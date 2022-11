I migliori mini PC (Windows) 2022: prezzi e offerte

Il mercato dei computer è molto ampio e in continua evoluzione, comprendendo diverse soluzioni utili per esigenze di ogni tipo. Oltre ai PC fissi, ai portatili e ai computer all-in-one, esistono anche i cosiddetti mini PC.

Come si può facilmente intuire, si tratta di mini computer dotati di caratteristiche hardware di base, ma che consentono di svolgere qualsiasi operazione anche fuori casa. Non disponendo di display e accessori vari, però, un PC mini non è uno strumento che può lavorare in completa autonomia: infatti necessiterà di display e periferiche esterne con cui interagire (come mouse e tastiera).

Un ottimo vantaggio dei mini PC è il prezzo, solitamente minore rispetto ai PC fissi o portatili tradizionali; in base alle specifiche tecniche del modello scelto, però, questo potrà raggiungere anche cifre importanti.

Di seguito è possibile trovare una selezione dei migliori mini PC fissi tra quelli che ci hanno più convinto, con una sintesi delle caratteristiche e dei principali punti di forza e di debolezza per ogni modello.

Migliori mini PC 2022

Abbiamo inserito tra i mini PC Windows presentati qui di seguito i migliori modelli rientranti nella fascia di prezzo compresa tra i 150 euro e i 450 euro e che si dimostrano un’ottima scelta in termini di rapporto qualità-prezzo.

Ogni modello di mini computer presenta dimensioni e caratteristiche tecniche differenti; invitiamo quindi a valutare con cura quale potrebbe fare più al caso proprio, tenendo conto del budget e delle reali necessità d’uso che si hanno.

CHUWI Mini PC Gaming LarkBox

📐 Dimensioni e peso: 12.7 × 12.7 × 4.9 cm; 400 g 🏼 Processore: AMD Ryzen 7 💾 RAM: 8 GB 💿 SSD: 256 GB 🔌 Connettività: HDMI, USB, DisplayPort 💽 Sistema operativo: Windows 11 Pro 🛒 Prezzo:

Il primo modello che analizzeremo si trova esattamente a metà del range di prezzo considerato. Parliamo del CHUWI Mini PC Gaming LarkBox, dotato di una scheda tecnica abbastanza potente da consentire a chiunque di divertirsi con delle sessioni di gaming fluide e prestanti anche in mobilità.

Il cuore pulsante è il processore AMD Ryzen 7 3750H, in grado di raggiungere una velocità massima di 4,8 GHz. Nonostante le dimensioni, la macchina può contare su una RAM da 8 GB (espandibile fino a 64 GB) e su una memoria di archiviazione di tipo SSD da 256 GB.

Il sistema operativo installato è Windows 11 Pro, dunque l’ultimo reso disponibile da Microsoft. Decisamente ricca è anche la dotazione di porte, che include quattro porte USB 3.0, due RJ45, una HDMI, una USB di tipo C e a anche una DisplayPort.

Supporta display fino a una dimensione massima di 15 pollici. Tutto ciò all’interno di un corpo che pesa circa 400 grammi.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Dimensioni e peso ridotti Non è tra i più economici Eccellente per il gaming Specifiche interessanti

Bmax B2 Plus Mini PC

📐 Dimensioni: 12.5 × 11.2 × 4.4 cm; 310 g 🏼 Processore: Intel Gemini Lake J4105 💾 RAM: 8 GB 💿 SSD: 256 GB 🔌 Connettività: HDMI, USB, Ethernet, DisplayPort 💽 Sistema operativo: Windows 11 Pro 🛒 Prezzo: 149,90 euro

Scendiamo un bel po’ con il prezzo per parlare di un mini computer fisso dotato di caratteristiche tecniche decisamente molto interessanti. Il suo nome è Bmax B2 Plus Mini PC e si presenta con un design molto semplice, arricchito però dalla presenza di un logo ben visibile e che attira sicuramente l’attenzione.

Sotto la scocca troviamo il processore Intel Gemini Lake J4105, il quale è in grado di raggiungere una velocità massima di 2,50 GHz. Per quanto riguarda il capitolo memoria, questo soddisfa sicuramente i requisiti minimi consigliati per questa tipologia di prodotti: 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione di tipo SSD. Non manca anche una scheda grafica dedicata di tipo Intel UHD Graphics 600.

