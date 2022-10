I migliori PC all in one 2022 (prezzi e offerte)

Acquistare un computer all in one potrebbe sembrare un’impresa ardua: ogni singola componente del setup, infatti, ha delle caratteristiche specifiche da tenere in considerazione.

Per semplificare la scelta, abbiamo selezionato una lista dei computer all in one migliori per rapporto qualità-prezzo tra quelli disponibili sul mercato. Alcuni dei modelli che vedremo saranno ovviamente accompagnati anche da mouse, tastiera ed eventuali altri accessori, messi insieme dal venditore. Questo significa che sarà comunque possibile acquistare separatamente altre periferiche da abbinare, in base alle proprie necessità e preferenze.

I modelli di PC desktop all in one che vedremo presentano dei prezzi interessanti, anche se non sempre appartengono a brand noti al grande pubblico (fatta eccezione per HP, l’unica tra i brand top a proporre prezzi relativamente bassi su questa categoria di prodotti). I brand meno noti non devono essere sottovalutati, però, in quanto i dispositivi proposti sono validi e rientrano in fasce di prezzo decisamente competitive.

Vediamo quali sono i migliori modelli di PC all in one presenti oggi sul mercato.

Migliori PC all in one 2022

Nell’elenco che segue abbiamo inserito dei prodotti che consideriamo molto validi in termini di qualità-prezzo.

I computer fissi all in one inclusi in questa lista presentano infatti dei prezzi che vanno da 500 euro a un massimo di 1000 euro, per andare incontro a diverse esigenze in termini di requisiti e budget.

Le caratteristiche dei PC che vedremo riguardano principalmente solo quelle della macchina e del monitor (che in un PC all in one sono un tutt’uno, appunto), poiché tutti gli accessori esterni potranno essere scelti e sostituiti in base ai propri gusti.

Jepssen ALL IN ONE PC i7 10700

📐 Dimensioni: 53.8 × 40.3 × 4.5 cm; 6.93 kg 🖥️ Schermo: 1920 × 1080, LED, 24″ 🏼 Processore: Intel Core i7 💾 RAM: 24 GB 💿 SSD: 2 TB 🔌 Connettività: DisplayPort, HDMI, USB, VGA 💽 Sistema operativo: Windows 10 Pro 🛒 Prezzo: 996,94 euro

Partiamo con uno dei migliori PC all in one della nostra guida. Non è un caso, infatti, se il suo prezzo è al limite dell’intervallo scelto: si tratta del vero top di gamma della lista.

La macchina è stata assemblata da Jepssen, azienda nota per aver prodotto alcuni dei monitor economici migliori sul mercato. Questo computer fisso all in one presenta una scheda tecnica che è alquanto difficile da trovare su questa fascia di prezzo.

Sotto la scocca troviamo infatti 24 GB di RAM (aggiornabile fino a un massimo di 64 GB), hard drive da 1 TB (aggiornabile fino ad un massimo di 4 TB), scheda grafica integrata, capacità SSD da 2 TB, processore Intel Core i7 di decima generazione, clock da 2,90 GHz e scheda grafica Intel UHD Graphics 630.

A contenere il tutto, un ottimo pannello da 24 pollici alta definizione Ultra HD, compatibile con tutti i formati video fino a 4096 x 2160 pixel. Da non sottovalutare il suo design sottile ed elegante, comunque in grado di offrire tutte le connettività più diffuse: DisplayPort, HDMI, USB 3.0 e VGA.

