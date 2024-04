180 capsule Caffè Borbone miscela BLU per Dolce Gusto Nescafé (37€)

Fai la scorta di caffè per la tua Dolce Gusto Nescafé e non perdere questa promozione più che ottima. Se ami Caffè Borbone e la miscela che preferisci è quella BLU, che dire, ho la promozione che fa al caso tuo. 180 capsule con sistema salva aroma perfette per casa ma anche per l’ufficio.

Il megapack lo trovi disponibile su eBay dove lo sconto del 23% ti permette di risparmiare una decina di euro. Completa subito l’acquisto con 37,70€ e un click.

Le spedizioni, invece, sono gratuite e rapide in tutta Italia.

Caffè Borbone su Nescafé Dolce Gusto: 180 capsule di cui non fare a meno

Per creare una scorta, partire con un pack da 180 capsule non è mica male. Non so quanti siete in casa o in ufficio ma sicuramente durano qualche settimana. In modo particolare, come ti ho già detto, sono studiate appositamente per i sistemi Dolce Gusto di Nescafé quindi assicurati di avere uno di questi.

Caffè Borbone è uno dei marchi più apprezzati e acquistati in tutta Italia. La miscela Blu ti permette di avere un caffè cremoso, intenso e gustoso. In più, con il sistema salva aroma puoi conservare la capsule per diverso tempo senza paura che perdano di sapore e di qualità.

Cos’altro aspetti? Se sei interessato, collegati al volo su eBay dove ti aspetta questa mega confezione da 180 pezzi di Caffè Borbone in miscela Blu per macchinette Dolce Gusto di Nescafé, tua con uno sconto del 23% che fa scendere il prezzo a soli 37,70€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutto il territorio italiano. Il venditore, inoltre, ha un feedback positivo al 99,5% per una garanzia in più.