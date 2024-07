Migliori PC e notebook con processore AMD Ryzen 7

I processori AMD Ryzen 7 sono una delle migliori scelte per gli utenti alla ricerca di prestazioni elevate nel gaming, in applicazioni professionali, nell’ambito multimediale e non solo. In questa guida vi presenteremo le migliori offerte relative a PC e notebook con questo processore. Inoltre, analizzeremo alcune caratteristiche tecniche fondamentali a cui prestare attenzione nell’acquisto di un AMD Ryzen 7 di ultima generazione, oltre a esaminare le prestazioni di questi processori nel campo del gaming.

Risponderemo all’annoso interrogativo se è meglio un AMD Ryzen 7 o un Intel i7, confrontando da vicino queste famiglie di processori per valutare le differenze di prestazioni e rapporto qualità-prezzo. Infine, individueremo l’identikit degli utenti ideali dei processori AMD Ryzen 7 e forniremo un breve elenco riepilogativo dei pro e contro di queste CPU, per consentire a tutti gli utenti di fare una scelta di acquisto mirata in base alle proprie esigenze.

I PC fissi AMD Ryzen 7 che abbiamo scelto

In questa parte della nostra guida, andremo a scoprire la nostra selezione dei migliori PC fissi con processore AMD Ryzen 7, indicandone le specifiche tecniche, nonché i vari pro e contro, così da permettere agli utenti di valutare con attenzione tutte le proposte della nostra classifica.

Sharkoon con dissipatore be quiet!

📐 Dimensioni: 45,5 x 20 x 43 cm 🔧 Peso: N.D. ⚙️ CPU: 5800X, 3,8 GHz (4,7 GHz in modalità Turbo), 8 core 💾 Capacità RAM: 32 GB 💿 SSD: 2 TB 🗳️ Scheda madre: Gigabyte B550 Gaming X V2 💻 Sistema operativo: Windows 11 Pro 🔌 Numero porte USB: 1 USB 2.0, 1 USB 3.2, 1 USB 3.1, 1 USB-A 📝 Memory card: ❌ 🧑‍💻 Garanzia: clienti eBay, restituzione gratuita entro 1 mese 🛒 Prezzo: € 1,199,00

Partiamo subito da questo aggressivo modello da gaming, dotato di un dissipatore Be Quiet! per garantire che la temperatura del suo processore sia sempre ideale. Il case nero con pannelli in plexiglass trasparenti ospita una scheda madre Gigabyte B550 Gaming X V2, un processore AMD Ryzen 7 5800X da 3,8 GHz (4,7 GHz in modalità Turbo) ben 32 GB di RAM, un SSD da 2 TB e una scheda video GeForce RTX 3060. Il tutto è gestito da Windows 11, nella sua versione Pro.

Ancor prima di leggere le specifiche tecniche, l’aspetto di questo modello suggerisce come Sharkoon si sia rivolta principalmente ai gamer con questo PC. L’ottima CPU, accompagnata dalla scheda video GeForce 3060 e dal grande quantitativo di RAM, offrono infatti prestazioni ottimali anche nei titoli più recenti, mentre il dissipatore Be Quiet! garantisce che il processore Ryzen che spinge questo PC sia sempre alla temperatura ottimale.

Questo modello è acquistabile su eBay, con un costo di spedizione di 34,90 €. La restituzione è consentita entro 1 mese dall’acquisto e le spese di restituzione sono a carico del venditore.

Pro Ottima dotazione hardware

Temperatura del processore sempre sotto controllo grazie al dissipatore Be Quiet!