Lo stand integrato è molto minimal e può essere sostituito con qualsiasi braccio o stand di tipo VESA. Compresi in confezione anche mouse e tastiera Bluetooth, la cui qualità è comunque poco elevata.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Top di gamma per questa fascia di prezzo Mouse e tastiera Bluetooth di scarsa qualità Schermo Ultra HD Prezzo elevato Stand integrato

HP 24 All-in-one CB0009NL

📐 Dimensioni: 54.1 × 18.4 × 41.9; 5.37 kg 🖥️ Schermo: 1920 × 1080, VA, 23.8″ 🏼 Processore: Intel Pentium J5040 💾 RAM: 8 GB 💿 SSD: 512 GB 🔌 Connettività: Ethernet, USB, HDMI 💽 Sistema operativo: Windows 11 Home 🛒 Prezzo: 587,62 euro

Passiamo al PC all in one di HP, brand decisamente più noto e capace di mettersi in gioco con uno dei modelli di computer all in one più economici della lista.

Il set comprende computer, tastiera e mouse Bluetooth targati HP (e quindi di ottima fattura). Non sarà quindi necessario acquistare altri accessori, a meno che non si abbiano delle esigenze che lo richiedano.

Lo schermo del PC è da 24 pollici, in Full HD a 1920 x 1080 pixel. Il pannello è di tipo VA con tecnologia antiriflesso. Sotto la scocca troviamo invece un processore Intel Pentium con frequenza di aggiornamento base di 2 GHz e turbo di 3,2 GHz. La RAM installata è da 8 GB di tipo DDR4, mentre l’archiviazione è da 512 GB di tipo SSD. Dispone anche di scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 605.

Da non sottovalutare anche la presenza di una videocamera HD integrata, ottima per le videochiamate, e ben due altoparlanti. Ottimo anche il design elegante e minimale, in perfetto stile HP.

Tra gli ingressi troviamo invece: Ethernet, USB 2.0, USB 3.2, HDMI e Jack combinato per cuffie e casse.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Prezzo accessibile Accessori integrati superflui se si hanno necessità specifiche Schermo con tecnologia antiriflesso Videocamera HD, altoparlanti, tastiera e mouse integrati

Adj 273-22104T PC All-in-one Touchscreen

📐 Dimensioni: 51 × 31.5 × 28.2; 7 kg 🖥️ Schermo: 1920 × 1080, LED, 22″ 🏼 Processore: Intel G6405 💾 RAM: 8 GB 💿 SSD: 240 GB 🔌 Connettività: HDMI, USB 💽 Sistema operativo: Windows 10 Pro 🛒 Prezzo: 499,00 euro

Passiamo adesso all’analisi di un PC all in one touchscreen, dedicato a chi vuole migliorare sensibilmente la propria produttività potendo contare su un’interazione più precisa con lo schermo e con tutti i programmi di Windows. Come sicuramente saprete, i monitor touch hanno un costo medio maggiore rispetto a quelli classici, perciò è ovvio che, a parità di prezzo, si potranno trovare dei PC fissi all in one non touch con prestazioni più elevate.

La macchina è dotata di 8 GB di RAM, processore Intel G6405, capacità hard drive da 240 GB e scheda grafica GPU Intel UHD Graphics 610, con schermo multitouch da 22 pollici. Il sistema operativo è Windows 10 Pro, ovviamente aggiornabile alla versione 11.

La webcam è integrata, mentre non sono compresi gli accessori; sarà quindi necessario acquistare separatamente sia mouse che tastiera.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Schermo multitouch Prezzo più alto rispetto ai modelli non touch Webcam integrata Mouse e tastiera da acquistare separatamente

Simpletek AIO ALL IN ONE i3 FHD TOUCH SCREEN

📐 Dimensioni: 58.7 × 44.8 × 18 cm; 6.7 kg 🖥️ Schermo: 1920 × 1080, 24″ 🏼 Processore: Intel Core i3 4000M 💾 RAM: 16 GB 💿 SSD: 960 GB 🔌 Connettività: HDMI, USB, VGA 💽 Sistema operativo: Windows 11 Pro 🛒 Prezzo: 894,60 euro

Questo PC all in one touchscreen di Simpletek, con display più ampio rispetto al precedente (che ricorda esteticamente l’iMac di Apple di vecchia generazione), oltre a caratteristiche tecniche più prestanti.

