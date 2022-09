Un Samsung dual SIM è utile in diverse situazioni. Può essere utilizzato per avere due linee, una di lavoro e una personale, e non avere tutti i contatti sullo stesso numero, ma anche per chi ha necessità di avere una SIM internazionale, ad esempio, senza dover rinunciare al numero di telefono abituale.

Gli smartphone Samsung sono, in questo senso, una garanzia, perché riescono ad unire la comodità di un doppio numero all’affidabilità del produttore sudcoreano, tra i leader nel mercato degli smartphone. Tra gli smartphone Samsung che offrono la possibilità della doppia SIM si trovano numerosi modelli, divisi per fascia di prezzo e che è possibile valutare sulla base del budget a disposizione.

Si parte da Galaxy dual SIM entry level come il Galaxy A13 o l’M13 per spostarsi verso device più performanti, come il Galaxy A32 e A52. È possibile approfittare anche delle numerose offerte che permettono di abbassare il prezzo degli smartphone Samsung Dual SIM. In questo senso diventano interessanti dispositivi come il Galaxy S22 o anche, perché no, lo Z Fold 3, gli attuali top di gamma dell’azienda coreana.

Vediamo quindi insieme quali sono gli smartphone Samsung Doppia SIM più interessanti dividendoli per fascia di prezzo e permettervi così di effettuare la miglior scelta possibile sulla base del vostro budget.

I migliori Samsung Dual SIM economici

Partiamo come sempre dalla fascia di prezzo più bassa del mercato, in cui è assolutamente possibile incontrare Samsung doppia SIM molto interessanti e da tenere sotto controllo per qualsiasi tipologia di utilizzo.

Samsung Galaxy A13

📐 Dimensioni e peso: 165.1 x 76.4 x 8.8 mm, 195g 📱 Display: 6,6 pollici, LCD a 60 Hz 📷 Fotocamera: 50 Mp, 5Mp, 2 Mp, 2 Mp ⚡ Processore: SAMSUNG Exynos 850 💾 RAM e memoria: 3 GB di RAM e 32 GB di memoria 🔋 Batteria: 5000 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 141,49 euro

Il primo modello di cui parliamo è il Samsung Galaxy A13, ovvero uno degli ultimi arrivati della serie A. Come potrete immaginare, si tratta di un Galaxy dual SIM dalle caratteristiche tecniche abbastanza basilari e che si pone come un ottimo secondo telefono, oppure principale per gli anziani o per i ragazzi che si avvicinano per la prima volta al mondo degli smartphone. Dispone di un processore Dual + Exa Core, un display Infinity-V da 6.6 pollici, sistema operativo Android 12, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile e una batteria da 5.000 mAh, la quale permette di gestire più di una giornata di utilizzo in completa tranquillità.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottimo display LCD luminoso Fotocamera sottotono Ottimo rapporto qualità prezzo Connettività solo 4G Memoria espandibile Prestazioni non al top

Samsung Galaxy A13 è disponibile per l’acquisto su a 141,49 euro

Samsung Galaxy M13

📐 Dimensioni e peso: 165.4 x 76.9 x 8.4 mm, 192g 📱 Display: 6,6 pollici, LCD a 90 Hz 📷 Fotocamera: 50 Mp, 5Mp, 2 Mp ⚡ Processore: SAMSUNG Exynos 850 💾 RAM e memoria: 4 GB di RAM e 128 GB di memoria 🔋 Batteria: 5000 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 179,9 euro

Saliamo leggermente con il prezzo per parlare del Samsung dual SIM M13. La serie M è esattamente quello che può essere considerato lo step successivo rispetto alla A, sia per quanto riguarda le performance che la fotocamera, comparto in genere poco curato sulla fascia bassa del mercato. Il Galaxy M13 porta con sé un display da 6.6 pollici in FHD+ con tecnologia TFT LCD, un’ottima batteria da 5.000 mAh, una tripla fotocamera che svolge egregiamente il suo dovere, memoria RAM da 4 GB e una memoria interna da 128 GB espandibile tramite scheda microSD. Tutto ad un prezzo inferiore a 200 euro.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Buon rapporto qualità prezzo Display non in linea con il prezzo Memoria di base da 128 GB Connettività solo 4G Memoria espandibile

