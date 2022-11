Il nuovo telecomando vocale Alexa Pro è PAZZESCO: disponibile da oggi

Finalmente è disponibile su Amazon il nuovo telecomando vocale Alexa Pro. Un concentrato di tecnologia, che potrai abbinare ai tuoi dispositivi per sfruttarli al meglio. Reso disponibile in preordine al lancio, da oggi è disponibile per l’acquisto anche in Italia.

Utilizzalo per sfruttare al meglio i tuoi Fire TV Stick, è compatibile con la maggior parte dei modelli. Impossibile da perdere, personalizzabile e retroilluminato, puoi portarlo a casa a 39€ circa appena. Le spedizioni, per gli abbonati ai servizi Prime, sono rapide e gratuite.

Pratico, avanzato, ma allo stesso tempo super semplice da utilizzare. Premi il pulsante dedicato all’assistente vocale per interagire con lei molto rapidamente. Ancora, non preoccuparti se sei al buio: i tasti sono retroilluminati e non potrebbero essere più pratici e comodi. Basterà sollevare il telecomando perché si accendano.

I bottoni rapidi di gestione sono personalizzabili. Sarai tu a decidere a quali piattaforme vuoi accedere più rapidamente. E se dovessi perdere per casa il tuo concentrato di tecnologia? Nessun problema! Basterà chiedere ad Alexa di trovarlo, semplicemente utilizzando la voce.

Insomma, con questo super gadget tech puoi ampliare il potenziale dei tuoi dispositivi al massimo. Minimo investimento, massima resa: completa adesso l’ordine per prendere il telecomando vocale Alexa Pro a 39€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.