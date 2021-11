Il volante per PC è un oggetto fondamentale per divertirsi con i giochi di simulazione di guida. Si tratta di una periferica di input dalle forme e funzionamento del tutto simili a quelle di un vero volante, e grazie a cui è possibile migliorare le proprie performance automobilistiche.

Sul mercato esistono tantissimi apparecchi di questo tipo: una guida che possa offrire un valido aiuto per destreggiarsi tra le varie proposte potrebbe essere molto utile. Per chi sta cercando un volante PC, ecco nelle prossime righe alcuni consigli su quale acquistare in base alle proprie esigenze. Ecco i modelli da noi scelti.

Thrustmaster Racing Wheel T300 RS

Il primo dispositivo che proponiamo è un volante molto performante, il Thrustmaster Racing Wheel T300 RS, modello dotato di un meccanismo a doppia cinghia molto potente, ideale per il force feedback. Si tratta di un volante da gaming per pc con un motore brushless, regolabile fino ad un massimo di 1080° di rotazione. Dispone inoltre di una pedaliera presente nella confezione d'acquisto, con due pedali regolabili integrati. Può anche essere personalizzato con altre pedaliere o con un cambio ad H separato.

Logitech G923

Questo è un apparecchio che consente un'esperienza di guida spettacolare: merito innanzitutto della tecnologia TRUEFORCE che integra, e che gli permette di connettersi direttamente ai motori di simulazione e all'ambiente di gioco. Tradotto: feedback estremamente fedeli e in tempo reale. Possiede inoltre pulsanti programmabili che regolano la sensibilità, forzano i livelli di risposta e simulano la sterzata. E nella confezione d'acquisto c'è la pedaliera e il cambio a levetta.

Thrustmaster T300 Ferrari GTE

Quello che ci ha colpito di più è il modello Thrustmaster T300 Ferrari GTE, versione personalizzata del T300, che presenta il logo del cavallino al centro e molti tasti che troviamo sui volanti delle auto GT (tra cui Flash, Pit, Water e Wiper). Le caratteristiche tecniche, sia con riferimento alla precisione che al sistema di force feedback. Presente anche il manettino, che può essere impostato su tre configurazioni diverse.

Speedlink Drift O.Z. volante per PC e pedaliera

Un altro modello che merita più di un pensierino è il volante Drift O.Z. prodotto dal brand Speedlink. Si tratta di un accessorio gommato, che offre un angolo di rotazione fino a 180° e il supporto al force feedback. Tra le sue caratteristiche più interessanti, ci sono anche i supporti alle tecnologie DirectInput e Xinput che gli consentono di interfacciarsi al sistema operativo e ai videogiochi. Dispone inoltre di 12 pulsanti funzione, oltre al cambio e ad una pedaliera con freno e acceleratore. Va posizionato sulla postazione di gioco tramite le sue ventose.