Supporta le schede Micro SD tramite un apposito slot e dispone di tutte le porte più utili: un Jack da 3.5 mm, una USB di tipo C, due USB 3.0, due HDMI, una DisplayPort e anche un ingresso Ethernet per la connessione internet cablata. Tutto ciò incluso in una scocca molto leggera e che porta il peso totale a soli 310 grammi. Supporta fino a tre display in contemporanea e fino alla risoluzione 4K UHD.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Leggero e poco ingombrante Tende a surriscaldarsi Economico Rumoroso Supporta micro SD e fino a 3 display

Ace Magician Mini PC Gaming Ryzen 5 4500u

📐 Dimensioni: 15.5 × 7.2 × 13 cm; 628 g 🏼 Processore: AMD Ryzen 5 💾 RAM: 16 GB 💿 SSD: 512 GB 🔌 Connettività: HDMI, USB, DisplayPort 💽 Sistema operativo: Windows 11 Pro 🛒 Prezzo: 439,00 euro

Passiamo adesso a quello che può essere considerato il mini computer top di gamma della nostra lista. Si tratta del mini PC gaming prodotto da Ace Magician. La sua scheda tecnica è infatti parecchio invidiabile e quasi alla pari con molti computer da scrivania in commercio.

Il processore è un AMD Ryzen 5, con supporto a una velocità di clock massima di 4,00 GHz. La memoria RAM è di ben 16 GB, mentre quella di archiviazione installata è di tipo SSD da 512 GB. Componenti hardware decisamente interessanti per chi desidera un computer mini per poter giocare in mobilità. Non manca infatti anche una scheda grafica integrata di tipo Radeon RX Vega 7.

Il sistema operativo installato è anche in questo caso di ultima generazione, ossia Windows 11 Pro, il quale potrà in futuro essere aggiornato alle versioni successive. Dispone ovviamente di tutte le connettività più comuni, tra cui anche HDMI, USB di tipo C e USB 3.0. Da non sottovalutare anche il design molto particolare e moderno, in perfetto stile gaming.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Design moderno e particolare Peso (oltre 600 g) Performance ottimali Ottimo per sessioni di gaming

CHUWI Mini PC Larkbox Pro

📐 Dimensioni: 6.1 × 6.1 × 4.3 cm; 127 g 🏼 Processore: Intel Celeron Gemilake J4125 💾 RAM: 6 GB 💿 SSD: 128 GB 🔌 Connettività: HDMI, USB 💽 Sistema operativo: Windows 10 🛒 Prezzo: 189,00 euro

Un altro modello prodotto da CHUWI è questo mini computer dal rapporto qualità-prezzo interessante, ma forse meno consigliato agli appassionati di gaming. Sotto la scocca troviamo infatti un processore Intel Celeron Gemilake J4125, accompagnato da una memoria RAM di 6 GB e una memoria di archiviazione da 128 GB. Presente inoltre una piccola ventola che raffredderà la macchina durante le sessioni di utilizzo più stressanti. Dispone di una scheda grafica UHD 600 integrata, perfetta per gestire senza problemi i display in 4K UHD.

La dotazione di porte comprende: una HDMI 2.0 full-size, un jack da 3,5 mm, due porte USB 3.0, una porta USB di tipo C utilizzata per l’alimentazione (ma non per il trasferimento dei dati) e uno slot Micro SD. Tutto all’interno di un corpo che pesa meno di 130 grammi. Il sistema operativo installato è Windows 10, aggiornabile all’ultima versione rilasciata da Microsoft.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Prezzo accessibile Non adatto per sessioni di gaming Consumi ridotti Pochissimo ingombro Ventola per raffreddamento

NiPoGi Mini PC

📐 Dimensioni: 14 × 14 × 4.5 cm; 390 g 🏼 Processore: Intel Celeron N5100 💾 RAM: 8 GB 💿 SSD: 256 GB 🔌 Connettività: VGA, LAN, HDMI, USB 💽 Sistema operativo: Windows 11 Pro 🛒 Prezzo: 149,99 euro

Chiudiamo la nostra lista con il miglior mini PC economico. Stiamo parlando del modello prodotto da NiPoGi, dotato di alcune caratteristiche tecniche interessanti, soprattutto se messe in relazione al prezzo di vendita.

Partiamo subito col dire che il suo processore è un Intel Celeron N5100, in grado di raggiungere una velocità massima di 2,80 GHz. Da notare anche la memoria RAM da 8 GB, molto difficile da trovare a meno di 150 euro su dispositivi di questo tipo. La memoria di archiviazione è di tipo SSD e da 256 GB, abbastanza ampia da contenere tanti file e applicazioni.