Samsung Galaxy M13 è disponibile per l’acquisto su a 179,9 euro

Samsung Galaxy A03

📐 Dimensioni e peso: 164.2 x 75.9 x 9.1 mm 📱 Display: 6,5 pollici, LCD a 60 Hz 📷 Fotocamera: 48 Mp, 2 Mp ⚡ Processore: Unisoc SC9863A 💾 RAM e memoria: 4 GB di RAM e 64 GB di memoria 🔋 Batteria: 5000 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 134,00 euro

Chiudiamo infine con la fascia di prezzo più bassa riportando quello che può essere considerato il vero entry level di tutto il catalogo dell’azienda coreana. Stiamo parlando del Samsung dual SIM Galaxy A03, dotato di un prezzo di poco più alto di 100 euro e che sostanzialmente può contare su tutte le caratteristiche hardware più basilari dei magazzini Samsung. Perfetto quindi per gli anziani, per i ragazzi più piccoli o per chi necessita di un secondo telefono. Sotto la scocca troviamo infatti: un display da 6.5 Pollici Infinity-V HD+, 4 GB di memoria RAM, 64 GB di memoria Interna espandibile e un’ottima batteria da 5.000 mAh.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Prezzo molto basso Display solo HD 4 GB di RAM Connettività solo 4G Memoria espandibile Prestazioni sottotono

Samsung Galaxy A03 è disponibile per l’acquisto su a 134,00 euro

I migliori Samsung Dual SIM di fascia media

Passiamo adesso alla fascia media del mercato, in cui è effettivamente possibile trovare telefoni dual SIM Samsung ben bilanciati e perfetti per la maggior parte degli utenti. Anche in questo caso proveremo a variare il più possibile con il prezzo, così da dare a tutti la possibilità di trovare lo smartphone dual SIM più adatto alle proprie esigenze.

Samsung Galaxy M52 5G

📐 Dimensioni e peso: 164.2 x 76.4 x 7.4 mm, 173g 📱 Display: 6,7 pollici, Super AMOLED a 120 Hz 📷 Fotocamera: 64 Mp, 12 Mp, 5 Mp ⚡ Processore: Snapdragon 778G Qualcomm SM7325 💾 RAM e memoria: 6 GB di RAM e 128 GB di memoria 🔋 Batteria: 5000 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 313,00 euro

Il primo modello di cui parliamo è il perfetto apripista per la fascia media, in quanto supera di poco la soglia dei 200 euro, ma si pone comunque come un telefono bilanciato e che molti potrebbero effettivamente considerare per l’acquisto. Sotto la sua scocca troviamo infatti: una batteria da 5.000 mAh, sistema operativo Android 11 aggiornabile, uno schermo in FHD+ di tipo Super AMOLED Plus da 6.7 pollici, memoria RAM da 6 GB e una memoria interna da 128 GB. Il tutto reso ancora più appetibile dalla connessione 5G offerta ad un prezzo molto basso.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottima durata della batteria Peso e dimensioni che si fanno sentire Connettività 5G Memoria espandibile

Samsung Galaxy M52 5G è disponibile per l’acquisto su a 313,00 euro

Samsung Galaxy A52 5G

📐 Dimensioni e peso: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm; 189 g 📱 Display: 6,5 pollici Super AMOLED, 120 Hz 📷 Fotocamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP ⚡ Processore: Snapdragon 750G Qualcomm SM7225 💾 RAM e memoria: 6 GB, 128 GB 🔋 Batteria: 4500 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 370,23 euro

Nel caso in cui abbiate apprezzato il modello precedente, ma desideriate qualcosa in più dal punto di vista delle prestazioni, allora ciò che fa per voi è il Galaxy A52, Samsung dual SIM che si pone esattamente a metà tra la fascia di prezzo più bassa e quella dei top di gamma. Può infatti contare su uno schermo LCD da 6,5 pollici, sistema operativo Android 11 aggiornabile, modulo fotocamera posteriore a quattro lenti, una fotocamera interna, 6 GB di memoria RAM, ingresso dual SIM e 128 GB di memoria interna per l’archiviazione. Ovviamente ancora una volta con connessione 5G supportata.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottimo display AMOLED Fotocamera leggermente sottotono Connettività 5G Memoria espandibile

