L’uso di tantissimi dispositivi richiede oggi l’utilizzo delle schede micro SD, necessarie per conservare tutti i file, le immagini e i video in sicurezza e tranquillità. Come sicuramente immaginerete, sono tantissimi i modelli disponibili online e tutti possono essere classificati sulla base di determinate caratteristiche. Oggi andremo quindi a vedere un elenco che incoronerà quella che può essere considerata la migliore microSD in commercio, accompagnata ovviamente da altri prodotti decisamente consigliati per l’utilizzo quotidiano.

Ma non è tutto, perché alla fine dell’articolo, proporremo anche una breve guida utile per capire quali effettivamente sono i dettagli che contraddistinguono le migliori micro SD, e che ovviamente consigliamo a tutti di tenere in considerazione per essere certi di procedere con l’acquisto del prodotto migliore per le proprie esigenze. Fatte quindi le dovute premesse, iniziamo subito con la classifica.

Le migliori schede micro SD 2022

Partiamo quindi subito con un elenco di quelle che sono attualmente le migliori schede micro SD presenti sul mercato: siamo sicuri che sarete in grado di trovare la più adatta alle vostre esigenze.

SanDisk Extreme A2 – 256 GB

Il primo prodotto che consigliamo arriva da SanDisk, azienda leader in campo di schede di memoria. Si tratta del modello Extreme A2, scheda micro SD SDXC da 256 GB con velocità di trasferimento in lettura di 160 MB/s e 90 MB/s in scrittura. Compatibile con i modelli GoPro Hero fino alla versione 7.

La trovi su Amazon al prezzo di 135,91 euro

La trovi su Ebay al prezzo di 101,51 euro

Samsung Evo Select – 256 GB

Anche Samsung produce micro SD molto prestanti, e il modello Evo Select è una scheda UHS-I U3 da 256 GB con una velocità di lettura fino a 100 MB/s e di scrittura fino a 90 MB/s. Ottima per smartphone, tablet ed action cam.

La trovi su Amazon al prezzo di 49,99 euro

La trovi su Ebay al prezzo di 27,50 euro

Kingston Endurance microSD – 128 GB

La scheda micro SD SDXC Kingston Endurance ha una capacità di 128 GB e una velocità di lettura di 95 MB/s. Ottima per registrare video FHD e per essere montata su body cam, telecamera da cruscotto e sistemi di videosorveglianza.

La trovi su Amazon al prezzo di 38,41 euro

La trovi su Ebay al prezzo di 56,00 euro

UltimaPro integral – 256 GB

Passiamo ora al catalogo di UltimaPro per analizzare il modello integral. Si tratta di una scheda micro SD compatibile con dispositivi che supportano la tipologia microSDXC e UHS-I, con specifiche da classe 3. Ha una capacità di da 256 GB e funziona molto bene su fotocamere, droni ma anche smartphone e tablet. Ottima per realizzare video 4K e FHD.

La trovi su Amazon al prezzo di 249,73 euro

La trovi su Ebay al prezzo di 59,34 euro

Samsung Pro Endurance – 128 GB

Tra le migliori micro SD che consigliamo c’è sicuramente anche la Samsung Pro Endurance, una scheda di memoria di tipo SDXC UHS-I U3 classe 10, con una velocità di lettura fino a 100 MB/s e scrittura fino a 90 MB/s. Possiede una capacità di 128 GB.

La trovi su Amazon al prezzo di 87,00 euro

La trovi su Ebay al prezzo di 35,90 euro

Lexar Professional 1000x – 64GB

Sicuramente degna di nota anche la micro SD Lexar Professional 1000X SDXC UHS-II U3, in grado di supportare una velocità di lettura pari a 150 MB/s. Compatibile con smartphone, tablet, action cam e GoPro, può archiviare video in 4K e FHD. Possiede una capacità di 64 GB.

La trovi su Amazon al prezzo di 28,18 euro

La trovi su Ebay al prezzo di 35,02 euro

SanDisk Extreme Pro – 512 GB

Prima di passare ad un’ultima alternativa più economica, riportiamo anche la micro SD Sandisk Extreme Pro, una scheda di memoria SDXC UHS 3 con velocità di lettura pari a 95 MB/s e scrittura che arriva a 90 MB/s. Progettata per riprendere video senza interruzioni in 4K UHD e di scattare foto in modalità scatto continuo. Ha una grande capacità di 512 GB.