Si tratta inoltre dell’unico mini PC della lista a poter contare su una porta video di tipo VGA, compatibile con i monitor più datati. Tra gli altri ingressi troviamo invece: una USB di tipo C, due USB 3.0, due USB 2.0, una TF, un Jack da 3.5 mm, una LAN e una HDMI. La scheda grafica è sempre di Intel e supporta qualsiasi monitor fino a una risoluzione massima 4K UHD. Inoltre, nella confezione è presente un comodo stand da scrivania.

Le sue dimensioni piuttosto ridotte lo rendono perfetto per chi desidera un mini PC maneggevole e facilmente trasportabile, anche se rispetto agli altri modelli visti in questo elenco risulta un po’ più ingombrante.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Dimensioni ridotte Leggermente più ingombrante rispetto agli altri modelli Adatto per giochi che non richiedono alte prestazioni Stand incluso nella confezione

Perché acquistare un mini PC

In quali casi conviene puntare su un mini PC? Bisogna sapere che i casi di utilizzo di dispositivi di questo tipo possono essere diversi.

Se non si necessita di tantissima potenza e si abbia poco spazio a disposizione, per esempio, un mini computer come quelli approfonditi in questa guida può essere una soluzione perfetta. Tra le caratteristiche più interessanti dei PC mini troviamo dimensioni e peso ridotti: i prodotti proposti nell’elenco visto poco prima non arrivano a 700 grammi.

Un altro esempio di utilizzo è quello relativo alla portabilità: chi lavora il più delle volte fuori casa e in luoghi diversi da un ufficio fisso (all’interno di coworking attrezzati o altre aziende, per esempio), potrebbe trovare molto comoda una soluzione di questo tipo. Un mini PC può infatti essere sconnesso e connesso rapidamente da una postazione scrivania, così da poter utilizzare esattamente lo stesso computer sia in ufficio che a casa.

Infine, un computer mini può essere la soluzione più adatta per gli appassionati di gaming, che potranno avere sempre a portata di mano tutti i giochi preferiti, magari in viaggio o durante le vacanze. Per questo specifico caso d’uso, però, sarà opportuno scegliere dei mini computer fissi decisamente più prestanti della media e quindi dotati di una scheda tecnica in grado di garantire delle performance ottimali. Tra i prodotti proposti ce ne sono alcuni adatti proprio a questo scopo.

Come scegliere un mini computer

Per facilitare ulteriormente la scelta del migliore modello di mini PC per le proprie esigenze (personali o professionali che siano), cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche da valutare con maggiore attenzione.

In base all’uso che si farà del mini computer, infatti, un aspetto potrà essere più o meno importante in fase di scelta.

Vediamo nello specifico come scegliere il miglior PC mini tenendo conto di processore, memoria, connettività e dimensioni.

Processore

Il processore è probabilmente il fattore principale da considerare nella scelta di un computer, mini PC compresi. Questa componente hardware può infatti essere vista come il “cuore” della macchina, senza il quale nulla potrebbe funzionare.

I processori più utilizzati sono quelli prodotti da Intel e AMD, entrambi di ottima qualità. Per ogni prodotto dell’elenco abbiamo inserito le informazioni relative alla velocità massima che un processore può raggiungere (in termini di GHz): maggiore sarà questo valore, migliori saranno le prestazioni generali del mini PC.

Memoria

La performance di un mini computer fisso è influenzata anche dalla memoria, in particolare dalla memoria RAM. Quest’ultima si occupa infatti di gestire al meglio il multitasking, o in maniera più specifica tutti i processi che avvengono in contemporanea. Se si utilizzano due applicazioni allo stesso tempo, per esempio, la RAM si occuperà di suddividere la memoria in modo che entrambe le app possano funzionare senza problemi di alcun tipo.

Alle app bisognerà però poi aggiungere anche tutti i processi eseguiti dal computer in background, necessari per consentire il funzionamento corretto del PC. Come si può intuire, più grande sarà la memoria RAM, maggiori saranno i processi simultanei concessi.

