L'asciugatrice è uno strumento ottimo per asciugare velocemente e in modo efficiente i propri indumenti. In particolar modo, questo elettrodomestico è molto semplice da utilizzare e asciuga i capi d'abbigliamento precedentemente lavati in lavatrice o a mano.

A volte può capitare, soprattutto a seconda delle stagioni, che i propri indumenti non abbiano un ottimo profumo e abbiano uno strano odore di umidità, che viene solitamente assunto quando gli indumenti non si sono asciugati correttamente.

Questo problema si può avere solitamente nel periodo invernale e autunnale, ma l'asciugatrice può offrire il vantaggio di eliminare questo problema oltre alle tempistiche correlate all'asciugamento degli indumenti.

Vantaggi dell'asciugatrice in casa

Uno tra i primi vantaggi dell'asciugatrice consiste nelle sue tempistiche: può infatti asciugare completamente gli indumenti tra i 90 e i 120 minuti. Questa tempistica risulta più ottimale rispetto a quella osservata con gli stendini, che siano posti fuori o dentro casa.

Infatti, è possibile che in determinati giorni non ci sia il sole e piova costantemente, e quindi si accumulino i capi di abbigliamento. L'asciugatrice non solo elimina questo problema, asciugando tutti capi necessari, ma evita anche di occupare spazio nella propria casa con degli stendini.

Le tempistiche dell'asciugatura dipendono dal tessuto dei capi di abbigliamento.

Programmi e funzioni disponibili per scegliere la migliore asciugatrice

Le asciugatrici offrono svariati programmi e funzioni. In particolar modo, è possibile sfruttare differenti programmi a seconda delle proprie necessità, tra cui:

Eco : possibilità di risparmiare energia;

: possibilità di risparmiare energia; Programma rapido : consente di asciugare tanti capi di abbigliamento e in poco tempo;

: consente di asciugare tanti capi di abbigliamento e in poco tempo; Tessuti tecnici : si asciugano gli indumenti senza intaccarne l'impermeabilità e le caratteristiche;

: si asciugano gli indumenti senza intaccarne l'impermeabilità e le caratteristiche; Lana : programma apposito per indumenti in lana;

: programma apposito per indumenti in lana; Cotone ;

; Mix ;

; Sintetici ;

; Refresh : consente di rinfrescare i capi senza che questi siano precedentemente lavati;

: consente di rinfrescare i capi senza che questi siano precedentemente lavati; Piumoni.

Oltre a questi programmi sono anche presenti delle funzioni tipiche delle asciugatrici dalla tecnologia più elevata. Tra le prime feature vi è il riconoscimento automatico del peso del carico, della sua umidità e temperatura. Questa funzione è data da determinati sensori che consentono di selezionare una determinata asciugatura a seconda dei fattori precedentemente indicati.

Oltre a questa funzione, vi è anche il vapore che consentirà di ammorbidire gli indumenti ed evitare la presenza di pieghe.

Vediamo la nostra selezione per aiutarvi a scegliere la migliore asciugatrice.

Asciugatrice Samsung modello DV90TA040AH

Questo elettrodomestico è ottimale per asciugare i propri capi di abbigliamento e possiede svariate caratteristiche e funzioni utili. In primo luogo, è possibile evitare che vi siano delle pieghe sugli indumenti una volta asciutti e quindi si possono direttamente conservare i capi di abbigliamento senza prima utilizzare il ferro da stiro. Oltretutto, questa asciugatrice possiede un filtro 2 in 1, il quale consente di ottimizzare la sicurezza e le prestazioni dell'asciugatrice grazie all'apposito filtro a due strati in rete. Quest'ultimo garantisce una manutenzione più semplice.

Funzionalità e caratteristiche

L'elettrodomestico in questione possiede svariate funzioni che lo rendono utile. E' possibile utilizzare il programma di asciugatura rapida, noto anche come Quick Dry 35′ qualora si deve asciugare un carico da un chilo in soli 35 minuti.

Inoltre, è possibile usare la funzione Optimal Dry qualora si desideri asciugare in maniera ottimale e senza il minimo sforzo: ciò è possibile grazie ad un'apposita tecnologia avanzata, ossia la Optimal Dry, costituita da ben 3 sensori. Questi ultimi si occupano della regolazione e del monitoraggio delle tempistiche di asciugatura, al fine di ottenere risultati ottimali.

