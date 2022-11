Migliori prese temporizzate

Le prese temporizzate sono decisamente utili per azionare a comando o in maniera programmata, anche tramite smartphone, l’alimentazione elettrica di specifici dispositivi o apparecchi. Soluzione ideale in ottica di risparmio energetico, specie nel caso in cui ci si dovesse allontanare da casa per diverse ore o intere giornate: si pensi ad uno strumento di ventilazione interna, ad una pompa d’irrigazione oppure alle luci di Natale all’esterno dell’abitazione (dato che ci avviciniamo alle feste). Tutto verrà automatizzato in pochi e semplici step, evitando gli inutili sprechi (e gli sgraditi rincari in bolletta). Senza ulteriori preamboli, vediamo quali sono i migliori modelli di presa temporizzata che puoi acquistare online a prezzi ragionevoli e con graditi sconti che faranno bene al portafoglio.

Presa temporizzata TP-Link

Senza dubbio, una delle più consigliate. Accensione e spegnimento ad intervalli programmati. Puoi controllare la presa temporizzata con Alexa, Google Assistant e mediante l’applicazione da installare sullo smartphone, ovunque sia disponibile una connessione WiFi. Carico massimo di 2300W e 10A.

Presa temporizzata RATEL

Molto semplice impostare gli orari di attività tramite l’ampio display LCD ed i pulsanti dedicati. Grazie alla batteria integrata, l’unità mantiene la programmazione anche in mancanza di elettricità. Ovviamente, è possibile anche l’attivazione manuale premendo sull’apposito tasto.

Presa temporizzata Meross

Anche in questo caso è possibile controllare la messa in funzione della presa temporizzata grazie all’applicazione per smartphone o tramite i comandi vocali. Con l’ausilio di questo apparecchio potrai anche impostare fino a 32 diversi timer personalizzati per accendere o spegnere i vari dispositivi.

Presa temporizzata Ansmann

Questo particolare modello si disconnette dalla rete dopo l’intervallo di tempo da te scelto, che potrai semplicemente regolare da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 8 ore. In alternativa, basterà premere il tasto START/STOP. L’indicatore LED segnalerà la restante autonomia di utilizzo.

Presa temporizzata Ankrs

Con questa validissima presa temporizzata sarà un gioco da ragazzi impostare 16 programmi differenziati per accendere e spegnere gli elettrodomestici durante il giorno o nel corso della settimana. Potrai anche attivare 2 conti alla rovescia, tutto mediante il display su cui visualizzare ogni settaggio.

Scegli quella che preferisci tra le migliori prese temporizzate qui descritte, in base alle tue esigenze: un acquisto utile ma soprattutto intelligente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.