Passando alla memoria di archiviazione, questa serve per archiviare tutti i file e documenti presenti sul computer. Il concetto di base è sempre lo stesso: maggiore è la memoria, maggiori saranno i file che il PC potrà contenere. Ricordiamo però che anche il sistema operativo occupa sempre una bella “fetta” di tale memoria, così come anche alcuni file del computer. Acquistando quindi un mini PC da 256 GB è molto probabile che la memoria effettiva di utilizzo sia di circa 250 GB o meno.

Connettività

Le connettività sono un altro fattore importante da considerare a seconda degli accessori da utilizzare quotidianamente. In linea generale, tutti i migliori computer desktop mini possono contare su un ingresso HDMI da dedicare al display e di almeno due porte USB, necessarie per connettere mouse e tastiera cablati (oppure ovviamente per il trasferimento dei dati). In molti casi è però possibile sfruttare anche gli ingressi jack da 3.5 mm, ideali per utilizzare casse o cuffie, USB di tipo C, a volte usate soltanto per alimentare il computer e altre volte anche per il trasferimento dei dati, le DisplayPort, sempre da dedicare ai monitor, Ethernet per la connessione internet cablata, e persino gli slot Micro SD, perfetti per interfacciarsi con le memorie esterne senza dover necessariamente utilizzare dongle esterni.

Per quanto riguarda le connettività di tipo wireless, ormai tutti i mini PC Windows possono contare sia sul Bluetooth che sul Wi-Fi, in modo da evitare eventualmente di occupare le porte USB per mouse e tastiere e quella Ethernet per la connessione internet.

Dimensioni e peso

Probabilmente, però, il fattore che incide più di tutti sulla scelta di un computer fisso mini riguarda il suo ingombro in termini di dimensioni e peso. Chi acquista un mini PC ha bisogno di un prodotto che sia facile da trasportare e che ovviamente non sia troppo pesante. Entrambi i dettagli dipendono molto non solo dal design, ma anche dalla scheda tecnica e quindi dalle componenti presenti sotto la scocca.

Nella nostra lista abbiamo visto prodotti dal peso di soli 130 grammi, ma anche device che arrivano a 600 grammi. In linea generale, il peso aumenta e diminuisce anche sulla base della qualità delle componenti hardware, oltre che, ovviamente, di quella relativa alla scocca esterna.

Altri fattori

Un computer mini non è però solo processore, memoria, connettività e dimensioni: molti utenti potrebbero infatti basare la propria scelta su altri fattori interessanti. Ricordiamo infatti che la valutazione della scheda tecnica dovrebbe includere anche altri aspetti, come la scheda grafica (importante soprattutto per i gamer o per chi edita spesso immagini e video), il sistema operativo installato, il contenuto della confezione (quindi se include o meno uno stand da scrivania o altri accessori) e il design.

Una considerazione che sicuramente vale la pena fare riguarda invece gli accessori di cui si dispone già in casa. Tralasciando appunto la questione mouse, tastiera, cuffie e casse (dato che qualsiasi modello dispone sia di USB di tipo A che di jack da 3.5 mm), non va assolutamente sottovalutata la tipologia di connessione dei monitor che si hanno già.

Nonostante ormai quasi tutti gli schermi possano contare sull’ingresso HDMI, alcuni dei modelli più datati potrebbero ancora far riferimento all’ingresso VGA, il quale non sempre è supportato dai mini computer fissi. All’interno della nostra lista, ad esempio, soltanto il device prodotto da NiPoGi ne ha uno.

Per quanto quindi possa sembrare scontato, consigliamo sempre di adattare gli acquisti a ciò di cui già si dispone, così da poter eventualmente risparmiare sull’acquisto di accessori aggiuntivi. Lo stesso discorso può essere fatto ad esempio anche sugli slot Micro SD, i quali andrebbero indubbiamente a sostituire l’acquisto di dongle e adattatori aggiuntivi.

Conclusioni

In questa guida abbiamo fornito tutte le informazioni necessarie per scegliere in totale autonomia e consapevolezza il miglior mini PC da acquistare.

I modelli presentati nell’elenco dispongono di sistema operativo Windows e caratteristiche tecniche differenti e che si adattano a specifici campi di utilizzo. Non esiste quindi il mini computer fisso perfetto per tutti, ma soltanto quello più adatto alle proprie esigenze d’uso in ambito professionale o per svago.

Se tra i prodotti proposti nella lista non c’è una soluzione che soddisfa a pieno le proprie esigenze, consigliamo comunque di far riferimento al paragrafo su come scegliere un mini computer, così da avere dei riferimenti utili per acquistare un qualsiasi PC mini.