La trovi su Amazon al prezzo di 140,25 euro

La trovi su Ebay al prezzo di 137,61 euro

Samsung Evo Plus – 64 GB

Concludiamo quindi la nostra classifica, con quella che può essere considerata la micro SD economica migliore attualmente sul mercato. Stiamo parlando di Samsung Evo Plus. Si tratta a nostro giudizio della migliore soluzione low cost: merito delle sue caratteristiche tecniche.

Infatti è una scheda microSDXC con interfaccia UHS-I U3 e classe di velocità 10, che raggiunge una velocità di lettura fino a 100 MB/s. Ottima per smartphone, tablet e molti altri dispositivi. La sua capacità è di 64 GB.

La trovi su Amazon al prezzo di 28,05 euro

La trovi su Ebay al prezzo di 39,90 euro

La migliore micro SD per smartphone e tablet: SANDISK Ultra

Come promesso, concentriamo adesso l’attenzione sulla migliore microSD per smartphone e tablet, ovvero la SANDISK Ultra. Si tratta di una delle più famose schede di memoria in assoluto e particolarmente indicata per un utilizzo su smartphone e tablet. Grandi capacità prestazionali e affidabilità ai massimi livelli: sono queste le caratteristiche della microSD in questione, proposta in otto tagli di memoria diversi (32, 64, 128, 200, 256, 400, 512 GB e 1 TB). La velocità di trasferimento dei file arriva a 120 MB/s, e quindi queste microSD rientrano nella classe UHS-I U1 con certificazione A1.

La trovi su Amazon a partire da 10,99 euro

La trovi su Ebay a partire da 9,90 euro

La migliore micro SD per macchine reflex: Lexar 1667x

Il modello Lexar 1667x è una microSD SDXC UHS-II che raggiunge una velocità di scrittura pari a 250 MB/s. Risulta essere invece ideale per un utilizzo su macchine fotografiche reflex, visto che permette di catturare immagini di alta qualità e di girare video di lunga durata in FHD e 4K. Ha tre tagli di memoria: 64, 128 e 256 GB.

La trovi su Amazon a partire da 28,18 euro

La trovi su Ebay a partire da

La migliore micro SD per GoPro droni e video 4K: SanDisk Extreme PRO

Le micro SD SanDisk Extreme Pro sono da sempre top di gamma assolute del panorama di questi prodotti. Sono infatti pensate per un uso da parte di professionisti. Perfette per essere montate su GoPro e droni, con queste schede è possibile realizzare video in 4K, filmati 3D e raffiche fotografiche ad alta risoluzione. Sono di tipo UHS-I U3 e vantano una velocità di trasferimento dati fino a 170 MB/s in scrittura e 90 MB/s in scrittura. I tagli di memoria disponibili: 32, 64, 128, 256 e 400 GB.

Le trovi su Amazon al prezzo di 35,13 euro

La trovi su Ebay al prezzo di

Come scegliere la migliore scheda micro SD

A questo punto vi starete sicuramente chiedendo in che modo siamo riusciti a classificare le migliori Schede SD attualmente disponibili per l’acquisto online. La risposta è in realtà piuttosto semplice: ci siamo focalizzati su alcune delle caratteristiche più importanti su cui porre l’attenzione in questa specifica categoria di prodotti. Vediamo quindi quali sono e perché anche voi dovreste farlo.

Autenticità

Potrà sembrare banale, ma il primo aspetto da prendere senza dubbio in considerazione è l’autenticità della micro SD che si intende acquistare. Meglio affidarsi in tal senso a rivenditori affidabili, che non vanno mai a proporre prodotti falsi o comunque inefficienti.

Il consiglio che diamo è in primis questo, ma anche quello di fare molta attenzione alla marca della microSD e ai valori riportati nella confezione d’acquisto. Tuttavia, affidandovi ad un rivenditore (fisico o online) certificato, non incorrerete in alcun pericolo da questo punto di vista.

Sequential speed

Quando si affronta il discorso relativo alla velocità della micro SD, uno dei valori più importanti da considerare è il suo valore minimo: si tratta della velocità di trasferimento che una scheda è in grado di sostenere anche per un periodo prolungato.