Ideale per il gaming Contro Aspetto anonimo,

Opzioni di connettività USB migliorabili

Prezzo elevato

Megaport con ventole del case colorate

📐Dimensioni: 41 x 20 x 45 cm 🔧 Peso: 10 kg ⚙️ CPU: 5700X, 3,4 GHz (4,6 GHz in modalità Turbo), 8 core 💾 Capacità RAM: 16 GB 💿 SSD: 1 TB M.2 (Kingston/Crucial), NVMe. Velocità in lettura: fino a 2000 MB/s. Velocità in scrittura: fino a 1700 MB/s 🗳️ Scheda madre: MSI A520M A Pro 💻 Sistema operativo: Windows 11 🔌 Numero porte USB: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 📝 Memory card: ❌ 🧑‍💻 Garanzia: clienti eBay e 24 mesi del venditore, restituzione gratuita entro 1 mese 🛒 Prezzo: € 1,484,99

Le ventole del case colorate di questo modello Megaport conferiscono un tocco in più a un ottimo PC da gaming dotato di processore AMD Ryzen 7 5700X. Oltre alla licenza completa per Windows 11, questo modello può vantare una scheda madre MSI A520M A Pro, 16 GB di RAM, una scheda video GeForce RTX 3060 e un SSD da 1 TB M.2 (Kingston/Crucial), NVMe.

Oltre all’eccellente CPU e alla scheda video GeForce RTX 3060, salta subito all’occhio l’ottimo SSD NVMe da 1 TB, in grado di offrire ottime prestazioni di lettura e scrittura. Questo PC farà sicuramente la gioia di molti gamer, grazie a un potente processore combinato a una dotazione hardware di prim’ordine e a un mese di Game Pass incluso nel prezzo.

Questo PC è acquistabile su eBay con spedizione gratuita. La restituzione è consentita entro 30 giorni e le relative spese sono a carico del venditore.

Pro Ventole RGB efficienti e personalizzabili

1 mese di Game Pass incluso nel prezzo

Buona dotazione hardware Contro Prezzo elevato

Solo 16 GB di RAM

AMD con alimentatore a rumorosità ridotta

📐 Dimensioni: N.D. 🔧 Peso: N.D. ⚙️ CPU: 5700X, 3,4 GHz (4,6 GHz in modalità Turbo), 8 core 💾 Capacità RAM: 16 GB 💿 SSD: 240 GB 🗳️ Scheda madre: ASRock A520M-HVS 💻 Sistema operativo: Windows 11 Pro 🔌 Numero porte USB: 2 USB 2.0, 1 USB 3.2 📝 Memory card: ❌ 🧑‍💻 Garanzia: clienti eBay 🛒 Prezzo: € 1,047,75

Non lasciamoci ingannare dall’aspetto “da ufficio” di questo modello. Sotto il cofano infatti vanta un ottimo processore AMD Ryzen 5700X, una scheda madre ASRock A520M-HVS, 16 GB di RAM, un SSD da 240 GB e una scheda video GeForce RTX 4070, pronta a soddisfare i gamer più esigenti, anche a risoluzioni superiori al FullHD. Inoltre, l’alimentatore a rumorosità ridotta garantisce un uso silenzioso, per poter giocare senza alcuna distrazione.

La gestione di questo piccolo mostro da gaming è affidata a Windows 11 Pro. Il connubio AMD Ryzen 7 e GeForce RTX 4070 è pronto a offrire sessioni di gaming intense, fluide e dalla ottima qualità visiva.

Il PC è acquistabile su eBay, con spedizione standard a 79,00 €. Il venditore non accetta restituzioni.

Pro AMD Ryzen 7 5700x ottimo per le prestazioni e l'efficienza energetica

GPU di fascia alta

Ottimo prezzo Contro Scheda madre migliorabile

SSD poco capiente

Solo 16 GB di RAM

Veno Scorp con refrigeratore liquido

📐 Dimensioni: 39,6 x 21 x 45,3 cm 🔧 Peso: N.D. ⚙️ CPU: 5800X, 3,8 GHz (4,7 GHz in modalità Turbo), 8 core 💾 Capacità RAM: 16 GB 💿 SSD: 512 GB 🗳️ Scheda madre: ASRock Steel Legend RGB 💻 Sistema operativo: Windows 10 Home 🔌 Numero porte USB: DP, HDMI 📝 Memory card: N.D. 🧑‍💻 Garanzia: 1 anno 🛒 Prezzo: € 1,257,03

Questo PC vanta un AMD Ryzen 7 3800X, accompagnato da 16 GB di RAM, 1 SSD da 512 GB, un disco rigido da 1 TB, una scheda video ASUS RTX 3060, il tutto montato su una scheda madre ASRock Steel Legend RGB.