Samsung Galaxy A52 5G è disponibile per l’acquisto su a 370,23 euro

Samsung Galaxy A53 5G

📐 Dimensioni e peso: 159.6 x 74.8 x 8.1 mm; 189 g 📱 Display: 6,5 pollici Super AMOLED, 120 Hz 📷 Fotocamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP ⚡ Processore: SAMSUNG Exynos 1280 💾 RAM e memoria: 6 GB, 128 GB 🔋 Batteria: 5000 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 328,00 euro

Non potevamo ovviamente parlare del Galaxy A52 5G senza tenere in considerazione il suo diretto successore, molto simile per certi versi, ma allo stesso tempo in grado di alzare l’asticella della qualità generale. Stiamo infatti parlando del Galaxy dual SIM A53 5G, dotato di display Infinity-O in FHD+ Super AMOLED da 6.5 pollici, 6GB di memoria RAM, 128GB di memoria interna espandibile e un’ottima batteria da 5.000 mAh. Non manca poi la connettività 5G e la possibilità di scegliere la versione da 256 GB di memoria interna, anch’essa espandibile.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottimo display AMOLED Prestazioni leggermente sottotono Connettività 5G Memoria espandibile

Samsung Galaxy A53 5G è disponibile per l’acquisto su a 328,00 euro

Samsung Galaxy S21 FE 5G

📐 Dimensioni e peso: 155.7 x 74.5 x 7.9 mm, 177g 📱 Display: 6,4 pollici, Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz 📷 Fotocamera: 12 Mp, 8 Mp, 12 Mp ⚡ Processore: Snapdragon 888 Qualcomm SM8350 💾 RAM e memoria: 6 GB di RAM e 128 GB di memoria 🔋 Batteria: 4500 mAh 💳 Numero SIM: 2 🛒 Prezzo: 509,00 euro

Chiudiamo infine la fascia media riportando uno telefono Samsung dual SIM al limite per quanto riguarda il prezzo. Stiamo parlando del Galaxy S21 FE, modello ormai con diverso tempo sulle spalle, ma che ancora oggi riesce a soddisfare tutte le esigenze degli utenti senza alcun tipo di problema. Si tratta infatti della versione più economica dei top di gamma della stessa azienda coreana, adatta a chi desidera prestazioni al top, senza dover necessariamente spendere una fortuna. Tra i suoi maggiori punti di forza includiamo infatti: 128 GB di memoria interna, un display da 6.4 pollici di tipo Dynamic AMOLED 2X, 3 fotocamere posteriori di buona qualità e ovviamente anche la connessione 5G.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Display di alta qualità Memoria non espandibile Ottime prestazioni ad un prezzo basso Fotocamera sottotono Connettività 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G è disponibile per l’acquisto su a 509,00 euro

I migliori Samsung Dual SIM di fascia alta

A questo punto possiamo sicuramente dedicare la nostra attenzione ai telefoni dual SIM Samsung di fascia più alta. In questo caso abbiamo scelto tre modelli, quelli migliori per rapporto qualità prezzo, per evitare di elencare inutilmente tutti i componenti del catalogo top di gamma dell’azienda.

Samsung Galaxy S22 Ultra

📐 Dimensioni e peso: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm; 229 g 📱 Display: 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz 📷 Fotocamera: 108 MP, 12 MP, 10 MP, 10 MP ⚡ Processore: SAMSUNG Exynos 2200 💾 RAM e memoria: 12 GB, 1 TB 🔋 Batteria: 5000 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 995,00 euro

