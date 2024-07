100 capsule caffè ristretto by Amazon in sconto del 10%

Finalmente un nuovo caffè a un prezzo incredibile sul mercato, grazie ad Amazon! Le capsule di caffè ristretto by Amazon rappresentano una scelta eccellente per gli amanti del caffè robusto e deciso, ora in offerta al prezzo scontato del 10% a 17,64€ invece di 19,66€. Confezionate in una scatola compatta e un peso complessivo di 767 grammi, queste capsule offrono qualità e convenienza tutto in uno! All’interno della confezione troverete cinque pacchetti di caffè Intenso by Amazon, ciascuno con 20 capsule per un totale di 100 capsule.

Assaggia la novità con le capsule caffè ristretto by Amazon

Le capsule di caffè ristretto, con un’intensità 12, sono realizzate interamente con miscela Robusta, garantendo un gusto deciso e pieno. Ogni pacchetto, fatto in cartoncino, misura 15,5 x 8 x 6,1 cm e pesa 143 grammi, contenendo capsule in alluminio compatibili con le macchine Nespresso. L’alluminio, materiale superiore per le capsule, assicura una perfetta compatibilità senza inceppamenti e permette una facile riciclabilità grazie al separa capsule manuale. Questo strumento separa la parte metallica dal caffè esausto, permettendo di conferire correttamente i materiali rispettivamente nel riciclo del metallo e dell’organico.

Ogni capsula pesa 6 grammi e contiene caffè macinato finemente, senza lasciare residui nella tazzina. Il gusto è deciso, tipico della Robusta tostata, con una crema schiumosa e non troppo compatta. Queste capsule non solo offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo, ma sono anche sostenibili, con caffè certificato UTZ proveniente da agricoltura responsabile.

Se apprezzi un caffè robusto, deciso e senza aromi particolareggiati, le capsule di caffè ristretto by Amazon sono la scelta per te. Tuttavia, se cerchi sapori speziati o note floreali, potrebbe essere meglio esplorare altre varianti! Non farti scappare questa offerta con sconto del 10% per gustare un caffè intenso e di alta qualità ogni giorno.