Vantaggi

Oltre alle caratteristiche presentate, quest'asciugatrice ha ulteriori vantaggi, come l'AI control1. Quest'ultima consiste in una tecnologia capace di personalizzare l'asciugatura dei capi di abbigliamento a seconda delle proprie necessità e abitudini, e riesce a suggerire dei cicli di asciugatura secondo svariati fattori.

Oltre a questo vantaggio, è anche possibile utilizzare l'apposita applicazione SmartThings2 al fine di ottenere ottimi consigli su risoluzione di problemi, programmazione e consigli dei cicli.

Questo elettrodomestico riesce a risparmiare energia grazie alla sua classe A++: questa efficienza energetica è garantita dalla presenza della pompa a calore, che consente di risparmiare elettricità e di asciugare i capi di abbigliamento in maniera economica e delicata, con ottimi risultati.

Il prodotto in questione consente anche di selezionare la direzione di apertura grazie alla presenza di una porta reversibile: è possibile scegliere la propria preferita a seconda della posizione di quest'asciugatrice nella propria casa. Pertanto, anche i muri non saranno più un ostacolo e sarà possibile posizionare l'asciugatrice nella propria casa senza alcun problema.

L'acquisto di questo modello di asciugatrice è consigliato per le varie funzioni e caratteristiche offerte, le quali consentono di facilitare l'asciugatura dei propri capi di abbigliamento e ottenere risultati perfetti. In particolare, questo prodotto è quotato per la presenza di un'applicazione che fornisce vari consigli e delle tecnologie apposite che consentono di asciugare i propri indumenti in maniera automatica e semplice, oltre che economica grazie alla classe energetica A++.

Candy Smart CSO4 H7A1DE-S

Questo elettrodomestico fornisce non solo degli ottimi risultati di asciugatura, ma anche una connettività Wi-Fi: infatti, è possibile scoprire delle funzionalità aggiuntive e dei consigli su quest'asciugatrice dal proprio smartphone, al fine di migliorarne l'utilizzo.

Questo prodotto è anche caratterizzato dalla funzione Super Easy Iron, ben nota per ridurre al minimo le pieghe presenti sugli indumenti e rivelare il grado corretto della loro umidità.

Riesce a fornire dei cicli rapidi per chi necessita di asciugare i capi di abbigliamento in poco tempo: le tempistiche solitamente vanno dai 30 ai 90 minuti. Il sistema di quest'asciugatrice consente di recuperare l'acqua utilizzata e riutilizzarla nuovamente grazie alla custodia EasyCase.

Funzioni e caratteristiche

L'elettrodomestico in questione risulta ottimale in quanto consente di combinare perfettamente velocità, semplicità d'uso, connettività e prestazioni di asciugatura. E' alquanto facile e intuitivo da utilizzare e si hanno dei risultati perfetti in poco tempo, anche con i cicli rapidi. Il sistema di connettività consente di svolgere altre attività in completa tranquillità, in quanto si può sempre rimanere connesso tramite il proprio smartphone con l'apposita applicazione Simply-Fy, anche fuori dalla propria abitazione.

L'asciugatrice in questione consente di non dover necessariamente scegliere tra tempistiche più lunghe per ottenere dei risultati perfetti o tempistiche brevi per ottimi risultati: grazie al suo sistema e alla sua tecnologia infatti riesce a rispettare ogni esigenza e garantire un'asciugatura perfetta.

Vantaggi di questa asciugatrice

Oltre alla presenza di un'applicazione apposita per quest'asciugatrice, vi è anche la presenza di programmi a ciclo rapido per chi deve asciugare tantissimi capi quotidianamente e ha determinate necessità. Un ulteriore vantaggio, già anticipato, consiste nella raccolta Easy Case: questo sistema è alquanto semplice da utilizzare e consente per l'appunto di riutilizzare l'acqua. Consiste in una tanica facilmente removibile dall'asciugatrice. Se si intende utilizzare ulteriori funzionalità di questo prodotto e ben oltre 20 programmi aggiuntivi, è possibile utilizzare l'applicazione apposita. Questa da inoltre utili informazioni e chiarimenti sulle funzioni dell'asciugatrice e sulla sua manutenzione.

