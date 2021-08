Sei in procinto di cambiare smartphone, lo vuoi potente, performante e bello? Il tuo budget non è elevatissimo? Bene, ti aiutiamo noi ad individuare quello più adatto alle tue esigenze, proponendoti una serie di telefoni fra quelli che attualmente offrono il miglior rapporto tra qualità e prezzo e possono competere per il titolo de il miglior smartphone di fascia media.

Anche se di fascia media, in realtà gli smartphone recenti che si possono trovare sul mercato a meno di 300 euro hanno caratteristiche, performance e funzioni di livello elevato. Per scegliere quello che si avvicina alle tue preferenze dovrai esaminare e valutare diversi elementi tecnici: facciamolo insieme e vediamoli nel dettaglio.

Xiaomi Mi 10T Pro

Mi 10T Pro di Xiaomi è uno smartphone di tutto rispetto, molto bello esteticamente. Viene venduto in due versioni: la prima con 8GB di RAM e 128 Giga di memoria interna e la seconda con 256GB di ROM.

Il terminale è equipaggiato da un processore Qualcomm Snapdragon 865 che supporta la connettività in 5G con CPU octa-core. Grazie a questo chipset la riproduzione di contenuti multimediali e la fluidità del sistema saranno garantiti.

Questo Xiaomi presenta uno schermo FHD+ da 6.67″ con tecnologia TrueColor. Inoltre, grazie alla frequenza di aggiornamento a 144Hz e alla funzione AdaptiveSync garantisce alti standard di fluidità ed un impatto davvero minimo sul consumo della batteria.

Il comparto fotografico di questo device è davvero ben fatto. La fotocamera principale è da 108MP con sensore Samsung HMX da 1/1.33″, Oltre a questa lente torviamo anche una fotocamera da 13 Megapixel ultra grandangolare ed una di tipo Macro da 5 Megapixel. La camera selfie, invece, è la Samsung S5K3T2 con 20 Megapixel.

Lo smartphone in questione è inoltre dotato di una capiente batteria a lunga durata da 5000 mAh. In confezione è presente un adattatore per la ricarica rapida a 33W. Inoltre, i colori disponibili sono i seguenti: Cosmic Black, Lunar Silver ed Aurora Blue. Senza dubbio uno tra i migliori smartphone fascia media.

In vendita su eBay a .

POCO F3

Il secondo prodotto di questa guida relativa ai device di fascia media arriva ancora una volta da Xiaomi. Questa volta però stiamo parlando del POCO F3, uno dei dispositivi più richiesti dagli utenti per il suo ottimo rapporto qualità prezzo.

Come il precedente modello, anche questo è disponibili in due varianti: una con 6GB di RAM e 128GB di ROM e l'altra con 8GB di RAM e 256GB di storage interno. A livello di schermo troviamo un DotDisplay AMOLED 6,67″ con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Il chipset che muove questo POCO è lo Snapdragon 870 5G di Qualcomm con GPU Adreno 650. A livello di fotocamere, rispetto al Mi 10T Pro è un attimo meno avanzato come sensori. In questo device troviamo una fotocamera principale da 48 Megapixel, una ultra grandangolare da 8 Megapixel ed una Macro da 5 Megapixel. La camera anteriore è sempre da 20 Megapixel.

La batteria è da 4520 mAh e supporta la ricarica rapida. Grazie al caricatore rapido da 33 W è possibile ricaricare lo smartphone in soli 52 minuti al 100%. Questo dispositivo viene venduto in tre colorazioni: Deep Ocean Blue, Arctic White e Night Black.

POCO F3 è acquistabile su eBay a 449,00€ .

OnePlus Nord

L'interfaccia grafica che troviamo a bordo di questo OnePlus Nord è la classica OxygenOS. Il processore che invece monta il device in questione è il Qualcomm Snapdragon 765G con supporto al 5G, mentre, la GPU è la Adreno 620.

Anche per questo OnePlus sono disponibili due modelli che variano a seconda della RAM e della memoria interna. La prima versione ooffre 8 Giga di memoria RAM e 128 Giga di storage interno, mentre la seconda, monta una memoria RAM da 12 Giga ed una ROM da 256GB.

Il display è un Fluid AMOLED da 6,44 pollici di diagonale con risoluzione FHD+, proprio come i due precedenti prodotti di Xiaomi. Il comparto fotografico è di tutto rispetto. Nello specifico, nella posteriore troviamo un sensore Sony IMX586 da 48 Megapixel, una camera Macro da 2 Megapixel, un'ultra grandangolare da 8 Megapixel ed un obiettivo di profondità da 5 Megapixel. La fotocamera frontale, invece, monta una lente Sony IMX616 da 32 Megapixel.

La batteria interna è da 4115 mAh ed offre pieno supporto alla ricarica rapida. A questo proposito, ricordiamo che in confezione OnePlus include il suo adattatore Warp Charge 30T da 5V/6A.

Questo OnePlus Nord è disponibile in tre varianti colore: Marmo blu, Onice grigia e Gray Ash.

Lo trovi su eBay a 304,99€ .

OPPO Find X3 Lite

Un altro prodotto davvero molto interessante che non potevamo escludere da questa guida è senza dubbio il Find X3 Lite di OPPO. Il device ha uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione HD+ con frequenza di aggiornamento che può arrivare a 90 Hz massimi.