La dimensione del pannello è di 24 pollici in qualità Full HD da 1920 x 1080 pixel e scheda grafica integrata Intel HD Graphics 4000. Il processore è l’Intel Core i3 4000M, con un clock massimo di 2.40 GHz. Dispone di due slot RAM di tipo DDR3L, con 16 GB disponibili. L’archiviazione è invece di tipo SSD, con due slot: uno da 2,5 pollici e uno di tipo M.2; incluso nel pacchetto un SSD da 960 GB.

Le connettività disponibili sono invece: USB 2.0, USB 3.0, VGA e HDMI. Il sistema operativo è già aggiornato alla versione 11 di Windows e in confezione sono presenti anche mouse e tastiera (purtroppo di scarsa qualità).

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ampio schermo touch Mouse e tastiera inclusi ma di scarsa qualità Esteticamente simile al vecchio iMac

HP DESKTOP PC AIO 27-CB0002NL R3

📐 Dimensioni: 61.3 × 20.8 × 47.6; 6.6 kg 🖥️ Schermo: 1920 × 1080, IPS, 27″ 🏼 Processore: AMD Ryzen\u2122 3 5300U 💾 RAM: 8 GB 💿 SSD: 512 GB 🔌 Connettività: Ethernet, HDMI, USB 💽 Sistema operativo: Windows 11 Home 🛒 Prezzo: 788,99 euro

Chiudiamo la nostra lista con un altro PC all in one di HP, in questo caso dotato di qualità tecniche decisamente superiori rispetto al modello della stessa azienda che abbiamo visto in precedenza.

Dall’esterno si nota subito un ottimo display Full HD da 1920 x 1080 Pixel da ben 27 pollici, di tipo IPS e con rapporto 16:9. Il processore è un AMD Ryzen\u2122 3 5300U, con frequenza di aggiornamento base a 2,6 GHz e Turbo a 3,8 GHz. La RAM installata è di tipo DDR4 da 8 GB e dispone di due slot aggiornabili. L’archiviazione è invece di tipo SSD, con incluso un SSD da 512 GB.

Sul retro sono invece presenti due altoparlanti integrati, 2 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.2, una HDMI versione 1.4, un ingresso Ethernet e un Jack da 3.5 millimetri combinato per auricolari e microfono. Sopra al display è inoltre presente una videocamera HP TrueVision HD, perfetta per le videoconferenze.

Inclusi nel pacchetto anche mouse e tastiera, anch’essi di HP, di ottima qualità ma cablati e quindi non wireless; ovviamente il computer all in one dispone di tecnologia Bluetooth.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ampio schermo da 27 pollici Prezzo elevato Videocamera HD e altoparlanti integrati Mouse e tastiera wireless di ottima qualità

Vantaggi dei PC all in one

Perché e in quali casi conviene acquistare un PC all in one? Questa tipologia di PC in alcune situazioni può dimostrarsi migliore rispetto alla classica postazione assemblata con tutte le componenti necessarie.

Il primo evidente vantaggio è lo spazio occupato dal dispositivo. Poter contare su un PC all in one significa avere la possibilità di utilizzare un computer efficiente occupando meno spazio sulla scrivania. Ogni componente è infatti integrata nel monitor, non rendendo necessario sacrificare una zona della scrivania per ospitare la macchina vera e propria.

Questa caratteristica è cruciale per ridurre al minimo l’ingombro, se si dispone di uno spazio limitato o comunque non molto ampio. Proprio lo scarso ingombro rende questo tipo di PC esteticamente elegante e gradevole, aspetto da non sottovalutare per ambienti come gli open space, per esempio.

Un altro importante vantaggio è il fatto di non doversi preoccupare dell’assemblaggio delle singole componenti, come accade ad esempio per un computer fisso. Con un PC all in one, infatti, si avrà un dispositivo completo e pronto per lavorare sin da subito.