Il dissipatore a liquido presente su questo modello Veno Scorp garantisce sempre una temperatura del processore AMD Ryzen 7 ideale, così da poter sfruttare senza ansia la modalità Turbo della CPU. Inoltre, la scheda video ASUS RTX 3060 è in grado di offrire buone prestazioni anche nei titoli più recenti. Oltre a questo, i vari LED RGB presenti sul case faranno la gioia di molti gamer, pronti a godersi le prestazioni di questo PC da gaming.

Questo modello può essere acquistato su eBay, con un costo di spedizione di circa 83,66 €. La restituzione è accettata entro 30 giorni, con spese a carico dell’acquirente.

Pro Ottimo processore

Look accattivante

Maggiore spazio di archiviazione grazie a SSD e HDD Contro Scheda madre non al top

16 GB di RAM sono appena sufficienti per il gaming

Prezzo leggermente elevato

The CPUHub con adattatore wireless USB AC

📐 Dimensioni: N.D. 🔧 Peso: N.D. ⚙️ CPU: 5800X, 3,8 GHz (4,7 GHz in modalità Turbo), 8 core 💾 Capacità RAM: 32 GB 💿 SSD: 512 GB NVMe 🗳️ Scheda madre: N.D. 💻 Sistema operativo: N.D. 🔌 Numero porte USB: 1 USB 2.0, 1 USB 3.2 📝 Memory card: N.D. 🧑‍💻 Garanzia: 3 anni 🛒 Prezzo: € 752,27

Passiamo a un PC da gaming, in grado di dare il meglio di sé soprattutto in ambito multimediale. Questo modello è dotato di un AMD Ryzen 7 di ultima generazione, nello specifico il modello 5700X a 8 core, 32 GB di RAM, un SSD NVMe da 512 GB e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3050. Il tutto è corredato da un adattatore wireless USB AC da 600 Mbps per garantire sessioni di gaming online e di streaming fluide e rapide.

Il produttore mette a disposizione diversi case da scegliere, quindi è possibile personalizzare l’aspetto di questo PC in base ai case disponibili. Il processore AMD Ryzen 7 5700X e, soprattutto, la scheda video Nvidia GeForce RTX 3050 rendono questo PC la scelta ideale per i gamer più casual, disposti a sacrificare qualcosa sui dettagli grafici per rientrare nel proprio budget.

Il modello è acquistabile su eBay, con spese di spedizioni pari a circa 63 €. La restituzione è accettata entro 30 giorni, con spese a carico dell’acquirente.

Pro Ottimo computer budget

Buona dotazione di RAM

SSD NVMe garantisce una maggiore velocità di trasmissione Contro Scheda video migliorabile

Prezzo leggermente superiore alla media

Poche opzioni di connettività

I nostri notebook AMD Ryzen 7 preferiti

Passiamo adesso a vedere quali sono i migliori notebook con AMD Ryzen 7 attualmente disponibili. Anche in questo caso, ne esamineremo le caratteristiche tecniche, oltre a indicarne il prezzo e i vari pro e contro.

