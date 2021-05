In questa guida andremo a scoprire insieme quali sono i migliori sparatutto per Xbox One attualmente disponibili sul mercato.

Halo 5: Guardians

Halo 5: Guardiansè stato firmato dai ragazzi di 343 Industries e pubblicato da Xbox Game Studios, dopo che Bungie ha abbandonato lo sviluppo della saga concentrandosi sul massivo Destiny e sul successivo Destiny 2, ancora sulla cresta dell’onda. Non tutti i veterani del brand hanno apprezzato quello che può essere tranquillamente definito come l’episodio più cupo e drammatico, eppure anche questa incursione di Master Chief ha saputo ritagliarsi un posto speciale nei cuori del popolo geek. Il gioco, oltre al suo iconico multiplayer arricchito con alcune modalità mai viste prima e migliorato nei suoi elementi peculiari, mette a disposizione dei giocatori una campagna di 15 missioni suddivideranno la storia in due tronconi: in uno si impersonerà lo Spartan IV Jameson Locke al comando della squadra Osiris, mentre nell’altro si vestiranno i panni di Master Chief al comando, invece, della squadra Blu. Per un passaggio di prospettive che cerca di elevare la narrazione verso ambizioni da drama sci-fi. Ciliegina sulla torta di un menù comunque gustoso è la possibilità di intraprendere la campagna in cooperativa fino a 4 giocatori.

DOOM Eternal

DOOM Eternal: Con il reboot del 2016 prima e con DOOM Eternal nel 2020 poi, gli artisti di id Software e il publisher Bethesda hanno fatto in modo di riconferire vigore ad un brand indimenticabile, senza tradirne la tradizione.

Soprattutto Eternal, rappresenta per i patiti di FPS una vera e propria montagna russa di divertimento, frenesia ed esaltazione, in un’ambientazione terrestre logorata dalle creature infernali. Giocando, impersoniamo il DOOM Slayer, entità tra l’umano e il divino che è l’unica a poter liberare il nostro pianeta dall’invasione dei demoni. Si tratta non solo di uno dei migliori sparatutto per Xbox One – e migliorato sulla più potente Xbox One X, ma anche di una delle migliori produzioni videoludiche del 2020, seppur dall’animo assolutamente vecchio stampo.

Call of Duty Modern Warfare/h2>

Call of Duty Modern Warfare:la saga sparacchina di Call of Duty ha ben pensato di tornare alle origini e di non essere indifferente ai feedback dell’utenza. Prima riproponendo i drammatici eventi della Seconda Guerra Mondiale in WWII, per poi incarnarsi in una visione della guerra contemporanea con Call of Duty Modern Warfare, soft reboot della sotto-serie capolavoro realizzata da Infinity Ward e da loro stessi ripresa per il rilancio.

Un approccio più realistico nelle tante modalità multiplayer e una storia principale ora dal taglio di nuovo cinematografico danno vita ad un’esperienza assolutamente coinvolgente e solidissima, assai matura nel modo di raccontare e raccontarsi a fan e curiosi. Di recente ha arricchito il pacchetto anche Call of Duty Warzone, Battaglia Reale dal modello distributivo free-to-play che tutti possono scaricare gratuitamente per vivere una guerra su larga scala in una grande mappa che riprende – reinterpretandole – alcune delle location più amate di CoD.

Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus:lo sparatutto di MachineGames e Bethesda Softworks fa ancora di più, concentrandosi del tutto su una incredibilmente avvincente campagna per singolo giocatore, dalla durata di circa 13 ore, abbandonando del tutto ambizioni multiplayer.

Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront II: la produzione Electronic Arts può essere considerata come il videogioco di Guerre Stellari definitivo, che a portata di pad ci permette di viaggiare tra tutte le epoche dell’epopea galattica ideata originariamente da George Lucas e concentrata sulla stirpe degli Skywalker.

A differenza del primo capitolo, che proponeva solo alcune modalità multigiocatore, il sequel coinvolge anche con una breve campagna single player – di circa sette ore e per di più canonica nell’universo di Star Wars.