In conclusione, l'acquisto della migliore asciugatrice in questione è consigliato per le sue varie funzioni, le quali possono rispettare differenti esigenze e necessità. Inoltre, è possibile ottenere informazioni utili su questo modello tramite l'applicazione e utilizzare i programmi a ciclo rapido, oltre a risparmiare l'acqua precedentemente utilizzata al fine di riutilizzarla nuovamente.

Hoover H-DRY 500 ND H9A3TCBEXS-S

Questo modello di asciugatrice consente di utilizzare l'applicazione hOn sul proprio smartphone, la quale consente di verificare i consumi dell'asciugatrice, ricevere vari consigli, scaricare dei cicli aggiuntivi e svolgere ulteriori funzioni.

Inoltre, è possibile scansionare tutte le etichette dei propri indumenti così che questo elettrodomestico possa suggerire il programma di asciugatura più adeguato, una volta memorizzate le apposite informazioni.

Il suo motore Inverter Eco Power consente di far durare più a lungo l'asciugatrice, in particolare migliorandone il flusso d'aria e la velocità rotatoria del tamburo al fine di ottenere risultati ancor migliori. Oltre a queste funzioni vi è anche l'Active Dry, che consente di ripulire i propri indumenti in 20 minuti da cattivi odori, batteri e germi.

Funzionalità e caratteristiche

Quest'asciugatrice offre molte funzionalità e una tecnologia avanzata, che permette di avere risultati ottimali in poco tempo. Il suo motore Eco Power Inverter è caratterizzato da una tecnologia potente e duratura: è capace di aumentare il flusso dell'aria e la velocità di rotazione del tamburo grazie a un compressore di elevata potenza e uno scambiatore in rame di calore.

Inoltre, il motore Brushless risulta estremamente resistente, almeno 4 volte in più rispetto a un qualsiasi motore standard: la sua presenza fa sì che si riducano attriti e vibrazioni, ottenendo un maggior silenzio mentre l'asciugatrice è in funzione.

Oltretutto, la classe energetica A+++ consente di avere massimi risultati col minimo spreco di energia: è possibile ridurre fino a 30 volte l'impatto ambientale dato dal calore presente nell'atmosfera.

Un'ulteriore funzione di questo elettrodomestico è Aquavision, grazie alla quale si può svuotare facilmente il serbatoio dell'acqua: è possibile riutilizzare l'acqua prelevata, così da non sprecarla.

Vantaggi

Oltre alle precedenti funzionalità e caratteristiche indicate, vi sono anche ulteriori vantaggi, come la presenza dei programmi care. Questi ultimi sono appositi per le proprie esigenze verso gli indumenti di vario tipo. Di seguito è possibile prendere in considerazione i 9 programmi:

Soft care : nutrimento e cura completa di indumenti in lana o in tessuto delicato;

: nutrimento e cura completa di indumenti in lana o in tessuto delicato; Fitness : protezione massima per indumenti in fibra sintetica e sportivi;

: protezione massima per indumenti in fibra sintetica e sportivi; Allergy care : ciclo di asciugatura con azione anti-allergica;

: ciclo di asciugatura con azione anti-allergica; Fresh care : ciclo di asciugatura rinfrescante;

: ciclo di asciugatura rinfrescante; Care 30-45-59 minuti : ciclo di asciugatura rapida e priva di sprechi d'energia;

: ciclo di asciugatura rapida e priva di sprechi d'energia; Auto care : adattamento automatizzato a seconda del carico e dei tessuti degli indumenti;

: adattamento automatizzato a seconda del carico e dei tessuti degli indumenti; All in one: cura totale in un solo ciclo per ogni indumento, indipendentemente dal tessuto.

L'acquisto di questo modello di asciugatrice è consigliato in quanto sono presenti numerose funzionalità e caratteristiche utili. In primo luogo è possibile risparmiare tanta energia e sfruttare al massimo le tecnologie avanzate di cui si dispone, che consentono di avere massimi risultati in tempi minimi. Infine, è possibile utilizzare i 9 programmi appositi per ogni tipologia di indumento, al fine di rispettare tutte le esigenze e necessità.

Asciugatrice Electrolux EDH4284TOW

Questo elettrodomestico consente di asciugare i capi di abbigliamento grazie alla tecnologia SimpliCare in tempistiche brevi e con ottimi risultati.

