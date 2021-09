Il ferro da stiro con caldaia utilizza l’energia termica e trasforma l’acqua in vapore. Quindi produce un vapore secco e permette di stirare più rapidamente. Il ferro da stiro con caldaia per chi è? Per chi ha molti indumenti da stirare e vuole velocità di esecuzione. Ma i modelli sono veramente molti, per questo abbiamo fatto una selezione.

Qui per te una guida all’acquisto con i parametri da osservare per comprare il migliore ferro da stiro con caldaia, al prezzo più competitivo.

Bosch TDS6080 ferro da stiro

Con programma Hygiene

Questo ferro da stiro con caldaia che proponiamo, il Bosch TDS6080, ha l’innovativa tecnologia HygienicSteam, che promette di eliminare fino al 99,9% dei batteri nei tessuti. La caldaia ha una pressione di 6 bar, che permette di avere 120 g/min di vapore continuo, con 3 colpi di vapore fino a 400 g/min. La capacità del serbatoio è di 1.5 litri e si scalda in 2 minuti, grazie al motore da 2400W, per questo è ottimo se si va di fretta e si vuole stirare un capo al volo prima di uscire di casa.

Questo ferro da stiro è dotato di molte funzioni interessanti, tra cui la funzione “eco”: si risparmia fino al 25 % di energia e fino al 35 % d'acqua rispetto ad un sistema stirante Bosch utilizzato al massimo. Bosch ha pensato anche ai bambini e alla loro sicurezza, con il SecureLock, abbiamo un sistema di fissaggio del ferro per una maggiore sicurezza durante il trasporto e con Secure, un sistema di auto-spegnimento per una maggiore sicurezza quando si lascia il ferro incustodito.

Consigliato l'acquisto se siete molto attenti all'igiene: una combinazione di temperatura, pressione e impulsi di vapore rimuove fino al 99.9% dei batteri da tutti i tessuti. Questo ferro da stiro è disponibile su Amazon a 255,62 euro

Philips GC9315/30 PerfectCare Aqua Pro

Sistema anticalcare easy-de-calc

Philips GC9315/30 PerfectCare Aqua Pro è dotato di una caldaia davvero grossa, capace di contenere 2.5 litri di acqua ed esercitare una pressione di 6.5 bar, con un vapore continuo da 120 g/min e un colpo di vapore di 420 g/min. Presenta una nuova tecnologia che non richiede la regolazione e rende la combinazione di temperatura e vapore ottimale e sicura per ogni tipo di tessuto. Il ferro pesa meno di un kg, precisamente 800 gr, risultando così facile da tenere senza sforzi e ha un sistema di decalcificazione molto semplice da utilizzare, inoltre segnala il momento opportuno per attuarla attraverso una spia luminosa e un segnale acustico.

Utile se avete molti capi, il serbatoio garantisce 3 ore di lavoro. Un ottimo prezzo per avere un prodotto perfetto per l'uso quotidiano, solo 191,53 euro

Polti La Vaporella XT100C

6 programmi preimpostati di stiratura

Il ferro da stiro della Polti, La Vaporella XT100C ha una caldaia ha un serbatoio da 1.5 litri, con una pressione di 7.5 bar. La potenza totale è di 2350 W e questo permette un tempo di riscaldamento inferiore ai 2 minuti, inoltre è presente l’autospegnimento dopo 10 minuti di inutilizzo. La piastra è in alluminio e ha una forma arrotondata che permette di eliminare ogni piega. Con il programma intelligente batterete le le pieghe più ostinate. Ha un design gradevole, con colori bianco e turchese o verde grigio, che rendono il prodotto molto carino. Questo ferro da stiro possiede ben 6 programmi preimpostati di stiratura, interessanti: l'universal, ossia il programma intelligente per stirare tutti i tipi di tessuto, il turbo per le pieghe più ostinate e Steam Pulse, ideale anche in verticale, che rende la stiratura veloce e piacevole. Anche questo ferro ha la chiusura blocca ferro per un trasporto sicuro e con i Led indicatori sull'impugnatura del ferro sapete in che modalità trovate il ferro.

Il prezzo è medio alto, perché è un prodotto davvero completo e quasi professionale e oltretutto made in Italy, ma viene venduto con un'ottima offerta, a 229,9 euro

Imetec ZeroCalc ferro da stiro

Tecnologia a risparmio energetico

Non rovinare il ferro da stiro con il calcare? Certo, si può! Con il ferro Imetec ZeroCalc abbiamo una tecnologia 3X ZeroCalc che contribuisce a prolungare la vita del ferro da stiro grazie a tre livelli di protezione. Questo modello non si rovina a causa del calcare, dura molto tempo. Interessante anche la bolletta domestica che sarà meno cara del solito grazie alla riduzione dei consumi di corrente del 35%.

E' pronto in un solo minuto, il più rapido di questa guida, e con la funzione super vapore si possono stirare con efficacia le pieghe più difficili, soprattutto per le odiose camicie. Il vapore è sempre pronto: quando rabbocchi continui a stirare senza perdere tempo. Imetec consiglia, per garantire lunga vita al ferro da stiro, di utilizzare acqua demineralizzata non profumata oppure acqua minerale naturale.

Potrete avere questo efficace ferro da stiro con caldaia a solo 79,9 euro

H.Koenig V5i ferro da stiro

Sistema di vapore continuo

Il H.Koenig V5i è un ferro da stiro a vapore con caldaia V5i di h. E' pronto in 3 minuti, ed è dotato della nuova tecnologia “autonomia illimitata” che gli consente di essere riempito durante il suo utilizzo grazie al suo serbatoio estraibile. Il flusso di vapore continuo e l'elevata potenza e la piastra in ceramica garantiscono una stiratura perfetta. Non dovrete preoccuparvi più per il calcare: il suo sistema anti-calcare impedisce l'incrostazione. Inoltre é facile da trasportare e sistemare grazie alla sua maniglia ergonomica.

Grazie al suo sistema di “vapore verticale“, è ottimo per i vestiti su gruccia. Un prezzo competitivo quello proposto dal marchio, il più economico di questa guida, ideale se volete un ottimo prodotto ma senza spendere tanto, su Amazon disponibile in 3 colori, a 59,9 euro