Quando parliamo di velocità di scrittura sequenziale minima, ci riferiamo alla velocità con cui è possibile scrivere dati consecutivi all’interno della scheda. Si tratta di una velocità uguale anche per le operazioni di lettura sequenziale: per questo motivo è ancora più importante.

Questo dato consente di capire facilmente quali sono le microSD più adatte alle proprie esigenze, e quindi se vanno bene per registrare flussi video in HD e quali quelle più adatte alla cattura di raffiche di foto ad alta risoluzione.

Random speed

Altra caratteristica molto importante in riferimento alle micro SD è la velocità minima con cui vengono scritti i dati sulle schede. Si tratta di un parametro fondamentale, perché consente di capire in maniera semplice e immediata quali sono le microSD che meglio si prestano alle proprie esigenze.

In sintesi, con questo dato possiamo constatare se una determinata microSD può effettivamente registrare flussi video in HD, oppure quali sono quelle migliori per la cattura di raffiche di foto ad alta risoluzione.

E in base alla loro velocità, le microSD vengono catalogate in classi. Le vediamo nel dettaglio all’interno del paragrafo seguente.

Speed rating

In commercio sono presenti oggi diverse classi di prodotto, meglio conosciute come Speed rating. Le microSD di classe 2 hanno una velocità minima di 2MB/s e, come potrete immaginare, vanno bene solo per operazioni poco complesse (esempio: registrazione di video a definizione standard). Abbiamo poi le microSD classe 4, con velocità di scrittura minima pari a 4MB/s, che risultano perfette per la registrazione di video HD/FHD, quelle classe 6 dotate di velocità minima di 6MB/s che sostanzialmente possono svolgere le stesse funzioni di quelle precedenti.

Si sale di livello poi con le microSD Classe 10, che dispongono di una velocità minima di 10MB/s e possono essere utilizzate per la realizzazione di video in qualità FHD e per scattare raffiche di foto in alta definizione. Delle microSD UHS Speed Class-I U1 e le microSD UHS Speed Class-I U3 parliamo più approfonditamente di seguito.

UHS-I bus mode

Quando si parla di UHS-I bus mode si affronta il discorso relativo a micro SDHX e micro SDXC che possiedono un bus ottimizzato per la registrazione di flussi continui di dati (video e raffiche di foto, per esempio). Hanno un velocità minima di 10MB/s e risultano particolarmente indicate per la registrazione di video HD/FHD e per la realizzazione di raffiche fotografiche in HD.

Le seconde, di fatto, hanno le stesse caratteristiche delle prime, ma la loro velocità di scrittura minima aumenta, arrivando anche a 30MB/s. Sono adatte anche per registrare video in 4K, oltre a tutte quelle registrazioni in HD/FHD che abbiamo già visto per le precedenti.

Infine, esiste anche una terza variante di questa tipologia di schede di memoria, ovvero le microSD UHS Speed Class-II U1 e U3, che possono contare su performance più importanti: la loro velocità di trasferimento passa dai 156 ai 312 MB/s.

Capacità

Sicuramente un altro parametro fondamentale da valutare è la capacità di archiviazione della micro SD, cioè la quantità di dati che può contenere. La scelta dipende dalle vostre esigenze: qualora foste alla ricerca di un prodotto utile per immagazzinare foto, allora una capacità di 8 o 16 GB andrà più che bene, ma nel caso in cui si registrino video in FHD, sarà meglio optare per un taglio più grande, come ad esempio i 32 GB.

In caso invece di uso professionale della scheda SD, il consiglio che ci sentiamo di dare è di volgere lo sguardo verso capacità più elevate (stesso discorso per quanto riguarda la velocità).

Garanzia

Solitamente tutte le microSD hanno una garanzia di funzionamento che può variare dai 2 ai 5 anni: consigliamo di valutare attentamente anche questo dato.

Application Performance rating: A1, A2

Come abbiamo specificato prima, le classi non indicano le performance esatte della scheda di memoria, ma la velocità minima con cui vengono scritti i dati. Diverso è il dato quando parliamo di micro SD di classe A1 e A2. Infatti questi modelli di schede sono capaci anche di mantenere prestazioni elevate tramite le cosiddette IOPS.

Le micro SD rientranti in queste classi possono gestire operazioni particolarmente complesse, come ad esempio la gestione di app in esecuzione o l’elaborazione di caricamenti di un sistema operativo. Le microSD A1 hanno una velocità di lettura random minima di 1500 IOPS, mentre in scrittura random arrivano a 500 IOPS. Le schede A2 raggiungono un dato di lettura random pari a 4000 IPS e di scrittura random fino a 2000 IOPS.