E' caratterizzato da una pompa a calore, la quale riesce ad asciugare tutti gli indumenti ma con una temperatura più bassa e meno dannosa rispetto agli altri modelli di asciugatrici standard. Inoltre, l'impiego di una temperatura più bassa e la presenza della pompa a calore consentono di risparmiare energia e far durare più a lungo i propri capi di abbigliamento.

La classe energetica di quest'asciugatrice equivale alla A++ e garantisce non solo indumenti ben asciutti, ma anche un risparmio di energia.

Funzionalità e caratteristiche

E' possibile utilizzare lo sportello reversibile qualora si voglia installare l'asciugatrice in una determinata stanza, senza dover badare ai soliti ostacoli dati dall'installazione. Quest'ultima è flessibile consente anche di adattare perfettamente l'asciugatrice in questione allo spazio disponibile. Anche la maniglia può essere installata in due differenti posizioni. Queste caratteristiche consentono un'installazione più semplice e meno problematica, che consente di salvare spazio.

Inoltre, quest'asciugatrice possiede la funzione partenza ritardata, la quale consente di posticipare l'avvio del programma di asciugatura: è infatti possibile inserire l'orario desiderato e successivamente lasciare che l'asciugatrice si metta in funzione.

Inoltre, è anche presente la possibilità di utilizzare dei tasti touch per facilitare l'inserimento delle impostazioni necessarie per il programma di asciugatura desiderato.

L'acquisto di questo elettrodomestico è consigliato per la presenza della tecnologia Simplicare e la classe energetica, che permettono rispettivamente di ottenere risultati ottimali e di risparmiare energia.

Vengono utilizzate delle basse temperature che consentono di ottenere comunque un'asciugatura ottima dei capi di abbigliamento. Infine, è possibile installare a proprio piacimento questo elettrodomestico nella propria casa e decidere una tra le due possibili posizioni della maniglia e utilizzare lo sportello reversibile. Così facendo è possibile risparmiare spazio ed evitare di avere problemi nel corso dell'installazione.

Asciugatrice Beko DRY833CI

Questo modello di asciugatrice ha varie caratteristiche molto utili e la rendono efficiente, in quanto garantisce risultati perfetti in poco tempo. Oltre al motore ProSmart Inverter dall'elevata potenza, è anche possibile utilizzare la funzione EcoGentle, che oltre a garantire un'asciugatura degli indumenti perfetta, consente anche di evitare che i colori si disperdano.

E' possibile svolgere altre attività mentre l'asciugatrice è in funzione grazie al programma silenzioso. Se si intende trattare i propri indumenti in maniera delicata, si può utilizzare la funzionalità AquaWave Cestello.

Vantaggi e caratteristiche

L'asciugatrice in questione possiede esclusivamente una presa tedesca, che consente di installarla con facilità e posizionarla in qualsiasi stanza della propria casa. Inoltre, un vantaggio di questo elettrodomestico consiste nella presenza di un tubo volto allo scaricamento costante dell'acqua. In alternativa al contenitore da dover svuotare quando necessario, è possibile collegare il tubo in questione a uno scarico.

Un secondo vantaggio e caratteristica importante di questo modello consiste nella presenza della pompa a calore, che consente di risparmiare più energia e garantire degli ottimi risultati nell'asciugatura degli indumenti.

E' possibile utilizzare un display intuitivo e semplice da utilizzare al fine di selezionare i programmi e le impostazioni desiderate.

Sono presenti tanti programmi, adeguati a svariate necessità che riguardano sia i tessuti sia le tempistiche di asciugatura.

Ciascun programma possiede un carico massimo di indumenti da dover rispettare. Se si vuole utilizzare l'asciugatrice nel corso della notte, è possibile sfruttare il programma che consente di ridurre il rumore fino al 50%, così da poter dormire mentre l'asciugatrice è in funzione.

L'acquisto di quest'asciugatrice è consigliato per la presenza della pompa a calore, la quale garantisce un'asciugatura degli indumenti perfetta, e la presenza di svariati programmi che rispettano differenti esigenze e necessità. Inoltre, è possibile utilizzare il programma volto a ridurre il rumore fino al 50%, così da poter riposare in completa tranquillità. Infine, è possibile utilizzare l'apposito display intuitivo per selezionare i programmi desiderati.

