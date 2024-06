-100€ sul videoproiettore con Chromecast integrato grazie al COUPON Amazon!

Il protagonista di quest’incredibile ribasso è un videoproiettore pronto ad essere portato ovunque grazie alle sue dimensioni super-compatte. E sono numerosissime le sue particolarità, a partire dagli altoparlanti Dolby Audio integrati. Sebbene normalmente costi 399,00€, oggi lo potrai pagare solo 299,00€ cliccando sul coupon Amazon!

Tutte le caratteristiche del videoproiettore

Il design del videoproiettore XGIMI MoGo 2 è tanto compatto quanto elegante, con un peso di un solo kg! Questo lo rende facile da portare ovunque tu vada, sia in casa che all’aperto. A renderlo ulteriormente portatile è la sua batteria che dura fino a 5 ore te i permette di guardare un film intero senza bisogno di ricaricarlo.

L’audio è altrettanto impressionante, grazie agli altoparlanti integrati da 2x8W con Dolby Audio. Questo sistema garantisce un suono ricco e cristallino, immergendoti completamente nei tuoi film. Ma l’intrattenimento non si ferma qui: con Android TV 11.0, hai accesso a oltre 5.000 app, tra cui Netflix, YouTube e Disney+. E con il Chromecast integrato, puoi trasmettere i tuoi contenuti preferiti direttamente dal tuo smartphone o tablet. Ma sono disponibili anche le connessioni più classiche, come HDMI, USB e Wi-Fi, per collegare il tuo laptop, console di gioco o altri dispositivi.

Questo piccolo dispositivo racchiude una potenza incredibile e infinite opzioni di intrattenimento, oltre a tecnologie all’avanguardia come la correzione automatica del trapezio che garantisce un’immagine perfettamente quadrata, mentre il focus automatico ti consente di goderti immagini nitide senza dover regolare manualmente la messa a fuoco.

Non dimenticare che per pagare 299,00€ questo incredibile proiettore, dovrai cliccare sul coupon esclusivo!