Come leggere i simboli su una scheda micro SD

Tutte le classi che abbiamo elencato in questa guida sono caratterizzate da simboli che aiutano a riconoscerle. Ecco ogni simbolo per ciascuna classe:

Simbolo 2 racchiuso in un cerchio: microSD classe 2

Simbolo 4 racchiuso in un cerchio: microSD classe 4

Simbolo 6 racchiuso in un cerchio: microSD classe 6

Simbolo 10 racchiuso in un cerchio: micoSD classe 10

Simbolo I indica l’uso dello standard UHS Speed Class-I, simbolo 1 racchiuso nella lettera

Simbolo “I” che sta ad indicare l’uso dello standard UHS Speed Class-I e simbolo “1” racchiuso nella lettera “U” che invece riguarda la velocità di scrittura minima di 10MB/s: microSD UHS Speed Class-I U1

Simbolo I che indica l’uso dello standard UHS Speed Class-I e simbolo “3” racchiuso nella lettera “U” che riguarda le velocità di scrittura minima di 30MB/s: microSD UHS Speed Class-I U3

Quale tipo di scheda microSD scegliere

All’interno della lista delle migliori micro SD avrete sicuramente letto tantissime sigle diverse, come ad esempio: SDHC, SDXC e, più semplicemente, SD. I più esperti del settore saranno sicuramente stati in grado di riconoscere le varie differenze, ma ovviamente noi non diamo nulla per scontato. Per questo motivo, vediamo ora nello specifico quale è il tipo di scheda micro SD da scegliere tra quelle presenti sul mercato.

Qual è meglio SDHC o SDXC?

In realtà non esiste una risposta univoca: dipende moltissimo dalle vostre esigenze. Le schede SDXC (eXtended Capacity) hanno una capacità che varia dai 64 GB ai 2 TB, sicuramente maggiore rispetto a quelle SDHC (High Capacity), che possono archiviare dai 4 GB ai 32 GB.

Classificazione microSD: SD, SDHC, SDXC

Le schede SD tradizionali consentono di archiviare dati solo fino a 2 GB. Sono consigliate solo per chi non realizza contenuti quotidianamente, altrimenti non sono assolutamente sufficienti e bisogna guardare altrove. Alle schede SDHC precisamente, che come abbiamo precedentemente visto, permettono di immagazzinare dai 4 ai 32 GB, perfette dunque per chi fa molte foto o qualche video in FHD. Infine, le schede SDXC hanno una capacità tale che sono indicate per un uso professionale.

Compatibilità micro SD

Cosa dire invece sulla compatibilità? Alcuni smartphone, ad esempio, supportano solo microSD fino a 32 GB e non permettono di utilizzare le microSDXC con capacità maggiori.

Invece, ci sono alcuni dispositivi che non leggono schede diverse da quelle tradizionali SD, mentre i lettori di schede SDXC sono compatibili anche con tutti gli standard inferiori. Per appurare la compatibilità di uno specifico dispositivo con la microSD che si intende acquistare, basta semplicemente leggere la scheda tecnica del dispositivo in questione: qui viene riportata la capacità massima supportata o la tipologia di microSD accettata.

Quanto durano le schede micro SD?

Oltre ad essere resistenti, le schede microSD hanno una durata di vita solitamente misurata in molte migliaia di cicli di cancellazione e scrittura. Ma tutto dipende anche dalla marca e dal modello. Per questo motivo, invitiamo tutti, ancora una volta, ad optare sempre e solo per modelli autentici e sviluppati da brand leader nel settore.

Conclusioni

Siamo quindi arrivati alla fine di questa guida, in cui speriamo di aver realmente risposto a tutte le domande e risolto tutti i dubbi in merito alle schede micro SD. Abbiamo infatti cercato di elencare quelle che, a nostro parere, rappresentano oggi i migliori modelli da acquistare, proponendo anche specifici prodotti per specifiche tipologie di device e utilizzi. Tuttavia, qualora non siate riusciti a trovare il prodotto migliore per le vostre esigenze, consigliamo comunque di tenere in considerazione tutte le caratteristiche elencate a fine guida, così che possiate sempre procedere con la scelta migliore e più efficiente possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.