Lenovo Legion 5 con bassa emissione di luce blu

📐 Dimensioni: 1,99 x 35,99 x 26,24 cm 🔧 Peso: 2,49 kg ⚙️ CPU: 6800h, 3,2 GHz (4,7 GHz in modalità Turbo), 8 core 💾 Capacità RAM: 32 GB 💿 SSD: 2 TB 🔋 Autonomia batteria: 6 ore 🗳️ Scheda madre: N.D. 💻 Sistema operativo: Windows 11 Home 64 🔌 Numero porte USB: 2 USB C 3.2 di prima generazione, 1 USB-A 3.2 di prima generazione, 2 USB-A 3.2 di prima generazione, 1 USB-C 3.2 di seconda generazione 📝 Memory card: ❌ 👆 Lettore impronte digitali: ❌ 🧑‍💻 Garanzia: 1 anno 🛒 Prezzo: € 982,06

Partiamo subito con un PC portatile con AMD Ryzen 7 della Lenovo, marchio che sicuramente non necessita di presentazione. Questo modello si caratterizza per la presenza di un ottimo monitor da 16″ con risoluzione massima di 2560 x 1600 pixel. Per sfruttare una risoluzione così elevata, vengono in soccorso la performante CPU AMD Ryzen 7 6800H, accompagnata da ben 32 GB di RAM, SSD da 2 TB e una scheda video GeForce RTX 3070 Ti.

Oltre a vantare una dotazione hardware perfetta per il gaming, questo notebook sfrutta anche il motore IA Lenovo Legion, in grado di identificare i vari titoli al momento dell’avvio e ottimizzare le prestazioni, distribuendo in modo dinamico l’alimentazione fra CPU e GPU per garantire le massime prestazioni in termini di FPS.

Questo modello è acquistabile su eBay, con spese di spedizioni pari a circa 75,10 €. La restituzione è ammessa entro 30 giorni dall’acquisto, con spese a carico dell’acquirente.

Pro Ottima dotazione hardware

Buon numero di porte USB

Lo schermo da 16" offre una visione più ampia Contro Nessun lettore di impronte digitali,

Nessun lettore di memory card

SSD non NVMe

Asus Rog Zephyrus con eliminazione bidirezionale del rumore

📐 Dimensioni: 1,79 x 32,4 x 22 cm 🔧 Peso: 1,6 kg ⚙️ CPU: 5800HS, 3,0 GHz (4,3 GHz in modalità Turbo), 8 core 💾 Capacità RAM: 8 GB 💿 SSD: 512 TB 🔋 Autonomia batteria: N.D. 🗳️ Scheda madre: N.D. 💻 Sistema operativo: Windows 10 🔌 Numero porte USB: 2 USB 3.2 tipo C di seconda generazione, 2 USB 3.2 tipo A di prima generazione 📝 Memory card: ✔️ 👆 Lettore impronte digitali: ❌ 🧑‍💻 Garanzia: cliente eBay 🛒 Prezzo: € 896,70

La serie ROG di Asus rappresenta uno dei punti di riferimento nell’ambito del gaming. Questo PC portatile con AMD Ryzen 7 vanta un look nero molto accattivante, che esalta alla perfezione il monitor da 14″ FullHD. La dotazione hardware vede un processore AMD Ryzen 7 5800HS, 8 GB di RAM, un SSD da 512 GB e una scheda grafica GeForce GTX 1650. Il sistema operativo installato è Windows 10.

Ci troviamo di fronte a un ottimo notebook, ideale soprattutto per i gamer più attenti al budget e in grado di accettare alcuni compromessi sulla qualità grafica.

Questo notebook è acquistabile su eBay, con spese di spedizione gratuite. La restituzione è ammessa entro 14 giorni, con spese a carico dell’acquirente.

Pro Buona CPU

Dimensioni compatte

Prezzo molto invitante Contro Solo 8 GB di RAM

Scheda video migliorabile

SSD da soli 512 GB

Acer Nitro con tecnologia CoolBoost

📐 Dimensioni: 2,49 x 40,35 x 28 cm 🔧 Peso: 2,7 kg ⚙️ CPU: 5800HS, 3,0 GHz (4,3 GHz in modalità Turbo), 8 core 💾 Capacità RAM: 16 GB 💿 SSD: 1 TB NVMe 🔋 Autonomia batteria: 9 ore 🗳️ Scheda madre: N.D. 💻 Sistema operativo: Windows 11 pro 64 bit 🔌 Numero porte USB: 1 USB 3.1 tipo C di prima generazione, 3 USB 3.0 📝 Memory card: ❌ 👆 Lettore impronte digitali: ❌ 🙏 Garanzia: clienti eBay 🛒 Prezzo: € 1,429,00

