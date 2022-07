Un cavo OTG è uno di quegli accessori che fa sempre comodo avere dietro, così da poter facilmente collegare una chiavetta di memoria al proprio smartphone ed effettuare un backup di dati, trasferire file o salvare le foto scattate in vacanza. In commercio ce ne sono molti, e noi abbiamo scelto quelli che reputiamo i migliori.

Cavo OTG UGREEN

Con connettori in nichel e guaina in nylon, il cavo OTG UGREEN è particolarmente resistente e protetto dall’usura quotidiana. La porta USB 3.0 supporta trasferimenti dati fino a 5Gbps e supporta chiavette, hard disk, lettori di schede e molte altre periferiche, mentre la USB-C è compatibile con smartphone e PC di qualsiasi sistema operativo.

Aceyoon

Anche il cavo USG On-The-Go di Aceyoon risulta particolarmente duraturo, grazie alle attenzioni con cui è stato costruito e alla qualità dei materiali usati. La porta USB 3.1 può trasferire dati fino a ben 10Gbps, ed è compatibile con molteplici periferiche. Questo adattatore è compatibile anche con Chromebook e tablet.

Subtel

Il cavo OTG proposto da Subtel è ideale per tutti quei dispositivi con porta USB-C a cui vogliamo collegare una chiavetta di memoria o un hard disk, per poter consultare file on the go o creare delle copie di sicurezza. Piccolo e compatto da tenere sempre in tasca.

Splitter OTG

Da Ruxely un cavo OTG doppio, che permette quindi di collegare due diverse periferiche ad una stessa porta USB-C, che si tratti dello smartphone o del PC. Possiamo ad esempio usare mouse e tastiera esterne sul telefono. La velocità di trasmissione dei dati è limitata a 480Mbps, ma si tratta indubbiamente di un adattatore utile da portarsi dietro.

Cavo OTG Hesty

Chi avesse ancora uno smartphone con porta micro USB può acquistare questo cavo OTG di Hesty, che presenta un doppio connettore così da essere pronti al prossimo dispositivo con porta di tipo C. La porta USB è di tipo 3.0 e può quindi trasferire dati fino a 5Gbps.

.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.