Non c’è niente di più comodo che montare un cancello elettrico per accedere a casa con il proprio telecomando universale, spesso utilizzato come dispositivo secondario al posto di quello originale fornito dall’azienda produttrice. All’interno dell’articolo ti daremo la possibilità di scegliere alcuni modelli di telecomandi universali per cancello: imparerai fin da subito che non solo sono molto economici, ma sono anche molto comodi da utilizzare in quanto anche se si perdono hai sempre a disposizione il modello originale come backup.

Alcuni telecomandi universali vengono forniti senza istruzioni di utilizzo, soprattutto per i modelli più economici: in questo caso ti informiamo fin da subito che per clonare le chiavi di accesso dal telecomando originale basta semplicemente posizionare il telecomando universale a mezzo centimetro di distanza e premere contemporaneamente i tasti che vuoi duplicare. Semplice, vero?

Tempo di Saldi – telecomando universale per cancello

La nostra personale selezione parte con un modello molto economico ma senza ombra di dubbio il più popolare e apprezzato da chi è alla ricerca di un dispositivo del genere. Con un peso di appena 200 grammi e un ingombro minimo che ti offre la possibilità di riporlo anche nella tasca dei jeans senza crearti fastidio, il telecomando opera sulla frequenza 433,92 Mhz e dispone di 4 tasti (A-B-C-D) e un comodo inserto che aumenta il grip per facilitarne la pressione.

Came radiocomando bicanale

Salendo leggermente di prezzo puoi puntare sull’acquisto di questo modello dotato di tecnologia a 2 o 4 canali con trasmissione a codice fisso o rolling code per un maggiore livello di sicurezza. Dotato di due tasti programmabili con operatività sulle frequenze di 433,92 e 868,35 Mhz, il telecomando per cancello è alimentato da una semplice batteria CD2032 facilmente sostituibile; inoltre, è anche presente una comoda spia di allarme che ti avvisa quando è quasi arrivato il momento di cambiarla.

Set di tre telecomandi universali per cancello

Questa soluzione che ti proponiamo di prendere in considerazione è ideale se hai la necessità di condividere il telecomando con altre persone, magari i tuoi familiari oppure i coinquilini. Questo set di tre di telecomandi è la soluzione ideale per gestire in completa autonomia gli accessi a casa senza comprare un singolo telecomando per volta. Molto facile da usare e da configurare, il telecomando è alimentato da una batteria da 3V inclusa nella confezione e facilmente rimovibile quando scarica. Opera sulla frequenza singola di 433,92 Mhz ed è funzionale anche a lungo raggio per aprire il cancello anche in lontananza.

Pratico Group – telecomando universale multifrequenza

Questo modello di radiocomando universale è ideale se hai la necessità di azionare in sequenza cancelli e garage con codici differenti. Infatti, grazie alla sua completa compatibilità con più di 700 modelli differenti di cancelli e garage, si tratta della soluzione ideale per gestire in un colpo solo l’ingresso a casa sfruttando le frequenza di 280 o 868 Mhz. Munita di una batteria CR2032 da 3V con autonomia garantita di 2 anni, il telecomando ha un raggio di azione variabile da 30 a 100 metri in relazione del tipo di codifica e della zona.

Puoi acquistare il telecomando universale per cancello su Amazon a 20 euro.

Why Evo – telecomando universale multifunzione

Chiudiamo la nostra personale selezione sul migliore telecomando universale per cancello con un l’unico modello in lista dotato di un comodo bumper in grado di proteggere il guscio in plastica dalle cadute a terra. È costituito da 4 tasti liberamente programmabili e operativi sulle frequenze da 433 a 868 Mhz con un raggio di azione a lungo raggio, il telecomando è alimentato da una batteria a litio da 3V in dotazione.