Infine, il prezzo. Com’è possibile vedere dai prezzi dei prodotti proposti in questa guida, esistono computer all in one che costano anche 500 euro, un prezzo relativamente basso per questa tipologia di prodotto. Così facendo, non sarà necessario andare alla ricerca di monitor o accessori economici da abbinare, essendo tutto integrato.

Come scegliere un computer all in one

Conoscere e confrontare le caratteristiche dei vari modelli è senz’altro utile per capire qual è il prodotto più valido tra quelli disponibili. Bisogna però sapere precisamente quali aspetti vanno considerati come prioritari e quali invece non sono poi così importanti per le proprie necessità. In questo modo si potrà scegliere il PC all in one migliore per l’uso che se ne farà, senza perdersi in dettagli superflui.

Le caratteristiche principali da valutare sono: CPU, RAM, memoria di archiviazione, display, connettività e sistema operativo. Oltre a queste, è il caso di valutare altri fattori che possono avere un certo peso in fase di scelta.

CPU

La CPU (o processore) in un certo senso può essere considerata il “cuore” di un computer. Senza un processore, infatti, il PC non potrebbe eseguire gran parte delle sue operazioni. Sono tantissime le tipologie di CPU presenti sul mercato e, naturalmente, nel caso dei PC all in one le loro performance dipenderanno molto dalla relativa fascia di prezzo.

Attualmente i produttori principali di processori sono Intel e AMD, anche se la maggior parte delle aziende tende a utilizzare maggiormente quelli Intel, poiché considerati migliori per rapporto qualità-prezzo, almeno sulla fascia di prodotti visti in questa guida; in ogni caso, abbiamo deciso di includere anche un’alternativa AMD (proposta nel secondo bundle di HP).

Poiché il discorso relativo alle CPU andrebbe approfondito in maniera adeguata, consigliamo di leggere la nostra guida sui migliori componenti hardware per PC.

RAM

La memoria RAM è invece quella componente hardware che si occupa di gestire al meglio le operazioni simultanee eseguite dal computer. Maggiore sarà la RAM, maggiori saranno anche le operazioni eseguibili in contemporanea. Quando, ad esempio, si utilizzano due applicazioni in contemporanea, la RAM deve riuscire a offrire abbastanza memoria per entrambe, per permettere all’utente di utilizzarle senza problemi. Ovviamente a ciò vanno anche aggiunte tutte le operazioni di calcolo eseguite da PC in maniera autonoma e “invisibile” all’utente.

In genere è consigliabile disporre di almeno 16 GB di RAM, anche se, per gli utenti meno esigenti, anche 8 GB di RAM potrebbero essere più che sufficienti. In ogni caso, molti dei PC desktop all in one visti in alto dispongono di più slot aggiornabili. Questo significa che sarà anche possibile acquistare e installare delle memorie compatibili, per ampliare le potenzialità della macchina.

Memoria

La memoria di archiviazione si occupa di contenere file, documenti e applicazioni. Anche in questo caso, maggiore sarà la capacità della memoria di archiviazione, più elementi potrà contenere.

Ad oggi consigliamo di optare per una memoria che disponga di almeno 256 GB, poiché tutti le dimensioni di elementi stanno crescendo: parliamo ad esempio di fotografie di alta qualità, video in 4K, programmi 3D, realtà aumentata o anche giochi con grafica molto avanzata.

Oltre ai file conservati, bisogna considerare che anche lo stesso sistema operativo del computer e i vari file di configurazione necessitano di spazio proprio. Ciò significa che, pur acquistando un PC all in one da 512 GB, lo spazio effettivo a disposizione sarà, seppur di poco, minore.

Display

Il display è forse una delle componenti più importanti da considerare prima di procedere con l’acquisto, per il semplice fatto che non può essere modificato, al contrario di altre componenti. La RAM e la memoria di archiviazione, per esempio, possono essere aggiornate, ma ciò non vale per il monitor.

