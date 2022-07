Uno degli elementi indispensabili in una smart home è il cronotermostato, un dispositivo intelligente in grado di regolare la temperatura dei termosifoni o della caldaia in modo da riuscire a garantire le migliori condizioni climatiche in ogni stanza della casa. Esistono poi cronotermostati senza connettività smart, che in questo caso non possono collegarsi alla rete wireless ma che possono comunque gestire una programmazione settimanale. Di seguito la nostra selezione dei migliori cronotermostati intelligenti che potete installare facilmente in casa.

Tado° Termostato Intelligente

Il modello probabilmente più completo è probabilmente quello di Tado°, che con il suo termostato intelligente giunto alla versione V3+ riesce a gestire praticamente tutti i tipi di impianto: sia che abbiate una caldaia autonoma, che un riscaldamento centralizzato con termostato in casa, potete installare il cronotermostato Tado° per gestire la temperatura, anche con Alexa o Assistente Google. Fra le funzioni principali anche la geolocalizzazione, per spegnere quando ci allontaniamo da casa e riaccendere al rientro, e il monitoraggio dell’apertura delle finestre. Un report mensile vi dirà poi quanto avete risparmiato con la gestione automatizzata di Tado°.

Tado° Testa Termostatica Intelligente

Nei rari casi in cui un sistema di riscaldamento non fosse compatibile con il termostato intelligente, o per un controllo più fine di stanza in stanza, Tado° ha pensato anche ad una testa termostatica intelligente che controlla l’apertura e la chiusura del singolo termosifone in base alla temperatura rilevata in stanza. Rimangono poi tutte le feature già viste, come il controllo vocale, il rilevamento della posizione e dell’apertura delle finestre, ed il report mensile sul risparmio.

Google Nest Learning Thermostat

Il concetto alla base del Nest Learning Thermostat di Google è quello di imparare dalle abitudini dell’utente, quindi basta iniziare ad usarlo i primi giorni per poi avere un sistema completamente automatizzato secondo le nostre preferenze. Grazie alla connettività wireless possiamo controllarlo da remoto, o anche con l’Assistente Google. Inoltre la funzione a casa/fuori casa ci permette di risparmiare sulla bolletta ogni volta che siamo fuori casa evitando riscaldamento inutile.

Netatmo Termostato Intelligente

Anche Netatmo propone un cronotermostato smart che può sostituire facilmente il termostato pre-esistente per consentire un controllo vocale o da remoto. Possiamo programmare gli orari di accensione e spegnimento per tutta la settimana, o lasciar fare al termostato in base alle condizioni meteo grazie alla funzione Auto-Adapt. Volendo è possibile aggiungere delle valvole termostatiche sui singoli radiatori per un controllo più preciso.

Bticino Smarther2 with Netatmo

La nuova versione del cronotermostato di Bticino integra la tecnologia di Netatmo, a seguito dell’acquisizione avvenuta un paio di anni fa. Anche Smarther2 è compatibile sia con impianti autonomi che centralizzati, purché questi ultimi abbiano le termovalvole, e può essere controllato da remoto con app per smartphone oppure attraverso gli assistenti vocali. Compatibile poi con le valvole termostatiche di Netatmo, per chi vuole un controllo delle stanze più preciso.

