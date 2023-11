2 Spazzolini Elettrici Oral-B a soli 59€?! Sì, grazie allo SCONTO Amazon!

Lo Spazzolino Elettrico Oral-B Pro 3 3900 offre un’esperienza di spazzolamento avanzata, attualmente disponibile in coppia su Amazon a soli 59,99€ anziché 90,94€. Questo dispositivo non solo garantisce una sensazione di pulizia professionale quotidianamente, ma offre anche un controllo della pressione di spazzolamento delle gengive visibile a 360°.

Oral-B Pro 3 3900: sorriso bianco istantaneamente

Grazie alla tecnologia di pulizia 3D esclusiva di Oral-B, questo spazzolino elettrico oscilla, ruota e pulsa per rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale. Questo non solo contribuisce a una pulizia profonda, ma promuove anche gengive più sane.

La caratteristica distintiva di questo spazzolino è il controllo della pressione di spazzolamento delle gengive visibile. Quando si esercita troppa pressione durante lo spazzolamento, il sensore luminoso ferma le pulsazioni, riduce la velocità e avverte visivamente diventando rosso, fornendo così una protezione extra per le gengive.

La testina rotonda, ispirata agli strumenti dei dentisti, è progettata per avvolgere ogni dente, offrendo una pulizia profonda e delicata per le gengive. Questa progettazione consente di raggiungere anche le aree più difficili da pulire.

Il dispositivo è ricaricabile e presenta un pratico indicatore di livello. Dotato di una batteria agli ioni di litio a lunga durata, assicura che il tuo spazzolino sia sempre pronto all’uso quando ne hai bisogno.

Le testine intercambiabili di Oral-B passano dal verde al giallo in base all’uso personale, fornendo un indicatore visivo del momento in cui è consigliato cambiarle. Questo non solo facilita il mantenimento di una pulizia efficace al 100%, ma il promemoria per la sostituzione delle testine contribuisce a preservare le prestazioni ottimali del tuo spazzolino elettrico nel tempo.

Da notare che il bundle include due spazzolini elettrici, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. In sintesi, l’Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3900 offre non solo una pulizia avanzata ma anche funzionalità intelligenti per proteggere le gengive e mantenere il dispositivo sempre efficiente. Approfitta dell’offerta su Amazon e assicurati questo bundle di qualità a soli 59,99€ anziché 90,94€.