Tutti i modelli visti in alto dispongono di un pannello Full HD a 1920 x 1080 pixel e quindi ancora molto valido. Qualora si preferisca uno schermo di qualità superiore, per esempio in 4K, sarà necessario andare oltre la fascia di prezzo stabilita per i prodotti di questa guida. Inoltre, solo alcuni possono contare sulla tecnologia touch screen, anche se in questo caso il prezzo lieviterà notevolmente.

Tutte queste considerazioni dovranno essere fatte prima di acquistare il dispositivo, poiché per cambiare display in futuro bisognerà necessariamente acquistare un nuovo PC fisso all in one.

Connettività

Il capitolo connettività è estremamente soggettivo, poiché dipende molto dagli accessori che si desidera connettere al computer. Per quanto riguarda la connettività wireless, tutti i prodotti della lista possono contare sia su Bluetooth che Wi-Fi, perciò non si avrà alcun problema in questo senso.

Per quanto riguarda invece le connettività fisiche, queste cambieranno a seconda del modello scelto. In linea generale, comunque, tutti possono contare su ingressi di tipo USB 2.0, USB 3.2, HDMI e Jack audio (sia per microfono che per cuffie). Nel caso in cui si necessiti di altre porte, come USB di tipo C, Thunderbolt o Ethernet, sarà opportuno verificare che il modello in questione le includa. Per ovviare a questo problema si potrebbero acquistare separatamente degli adattatori oppure degli hub USB completi.

Sistema operativo

Il sistema operativo installato su tutti i PC fissi all in one più comuni è Windows. La versione del suddetto software dipende però molto da quando il computer è stato prodotto o messo in commercio.

Alcuni presentano infatti la versione Pro di Windows 10, altri quella di base, mentre quelli più moderni dispongono di Windows 11. In qualsiasi caso, il software potrà essere aggiornato tramite Internet, perciò il problema è relativamente meno importante degli altri visti finora.

Altri fattori da valutare

Oltre a quelli già citati, sarà opportuno valutare altri fattori per la scelta del computer all in one più adatto alle proprie necessità specifiche.

Un esempio può essere la presenza di accessori inclusi, insieme alla loro qualità. Non tutte le macchine in commercio, infatti, includono mouse e tastiera; se sono presenti, inoltre, potrebbero non essere di ottima qualità. Basandoci soltanto sui prodotti visti in questa guida, solo quelli inclusi nei modelli HP sono effettivamente di ottima fattura.

Tra gli altri fattori da non sottovalutare includiamo anche la presenza di una videocamera (ed eventualmente della sua qualità) per videoconferenze, la presenza di speaker, lo stand integrato, la compatibilità con attacchi di tipo VESA e le funzionalità aggiuntive del display, come il supporto alla modalità LowBlueLight per proteggere gli occhi, oppure ottimizzazioni per attività come il gaming o altro.

Conclusioni

In questa guida abbiamo avuto modo di vedere i PC all in one più validi per rapporto qualità-prezzo tra quelli disponibili attualmente sul mercato. Per fare la scelta più giusta per le proprie necessità d’uso è opportuno concentrarsi su alcune caratteristiche in particolare, confrontando le varie opzioni a disposizione e cercando di capire quale risponde meglio alle esigenze che si hanno.

Questa tipologia di computer può rivelarsi molto funzionale in alcuni casi: se si ha poco spazio in casa o in ufficio, per esempio, un PC all in one sarà sicuramente preferibile rispetto a uno fisso. Anche i meno esperti in termini di assemblaggio di componenti dovrebbero optare per una soluzione di questo tipo, che consente di avere un dispositivo completo di tutto e già pronto all’uso.

In questi casi, scegliendo tra i modelli proposti (tenendo conto delle specifiche tecniche di ognuno) si avrà la certezza di ottenere un prodotto affidabile ed efficiente per la propria attività.