Senza girarci troppo intorno, tutti siamo a conoscenza del fatto che il Galaxy S22 Ultra è il miglior smartphone Samsung dual SIM migliore attualmente presente sul mercato. Si tratta del top di gamma “classico” di quest’anno, dedicato a chi desidera sempre poter contare su performance di alto livello e soprattutto di una tra le fotocamere mobile migliori sul mercato. Tra le sue caratteristiche più interessanti elenchiamo: 128 GB di memoria interna, display 6.8 pollici Dynamic AMOLED 2X, cinque Fotocamere di altissima qualità da 108 MP, connettività 5G e anche il supporto alla S-Pen di Samsung, capace di elevare la produttività a livelli altissimi.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Compatibilità con la S-Pen Prezzo elevato Fotocamera di alto livello a 108 MP Video sotto tono in condizioni di scarsa luce Display Dynamic AMOLED a 120 Hz

Samsung Galaxy S22 Ultra è disponibile per l’acquisto su a 995,00 euro

Samsung Galaxy S22

📐 Dimensioni e peso: 146 x 70.6 x 7.6 mm; 168 g 📱 Display: 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz 📷 Fotocamera: 50.0 MP, 10.0 MP, 12.0 MP ⚡ Processore: SAMSUNG Exynos 2200 💾 RAM e memoria: 8 GB, 256 GB 🔋 Batteria: 3700 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo : 799,99 euro

Tra il Galaxy S22 e il Galaxy S22+ abbiamo deciso di optare per il primo, poiché, a nostro parere, più bilanciato dal punto di vista del rapporto qualità prezzo. Si tratta dell’entry level dei top di gamma, ad oggi venduto ad un prezzo sicuramente molto interessante e da non sottovalutare. La sua scheda tecnica offre infatti i seguenti dettagli: 256 GB di memoria interna, display da 6.1’ pollici di tipo Dynamic AMOLED 2X, quattro fotocamere di elevata qualità e ovviamente anche la connettività 5G. Senza dubbio il dual SIM Samsung adatto a chi vuole un top di gamma, ma senza dover superare la soglia dei 1000 euro.

Samsung Galaxy S22 è disponibile per l’acquisto su a 799,99 euro

Samsung Galaxy Z Fold4

📐 Dimensioni e peso: 130.1 x 155.1 x 6.3 mm – 67.1 x 155.1 x 15.8 mm; 263 grammi 📱 Display: 7.6 pollici Dynamic AMOLED 2X, 6.2 pollici Dynamic AMOLED 2X 📷 Fotocamera: 50 Mp, 12 Mp, 10 Mp ⚡ Processore: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 💾 RAM e memoria: 12 GB; 256/512/1000 GB 🔋 Batteria: 4400 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 1879,00 euro

Chiudiamo infine con lo smartphone dual SIM Samsung sicuramente più particolare e desiderato. Stiamo parlando del Galaxy Z Fold4, dotato di doppia SIM, ma una delle due è di tipo virtuale eSIM. Come sicuramente già saprete, si tratta del pieghevole top di gamma dell’azienda coreana, dotato di due display Dynamic AMOLED 2X, uno da 6.2 pollici e l’altro da 7.6 pollici. La sua memoria interna parte da 256 GB, ma può essere acquistato anche in versione da 512 GB. Supporta senza problema la connettività 5G e dispone di una batteria da 4400 mAh capace di arrivare senza problemi a fine giornata. Così come anche il Galaxy S22 Ultra, anche lo Z Fold4 può essere utilizzato con la S-Pen di Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold4 è disponibile per l’acquisto su a 1879,00 euro

Come funziona un telefono Dual SIM

Dopo aver quindi elencato tutti i migliori cellulari Samsung dual SIM, possiamo dedicare l’attenzione alla caratteristica che ci ha accompagnato lungo tutto l’articolo: il supporto alla doppia scheda SIM. È molto probabile infatti che molti di voi si chiedano come funziona effettivamente un telefono dual SIM. La risposta è in realtà molto semplice.

Uno smartphone dual SIM dispone in genere di due slot fisici, all’interno dei quali bisogna inserire due schede SIM diverse, anche di due operatori differenti. Entrambe risulteranno attive sin da subito e potranno ricevere chiamate, messaggi o connettersi alla rete internet. Dalle impostazioni si potrà poi scegliere la SIM principale, la quale verrà utilizzata di default per avviare chiamate, inviare messaggi o, ancora una volta, connettersi alla rete cellulare. In qualsiasi caso si potrà ovviamente intercambiare la SIM e utilizzarne una piuttosto che un’altra tramite semplicissimi tap sulla schermata del telefono e senza dover sostituire fisicamente le SIM.

