100€ di sconto con la Carta PAYBACK AMEX: attivala entro il 19 febbraio

Fino al 19 febbraio 2024, c’è un’opportunità da non perdere per tutti gli amanti degli sconti e dei vantaggi: se richiedi la Carta di Credito PAYBACK American Express e spendi almeno 250 euro nei primi tre mesi dall’emissione, riceverai uno sconto di 100 euro direttamente in estratto conto.

American Express e PAYBACK: vantaggi unici

Oltre alla promozione online che ti consente di ottenere 100 euro di sconto, American Express offre a tutti i titolari PAYBACK quota annuale gratuita, TAN/TAEG 12%/14,31% e l’accesso alla raccolta punti PAYBACK, ancora più gratificante: è infatti possibile accumulare punti su ogni acquisto effettuato con la carta, e non più solo presso i partner del programma, e su oltre 350 partner online tra cui spiccano Amazon, eBay e Booking.com.

Altri vantaggi inclusi sono la carta supplementare, le assicurazioni per proteggere i tuoi acquisti, servizi online e mobile per controllare le tue spese online, flessibilità (opzione rateale oppure pagamento unico), supporto ad Apple Pay per pagare con smartphone, accessi esclusivi a eventi e prevendite speciali con le American Express Experiences e sicurezza garantita American Express.

Per richiedere la Carta di Credito PAYBACK American Express, devi essere maggiorenne, iscritto al programma PAYBACK, residente in Italia, e possedere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. La richiesta richiesta avviene online, rapida e semplice, con la possibilità di firmare digitalmente senza la necessità di stampare documenti.

Scopri il mix perfetto di convenienza PAYBACK e sicurezza American Express: richiedi la tua Carta entro il 19 febbraio, spendi almeno 250 euro nei primi tre mesi dall’emissione e ricevi ben 100 euro di sconto direttamente in estratto conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.