Passiamo in casa Acer con questo portatile, dotato di tecnologia Acer CoolBoost, in grado di migliorare il raffreddamento del notebook e garantire sempre una temperatura del processore AMD Ryzen 7 ideale. Lato hardware troviamo un AMD Ryzen 7 5800H, 16 GB di RAM, monitor da 17,3 pollici IPS FullHD con un ottimo refresh rate da 144 Hz, SSD NVMe da 1 TB e scheda video GeForce RTX 3060.

Questo notebook è in grado di fare la gioia di molti gamer, non solo per via della tastiera con retroilluminazione RGB, ma anche grazie a un’ottima dotazione hardware, pronta ad affrontare anche i titoli di ultima generazione.

Questo modello è acquistabile su eBay, con spese di spedizioni pari a 34,90 €. La restituzione è ammessa entro 1 mese, con spese a carico del venditore.

Pro Schermo da 17,3" ideale per il lavoro e per il gaming

Design ultracompatto

Ottima dotazione hardware Contro Prezzo elevato

Monitor solo FullHD

Solo 16 GB di RAM

HP con display antiriflesso

📐 Dimensioni: 359x 18 x 242 mm 🔧 Peso: 1,69 kg ⚙️ CPU: 5700, 1,8 GHz (4,3 GHz in modalità Turbo), 8 core 💾 Capacità RAM: 8 GB 💿 SSD: 1 TB 🔋 Autonomia batteria: N.D. 🗳️ Scheda madre: N.D. 💻 Sistema operativo: Windows 10 🔌 Numero porte USB: 2 USB 3.0, 1 USB 3.0 tipo C 📝 Memory card: ❌ 👆Lettore impronte digitali: ❌ 🧑‍💻 Garanzia: cliente eBay 🛒 Prezzo: € 849,00

Non poteva mancare un prodotto HP in questo elenco: questo particolare modello presenta un monitor da 15,6 pollici, un processore AMD Ryzen 7 5700, un SSD da 1 TB e 8 GB di RAM, il tutto gestito da Windows 10.

L’assenza di una scheda video dedicata, così come il prezzo contenuto, indicano da subito come questo PC sia rivolto perlopiù a professionisti, studenti o utenti più dediti a navigazione o applicazioni multimediali.

Questo portatile è acquistabile su eBay, con spese di spedizioni di 34,90 €. La restituzione è consentita entro 1 mese dall’acquisto, con spese a carico del venditore.

Pro Prezzo interessante

Buona CPU

Ideale per professionisti o studenti Contro Solo 8 GB di RAM

Poche opzioni di connettività

Nessuna scheda grafica dedicata

Asus TUF con RAM a doppio canale

📐 Dimensioni: 2,49 x 35,4 x 25,1 cm 🔧 Peso: 2,2 kg ⚙️ CPU: 7735HS, 3,2 GHz (4,75 GHz in modalità Turbo), 8 core 💾 Capacità RAM: 16 GB 💿 SSD: 1 TB SSD NVMe 🔋 Autonomia batteria: N.D. 🗳️ Scheda madre: N.D. 💻 Sistema operativo: Windows 11 Home 🔌 Numero porte USB: 2 USB 3.2 tipo A di prima generazione, 1 USB 3.2 tipo C di seconda generazione 📝 Memory card: ❌ 👆 Lettore impronte digitali: ❌ 🧑‍💻 Garanzia: 2 anni 🛒 Prezzo: € 1,109,24

Concludiamo con questo notebook Asus TUF dal look aggressivo, che urla a gran voce “gaming”. La vocazione di questo modello emerge anche dalla ottima dotazione hardware. Ci troviamo di fronte a un notebook con processore AMD Ryzen 7 7735HS, 16 GB di RAM, SSD NVMe da 512 GB e scheda video GeForce RTX 4060. Merita attenzione anche il monitor da 15,6″ FullHD, con refresh rate da ben 144 Hz.