In alcuni casi specifici, come ad esempio nel Galaxy Z Fold4, una delle due SIM è virtuale, ciò significa che lo slot fisico sarà soltanto uno e che la seconda linea dovrà essere attivata via software, caratteristica supportata anche da alcuni operatori italiani.

Come scegliere il migliore smartphone Samsung Dual SIM

Una volta aver capito come funziona nello specifico uno smartphone dual SIM, possiamo dedicare qualche paragrafo all’analisi delle caratteristiche da considerare per essere certi di scegliere sempre il modello perfetto per le proprie esigenze. Ovviamente bisogna sempre analizzare il tutto a seconda della fascia di prezzo di riferimento.

Per quanto riguarda la fotocamera ad esempio, si tratta di un elemento che spinge il prezzo molto in alto ed è in genere una componente molto curata nei top di gamma. Anche la fascia media può sicuramente offrire lenti di buona qualità, ma purtroppo i base gamma non riescono ad offrire prestazioni elevate sotto questo punto di vista.

Le prestazioni invece, sono un fattore abbastanza equilibrato sia nei top di gamma che nei medi gamma. Il lavoro fatto sui chipset negli ultimi anni è stato decisamente intenso, tanto da riuscire a portare performance di alto livello anche su smartphone da 400 euro. Diverso è il discorso dei modelli appartenenti alla fascia bassa del mercato, che in genere dispongono di caratteristiche hardware basilari e poco prestanti.

Da non sottovalutare è ovviamente anche la questione memoria interna. Ad oggi, con l’aumentare del peso delle applicazioni e della qualità di foto e video, disporre di tanta memoria interna è assolutamente necessario. La maggior parte dei Samsung dual SIM partono oggi da una base di 128 GB (sicuramente consigliata), ma non è impossibile trovare anche proposte da 64 GB (sconsigliate). Per i più esigenti invece, ci saranno smartphone da 256 GB, 512 GB o anche 1 TB. Inoltre, alcuni modelli potranno anche contare sul supporto alle memorie esterne.

Tra le altre caratteristiche da considerare riportiamo: la tipologia di dual SIM (due fisiche oppure una fisica e una virtuale), le dimensioni e il peso, il supporto alla S-Pen (parlando di Samsung ovviamente), la qualità del display, la connettività 5G e soprattutto il prezzo di vendita.

Conclusioni

Siamo quindi giunti alla conclusione della nostra guida sui migliori smartphone dual SIM Samsung, in cui speriamo di aver riportato il modello che stavate cercando. Ad oggi il mercato dei cellulari a doppia SIM sta diventando sempre più ampio e siamo quindi certi che riuscirete a trovare il Samsung dual SIM perfetto per le vostre esigenze, qualunque sia la fascia di prezzo di riferimento.

Domande frequenti sui Samsung Dual SIM

Prima di lasciarci definitivamente, andiamo a rispondere brevemente alle domande più frequenti sui Samsung Dual SIM attualmente presenti sul mercato.

Quali sono i Samsung Dual SIM?

Ormai quasi tutti gli smartphone Samsung dispongono di un doppio modulo SIM, ma tra quelli migliori troviamo:

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy Z Fold4

Qual è il vantaggio di avere una doppia SIM?

Il vantaggio di avere una doppia SIM è sicuramente quello di avere sempre la possibilità di scegliere l’operatore da utilizzare. Nel caso in cui, ad esempio, in un determinato luogo, una delle due linee non dovesse funzionare, si potrà provare con l’altra. Un altro motivo è invece legato al fattore comodità. Sono infatti tantissimi gli utenti che per lavoro si ritrovano ad utilizzare due schede SIM differenti. Poterle gestire da un solo smartphone anziché due risulta essere sicuramente più conveniente.

Quale smartphone Dual SIM comprare?

Tra gli smartphone Samsung dual SIM consigliamo:

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy Z Fold4