Il taglio di memoria disponibile è di 8GB per quanto riguarda la RAM e di 128 Giga per lo storage interno. Non è possibile espandere la memoria con una microSD, questo perché non c'è il supporto. Anche in questo caso, l'OPPO in questione monta il processore octa-core Snapdragon 765G e la GPU Adreno 620 con pieno supporto alla connettività di quinta generazione.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera da 64 Megapixel con f/1.7, una Ultra Grandangolare da 8 Megapixel con f/2.2, una Macro da 2 Megapixel con f/2.4 ed una Mono sempre da 2 Megapixel con f/2.4.

La fotocamera anteriore monta invece un sensore da 32 Megapixel. Per quanto concerne la batteria, questo OPPO ha una capacità di 4300 mAh con supporto allo standard brevettato SuperVOOC 2.0. In confezione è presente l'adattatore che garantisce una ricarica rapida fino a 65 W.

OPPO Find X3 Lite viene venduto in tre colorazioni: Galactic Silver, Starry Black ed Astral Blue a 349,99€ .

Samsung Galaxy A72

Anche l'azienda sudcoreana ha un prodotto molto interessante che secondo noi è degno di far parte dei migliori smartphone fascia media. Stiamo parlando del Galaxy A72, device con display Infinity-O Super AMOLED FHD+ da 6.7 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento massima da 90 Hz. Il Galaxy in questione monta il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G ed una GPU Adreno 618 che garantiscono elevate prestazioni anche su un device di fascia media come questo.

La memoria interna da 128GB è espandibile tramite microSD fino ad 1 Terabyte, mentre la RAM è di 6GB. Il dispositivo in questione, assieme al Pixel 4A che vedremo nel paragrafo successivo, non supporta il 5G.

Il dispositivo monta 4 fotocamere, una principale da 64 Megapixel, una Ultrawide da 12 Megapixel, Macro da 5 Megapixel e la telefoto da 8 Megapixel.

Inoltre, la batteria è da 5000 mAh e garantisce una copertura per tutta la giornata.

In vendita su eBay a .

Google Pixel 4A

Un'altro dispositivo che supporta solo le reti fino al 4G è il Pixel 4A di Google, un device compatto ma altrettanto potente.

Lo schermo in questo caso è da 5,8 pollici con risoluzione FHD+ di tipo OLED. Il dispositivo in questione è dotato di una single camera da 12 Megapixel con tecnologia Dual Pixel. La camera frontale invece è da 8 Megapixel.

A bordo monta lo Snapdragon 730G di Qualcomm octa-core con la GPU Adreno 618. La batteria è da 3140 mAh e supporta la carica rapida da 18 W. A livello hardware, la memoria interna è da 128GB, mentre, la RAM è di 6GB.

Lo trovi su eBay a 492,77€ .

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Altro smartphone fascia media molto interessante che abbiamo deciso di includervi è il Mi 11 Lite 5G di Xiaomi. Un device disponibile in tre tagli di memoria: la prima versione da 6 GB di RAM + 64 GB di ROM, la seconda con 6 GB + 128 GB e la terza più performante 8 GB+256 GB.

Lo schermo DotDisplay AMOLED FHD+ è da 6,55 pollici ed ha una frequenza di aggiornamento che può arrivare a 90 Hz. Il processore invece, uno Snapdragon 732G è abilitato al 5G e collabora assieme alla GPU Adreno 618.

Inoltre, è dotato di un modulo fotografico con 3 sensori. Il principale è da 64 Megapixel, l'Ultra Grandangolare è da 8 Megapixel ed il Macro è da 5 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Per quanto riguarda la batteria, è integrata ed ha una capienza di 4250 mAh. Inoltre, supporta la ricarica rapida fino a 33 W.

Mi 11 Lite 5G è disponibile a nelle colorazioni Bubblegum Blue, Peach Pink e Boba Black.

Realme GT

Tra i smartphone fascia media ultimo ma non per importanza è il dispositivo di casa Realme che è sulla bocca di tutti. Stiamo parlando del Realme GT.

Il device di questo paragrafo è praticamente un medio gamma con un'anima da flagship. Questo perché è equipaggiato con lo Snapdragon 888 5G, chipset octa-core top di gamma a 5 nanometri di Qualcomm. Esistono due versioni: una con 256 Giga di memoria interna e 12 Giga di RAM e l'altra con 128GB di ROM e 8GB di RAM.

Il display è davvero una gioia per gli occhi, il pannello infatti è di tipo Super AMOLED da 6,43 pollici di diagonale con refresh rate da 120 Hz.

Anche il comparto fotografico è di tutto rispetto. Nel retro sono presenti una fotocamera principale Sony IMX682 da 64 Megapixel, una Ultra Grandangolare da 8 Megapixel ed una Macro da 2 Megapixel. La fotocamera frontale è altrettanto buona, in questo caso è presente un sensore da 16 Megapixel.

La batteria interna è da 4500 mAh e grazie alla tecnologia SuperDart da 65 W può essere caricata in appena 35 minuti.

Infine, questo dispositivo davvero molto interessante è acquistabile su eBay a 460€ in tre diverse colorazioni: Sonic Silver, Speed Blue e Racing Yellow.