Stufa alogena: i migliori modelli per scaldarsi spendendo poco

La stufa alogena è ora più che mai uno tra gli elettrodomestici più richiesti in Italia, complice anche il clima di incertezza che sta portando il costo delle materie prime (come il gas) verso livelli spesso insostenibili per molte famiglie. In questo contesto è quindi quasi naturale guardarsi attorno alla ricerca di soluzioni alternative per riscaldarsi ora che la stagione fredda è entrata nel vivo: le stufe alogene rappresentano una buona formula che unisce l’economicità di alcuni modelli con la possibilità di riscaldare rapidamente stanze anche di medie dimensioni.

Facili di spostare di stanza in stanza in base alle proprie necessità, in questa guida ti diamo la possibilità di scoprire i cinque modelli di stufa alogena che meglio potrebbero soddisfare i tuoi bisogni anche e soprattutto dal punto di vista economico. I modelli sottostanti sono stati elencati in ordine di prezzo crescente, quindi dal più economico al più costoso, e rappresentano una buona base di partenza per riscaldare casa spendendo poco.

Howell

Il primo modello che prendiamo in considerazione è realizzato da Howell, uno dei brand più popolari e apprezzati soprattutto nella fascia di prezzo super economica. La stufa in questione è dotata di quattro elementi, è facile da spostare, ha una potenza massima pari a 1800 Watt e integra anche il supporto allo spegnimento automatico in caso di cadute e surriscaldamento. È una buona base di partenza per riscaldare all’occorrenza stanza di piccole dimensioni.

Puoi acquistare la stufa a questo link di Amazon a 26 euro.

DCG

Salendo leggermente di prezzo puoi valutare l’acquisto del modello realizzato da DCG che, come la stufa di Howell, punta tantissimo sul rapporto qualità/prezzo. La stufa alogena ha un consumo complessivo di 1200W, è dotata di tre lampade ed è perfetta per riscaldare in modo rapido e omogeneo anche stanza di 8/10 metri quadrati.

Puoi acquistare la stufa a questo link di Amazon a 29 euro.

Olimpia

Passando a qualcosa di più strutturato e realizzato anche con materiali di migliore fattura, la stufa di Olimpia viene spesso definita come la migliore al di sotto dei 40 euro. Molto facile da trasportare grazie al pratico maniglione ricavato dalla struttura stessa della stufa, la stufetta eroga una potenza massima di 1200 Watt per una diffusione di calore rapida e omogenea. È presente un comodo potenziometro per scegliere tra tre livelli di potenza – 400, 800 e 1200 Watt-, ha una base oscillante di 90° ed è anche presente un interruttore antiribaltamento.

Puoi acquistare la stufa a questo link di Amazon a 39 euro.

DTX

Sopra i 50 euro il modello realizzato da DTX è uno tra i più richiesti e apprezzati. Anche in questo caso troviamo una comoda base rotante per diffondere il calore in maniera omogeneo, dispone di una comoda prolunga di ben 3 metri, ha una potenza massima di 1200 Watt e integra anche la tecnologia a basso consumo per una bolletta più leggera. Sono presenti diversi bottoni per selezionare la potenza richiesta e non solo.

Puoi acquistare la stufa a questo link di Amazon a 54 euro.

HAND

L’ultimo modello che prendiamo in considerazione è realizzato da HAND, un marchio in rapida ascesa per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo. La stufetta alogena a basso consumo è dotata di sistemi di protezione contro fenomeni di surriscaldamento, monta diverse lampade che irradiano e trattengono il calore per una migliore potenza riscaldante ed è anche presente un motorino oscillante super silenzioso per una buona diffusione del calore.

Puoi acquistare la stufa a questo link di Amazon 60 euro.

