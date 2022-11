Le luci di Natale ad energia solare, oltre a non incidere minimamente sulla tua bolletta, sono in grado di ricreare lo stesso gioco di colori che caratterizza le luci tradizionali. La differenza risiede nel fatto che le prime, com’è facile intuire, sono alimentate esclusivamente ad energia solare mediante pannello fotovoltaico, grazie a cui vengono ricaricate le batterie interne per avere energia sufficiente anche a tramonto avvenuto. Dopo questa breve ma doverosa spiegazione tecnica, veniamo al dunque e scopriamo quali sono le migliori luci di Natale ad energia solare che puoi comprare oggi.

Luci di Natale ad energia solare NEXVIN

Una catena luminosa composta da 200 LED. Sono disponibili 8 modalità di attivazione, a seconda dei gusti e delle preferenze. Piena impermeabilità: neve e pioggia non saranno un problema. La lunghezza della stringa è pari a 22 metri. La batteria ricaricabile ha una capacità di 1200 mAh.

Luci di Natale ad energia solare Amzxart

Un set composto da 12 pali a forma di bastoncini di zucchero, davvero molto particolari ed utili qualora si volesse illuminare uno specifico sentiero o l’ingresso dell’abitazione. 8 modalità di funzionamento anche in questo caso. Impermeabilità IP67 contro le intemperie. Batteria ricaricabile da 1500 mAh.

Luci di Natale ad energia solare Zidwzidwei

Una catena di lunghezza pari a 7 metri, composta da 50 luci LED e batteria da 600 mAh. Il pannello possiede un sensore di luminosità che ne determina lo spegnimento automatico all’alba. Ovviamente, l’attivazione può avvenire mediante l’apposito tasto. Soluzione perfetta anche per le vetrine.

Luci di Natale ad energia solare VANDABAO

Doppia catena luminosa, per un totale di 50 metri e 460 luci LED. La batteria ricaricabile da 1200 mAh assicura fino a 10 ore di autonomia. La piena impermeabilità ne garantisce l’installazione senza problemi all’esterno. Pannelli solari più grandi per convertire efficacemente un maggiore quantitativo di energia.

Luci di Natale ad energia solare Fohil

Una catena luminosa da 11 metri con 60 luci LED multicolore, il cui funzionamento fino a circa 12 ore viene garantito da una batteria ricaricabile con capacità di 1200 mAh. Piena impermeabilità e resistenza anche a temperature estreme. Tramite il pulsante dedicato si potranno scegliere le diverse combinazioni.

Scegli fra le migliori luci di Natale ad energia solare che abbiamo elencato: una magica atmosfera per trascorrere piacevoli momenti in famiglia.

