Trasportare tutta l'attrezzatura fotografica non è semplice, sia se siamo fotografi amatoriali, sia professionisti. E' fondamentale avere una borsa o uno zaino realizzati apposta per contenere tutti gli strumenti al meglio. Noi di Telefonino abbiamo realizzato questa guida per aiutarti a scegliere un prodotto adatto alle tue esigenze, per orientarti tra i molti modelli in commercio, selezionando i più capienti e resistenti, al miglior prezzo.

Zaino TARION Pro PB-01

Zaino TARION Pro PB-01 : ha una capienza notevole, in grado di contenere due fotocamere, sette lenti, un laptop, un treppiede e molti accessori fotografici, perfetto quindi per i professionisti che devono portare sempre con sé tutta l’attrezzatura necessaria. Tutti la parti dello zaino sono in nylon, resistente agli strappi e all’acqua. Borsa a tracolla inclusa.

Zaino Manfrotto Pro Light RedBee-310

Zaino Manfrotto Pro Light RedBee-310: questo modello consente di trasportare in sicurezza diversi strumenti. Presenta un accesso posteriore sicuro alla fotocamera, con divisori flessibili e un sistema di mesh con cerniera per tenere divisi la fotocamera da altri elementi. Ha una tasca frontale, una tasca con cerniera per custodire l'attrezzatura e un attacco per treppiede. Una copertura antipioggia è disponibile in caso di condizioni meteorologiche estreme.

Zaino Lowepro Whistler Rucksack 450 AW II

Zaino Lowepro Whistler Rucksack 450 AW II: dispone di una spaziosa tasca frontale e una barriera impermeabile con foro di scarico che separa gli attrezzi bagnati dallo scomparto principale. Formato da un doppio laminato che fornisce una robusta resistenza all'abrasione e agli strappi. Il pannello posteriore ActivZone e l'imbracatura in schiuma a doppia densità offrono un maggiore comfort.

Zaino Amazon Basics

Zaino Amazon Basics: è studiato per proteggere il tuo kit fotografico e di editing in viaggio. Lo zaino ha un interno personalizzabile per mettere ben 2 macchine fotografiche reflex, 3-4 obiettivi, laptop da 17 pollici e altro. Ha uno scomparto per laptop, così da scaricare le tue foto sul pc.

Zaino Neewer

Zaino Neewer: dispone di separatori imbottiti regolabili, tasche a rete per accessori piccoli, sistema di supporto per treppiedi ed aperture laterali veloci. Può contenere una reflex digitale, 2 o 3 obiettivi aggiuntivi, 1 flash o altri accessori.