Ci troviamo di fronte a uno dei PC portatili con AMD Ryzen 7 più adatto a soddisfare anche i gamer più esigenti, che non accettano compromessi sulla qualità e sulle prestazioni dal proprio notebook.

Questo modello è acquistabile su eBay con spedizione gratuita. La restituzione è ammessa dopo 14 giorni, con spese a carico dell’acquirente.

Pro Ottima dotazione hardware,

Perfetto per il gaming

Buon rapporto qualità-prezzo Contro Solo 16 GB di RAM

Risoluzione massima FullHD

Schermo da soli 15,6"

Caratteristiche tecniche

In questa parte della nostra guida vogliamo esaminare alcune caratteristiche tecniche fondamentali dei processori AMD Ryzen 7, in modo che gli utenti possano conoscere meglio questa famiglia di CPU e scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

Compatibilità con la scheda madre

Il primo aspetto da valutare è la compatibilità tra scheda madre e AMD Ryzen 7. I processori AMD Ryzen 7 sfruttano il socket AM4 e sono compatibili con una vasta gamma di schede madri di diversi marchi. È fondamentale verificare inoltre che la propria scheda madre supporti la specifica generazione di processore AMD Ryzen 7 scelto o che siano presenti aggiornamenti al BIOS in grado di colmare tale lacuna.

Frequenza di clock

I processori AMD Ryzen 7 offrono frequenze di clock elevate, che variano in base al tipo di modello. Di solito, sono comprese tra i 3,6 GHz e i 4,4 GHz in modalità Turbo, così da garantire prestazioni eccellenti in diversi ambiti, dal gaming alle applicazioni di editing video.

Cache

La cache è una forma di memoria veloce che le CPU sfruttano per accedere in modo rapido ai dati temporanei memorizzati. I processori AMD Ryzen 7 vantano cache L1, L2 e L3 di varie dimensioni, in base al modello. In genere, una cache di maggiori dimensioni garantisce una maggiore velocità di elaborazione dato che si riducono i tempi di accesso ai dati utilizzati più di frequente.

TDP

Con TDP si intende la quantità massima di calore generata da un processore. I processori AMD Ryzen 7 presentano un TDP che varia da 65 a 105 W in base ai modelli. Questo aspetto è fondamentale per scegliere il dissipatore più adatto per la CPU AMD Ryzen 7 scelta, in modo da garantire stabilità ed efficienza del sistema sotto carico, evitando al contempo potenziali danni da surriscaldamento al processore.

AMD Ryzen 7 per il gaming

I processori AMD Ryzen 7 sono tra i processori più apprezzati dai gamer di tutto il mondo e offrono prestazioni ottimali nel gaming, oltre a elevati livelli di efficienza e stabilità.

L’architettura multithread di questa famiglia di CPU garantisce prestazioni elevate nei titoli più moderni, ottimizzati proprio per sfruttare più core allo stesso momento.

Come visto, gli AMD Ryzen 7 offrono frequenze di clock elevate, con picchi anche superiori ai 4,0 GHz in modalità Turbo. Questa caratteristica garantisce frame rate elevati anche in condizioni di carico estremo. Inoltre, i gamer apprezzano molto le capacità di overclocking dei processori AMD Ryzen 7, che consentono di spingere le prestazioni ancora più in alto, a patto di disporre di un buon sistema di raffreddamento.

Un altro vantaggio nel gaming di questi processori è la loro efficienza energetica e i valori di TDP piuttosto bassi, il tutto a garanzia di temperature ottimali anche durante le sessioni di gaming più lunghe e intense.

Infine, i processori AMD Ryzen 7 supportano le memorie DDR4 ad alta velocità, mentre alcuni modelli di questa famiglia arrivano addirittura a supportare le memorie DDR5. Tale supporto garantisce tempi di risposta più rapidi e una larghezza di banda maggiore, elemento fondamentale nei titoli che prevedono la trasmissione di grandi volumi di dati.

