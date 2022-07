Una volta erano le cornici portafoto a decorare mobili e comodini, oggi con la tecnologia abbiamo la possibilità di usare display con foto in rotazione, per moltiplicare i ricordi o per sceglierne di diversi ogni volta. Alcuni hanno una memoria interna su cui memorizzare le foto, altri invece sono connessi e possono pescare le immagini dal cloud per sorprenderci in ogni momento. Abbiamo scelto le migliori cornici digitali, e le trovate nella nostra lista qui sotto.

Echo Show 8

Iniziamo con uno smart display che è molto più di una cornice digitale, ma che accanto a tutte le proprietà di un Amazon Echo ha anche la possibilità di mostrarci le nostre foto preferite su un display ad alta definizione. Echo Show 8, giunto alla seconda generazione, ha la dimensione ottimale per essere posizionato sul mobile del salotto o anche sul comodino vicino al letto, ma sappiamo che chi preferisce dimensioni diverse può trovare anche le versioni da 5, 10 o 15 pollici. Basterà poi caricare le foto su una cartella di Amazon Photos e vederle in rotazione sullo smart display.

Nest Hub

Discorso simile per il Nest Hub, lo smart display di Google, anch’esso alla seconda generazione. Anche con Nest Hub possiamo interagire vocalmente e con i device della smart home, oltre ad ascoltare musica e molto altro. E anche in questo caso abbiamo la possibilità di vedere le nostre foto preferite sul display ad alta definizione: possiamo creare un album con le foto che desideriamo, oppure lasciar fare tutto all’intelligenza artificiale di Google che andrà a pescare le foto migliori fra quelle caricate sul nostro account Google Foto.

Cornice Digitale Nixplay 10,1

Con un design che ricorda una cornice classica, disponibile anche in acciaio cromato e in effetto legno, la cornice digitale Nixplay 10,1 pollici ha connettività WiFi e riceve le foto attraverso l’app per smartphone o PC ma anche via email o collegando gli account di Google Foto, Facebook o Instagram. Può essere appesa a parete o poggiata su un piano, ed orientata sia in orizzontale che in verticale. Un sensore attiva la cornice quando qualcuno è in stanza e la spegne quando invece non c’è nessuno, mentre l’intelligenza artificiale fa in modo che le foto con persone siano ben centrate.

Kodak Cornice Digitale WiFi

Anche Kodak, brand storico per la fotografia, ha recentemente lanciato una gamma di cornici digitali, fra cui segnaliamo questo modello da 10,1” con connettività WiFi, 16GB di memoria interna e supporto a microSD e chiavette USB. Le foto possono essere trasferite attraverso l’app per smartphone o via email, e possiamo riprodurre anche brevi video e clip audio per una durata massima di 15 secondi ciascuno.

Cornice Digitale YENOCK

Chi vuole spendere meno può scegliere una cornice digitale senza connettività wireless, con slot per una memory card e porta USB per collegare una chiavetta di memoria. Questo modello di Yenock ha anche un telecomando con cui possiamo scegliere la foto da vedere, oppure impostare una playlist casuale o sequenziale. Compatibile anche con file audio e video.

