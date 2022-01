1000 PS5 e Switch a bimbi in difficoltà: il regalo di Shaquille O'Neal

Shaquille O'Neal, leggenda NBA e dei Los Angeles Lakers, ha voluto sorprendere alcuni bambini in difficoltà lo scorso Natale regalando loro oltre 1000 PS5 e Nintendo Switch. La notizia è riportata da EssentiallySports.

“Mio padre era un sergente istruttore, mia madre era solo una donna che lavorava sodo. Avevano poco, ma mi hanno insegnato il valore di restituire e di aiutare coloro che hanno bisogno. Ho ordinato circa 1000 Switch e 1000 PS5. Sono andato da Walmart e ho preso delle biciclette. Quindi, in questa piccola scuola elementare a McDonough in Georgia, i bambini piangevano dalla felicità. Ed è tutto qui“.

Sicuramente un altro aspetto interessante della notizia è che l'ex giocatore NBA sia riuscito a trovare ben 1000 PlayStation 5 da regalare, considerata quanto sia difficile oggi comprare facilmente la nuova console Sony.

Battute a parte, è stato sicuramente un grande gesto da parte di Shaquille O'Neal: parliamo del resto di una persona che ha usato intelligentemente i soldi guadagnati durante la sua lunga carriera, con oltre 292 milioni di dollari che ha ritrasformato in oltre 700 milioni grazie ad investimenti mirati nel mondo delle imprese.

E non è affatto scontato che figure così si lancino in donazioni tanto importante: quello che potremmo definire il “gigante buono” dello sport nordamericano è riuscito in una vera e propria impresa dal sapore natalizio. Magari potremmo chiedergli consigli su come scovare facilmente una PS5, ammesso che la quantità riportata sia corretta. Ma, in tutta sincerità, è un dettaglio che importa veramente poco.