AMD Ryzen 7 vs Intel i7: il confronto

Cerchiamo di scoprire se è meglio un AMD Ryzen 7 o un Intel i7, mettendo a confronto le varie caratteristiche di queste due famiglie di processori, nonché i relativi punti di forza e debolezza.

Partiamo dicendo che entrambe le linee di CPU in esame offrono prestazioni di prim’ordine, ma sussistono delle ovvie differenze che possono far pendere l’ago della bilancia a favore di una o dell’altra linea di processori.

In termini di prestazioni multithreading, i processori AMD Ryzen 7 si posizionano spesso davanti alle controparti Intel i7 grazie al maggior numero di core e thread a loro disposizione.

Alcuni processori Intel i7 vantano frequenze di clock leggermente superiori rispetto ai rivali AMD Ryzen 7, soprattutto in modalità Turbo. Tuttavia, si tratta spesso di differenze marginali e poco incisive, che variano in base al modello specifico.

Entrambi i produttori hanno compiuto passi da gigante sull’efficienza energetica, ma in questo ambito Intel batte al fotofinish AMD grazie a consumi in genere più bassi e a una migliore gestione del calore. Questo aspetto, spesso sottovalutato, è da tenere in considerazione nella creazione della propria build se si desidera un sistema silenzioso e che non incida troppo sulla bolletta energetica.

Uno dei veri punti di forza dei processori AMD Ryzen 7 rispetto agli Intel i7 è il rapporto qualità-prezzo offerto. Infatti, le CPU AMD Ryzen 7 offrono spesso prestazioni simili o superiori alle controparti della casa di Cupertino, ma a un costo inferiore. Questo aspetto li rende molto apprezzati dai gamer di tutto il mondo alla ricerca del perfetto equilibrio fra budget e prestazioni.

La scelta tra processori AMD Ryzen 7 e Intel i7 dipende dalle specifiche esigenze dell’utente e dall’uso previsto del sistema, ma entrambe le famiglie di processori costituiscono un’ottima scelta, con punti di forza e vantaggi leggermente diversi.

A chi consigliamo Ryzen 7

Grazie alle loro caratteristiche e alle elevate prestazioni offerte, i processori AMD Ryzen 7 rappresentano la scelta ideale per soddisfare le esigenze di una vasta platea eterogenea di utenti.

In primo luogo, li consigliamo agli appassionati di gaming, soprattutto per l’architettura multithread e le elevate frequenze di clock offerte. Queste caratteristiche sono fondamentali per godere appieno dei titoli AAA recenti e più esigenti, potendo contare su una fluidità ottimale e su frame rate elevati.

Anche i content creator possono beneficiare delle ottime prestazioni offerte dai processori AMD Ryzen 7. Grazie al loro elevato numero di core e thread, queste CPU sono infatti in grado di gestire applicazioni di editing video, produzione musicale o grafica 3D, senza compromessi sulle prestazioni o rallentamenti di sistema.

I Ryzen 7 costituiscono anche un’ottima scelta per professionisti e studenti, in cerca di un processore affidabile, che possa costituire la base di un sistema silenzioso destinato a flussi di lavoro aziendali, ricerche scolastiche, uso multimediale e non solo.

Grazie alla loro flessibilità e alle vaste opzioni di overclocking, i processori AMD Ryzen 7 faranno la gioia degli utenti più smanettoni che desiderano spremere al massimo il proprio hardware, senza tuttavia rischiare di danneggiare in modo irreparabile il loro prezioso investimento.

