-B Pro 3 3900N offrono un’autonomia eccezionale di fino a 14 giorni con una sola carica, con un tempo di ricarica completo di circa 2 ore.