Pro e contro

Nonostante le prestazioni elevate, l’affidabilità e la flessibilità offerta, neanche i processori AMD Ryzen 7 sono esenti da difetti. In questa sezione della guida esamineremo in dettaglio i principali pro e contro di questa famiglia di processori per consentire agli utenti di fare una scelta di acquisto ben ponderata. Per quanto riguarda i vantaggi, c’è il fatto che i processori AMD Ryzen 7 sono le prestazioni simili o superiori rispetto alla concorrenza, offerte tuttavia a un prezzo inferiore. Inoltre, grazie alla presenza di un numero maggiore di core e thread rispetto alla concorrenza, i processori AMD Ryzen 7 vantano prestazioni al vertice della categoria in applicazioni e giochi che sfruttano il multithreading. Infine, la massima flessibilità nell’overclock è l’ideale per gli utenti più esperti, alla costante ricerca di soluzioni per migliorare le prestazioni o che amano sperimentare con il proprio hardware.

Tra gli svantaggi bisogna parlare dei consumi. Alcuni modelli di questa famiglia di processori generano molto calore e presentano consumi elevati sotto carico, il che spesso richiede la sostituzione del dissipatore stock degli AMD Ryzen 7 per ottenere una maggiore stabilità ed evitare il surriscaldamento della CPU. Inoltre, in alcuni casi, software ottimizzati per architetture diverse potrebbero non sfruttare al massimo le prestazioni dei processori AMD Ryzen 7, rendendo vano l’investimento dell’utente. Infine, nonostante le ottime prestazioni in multithreading, gli AMD Ryzen 7 si sono spesso dimostrati inferiori sulle performance in applicazioni e giochi che si basano molto sulla velocità di un singolo core.

Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Prestazioni in multithreading ottimali

Massima flessibilità nell'overclock Contro Alcuni modelli generano consumi energetici e temici elevati

Alcuni software non sono pienamente compatibili

Conclusioni

I processori AMD Ryzen 7 hanno conquistato un’ottima fetta di mercato, facendo breccia nel cuore non solo dei gamer, ma anche dei professionisti, degli studenti e degli utenti più casual. Questo successo è dovuto alle ottime prestazioni in multithreading, all’eccezionale rapporto qualità-prezzo e alla flessibilità delle opzioni di overclock. In questa recensione abbiamo visto le migliori offerte per PC fissi e notebook con AMD Ryzen 7, presentandone le caratteristiche fondamentali e indicando gli utenti a cui si rivolgono.

Oltre alle caratteristiche tecniche degli AMD Ryzen 7 di ultima generazione, abbiamo presentato le motivazioni per cui questi processori costituiscono un’ottima scelta per i gamer, dimostrando come siano in grado di offrire ottime prestazioni anche nei titoli più esigenti. Abbiamo anche cercato di rispondere alla domanda se sia meglio un AMD Ryzen 7 o un Intel i7, analizzando in dettaglio i vari punti di forza e debolezza di queste due serie di processori e le caratteristiche che le differenziano, soprattutto in termini di rapporto qualità-prezzo.

Dopo aver esaminato le migliori offerte, le caratteristiche tecniche e i pro e contro dei processori AMD Ryzen 7, possiamo affermare che questi processori si rivelano una scelta perfetta non solo per i gamer, ma anche per i content creator, gli studenti, i professionisti e gli utenti più casual, grazie alle prestazioni, all’affidabilità e all’imbattibile rapporto qualità-prezzo offerti da questa famiglia di CPU.

Prima di concludere, vogliamo rispondere ad alcune delle domande più frequenti sui processori AMD Ryzen 7.

Domande frequenti su AMD Ryzen 7 Qual è il Ryzen più potente? Al momento, il processore Ryzen più potente è l’AMD Ryzen 9 7950X. Questo processore vanta 16 core, 32 thread, una frequenza di base di 4,5 GHz che può raggiungere i 5,7 GHz in modalità Turbo. È meglio Intel o Ryzen? Non è facile rispondere a questa domanda. Entrambi i brand offrono ottimi processori, con caratteristiche, vantaggi e svantaggi diversi. La scelta tra uno dei due produttori dipende da esigenze e budget dell’utente, oltre che dall’uso finale della CPU. Quando è uscito il Ryzen 7? Il primo processore AMD Ryzen 7 è stato il modello 1700, lanciato sul mercato il 2 marzo 2017.