Le macchine per il pane, sono dispositivi totalmente automatici che impastano, lievitano e cuociono alla perfezione impasti fatti con qualsiasi tipo di farina. Farsi il pane in casa oltre ai fattori emozionali porta con se anche diversi vantaggi tra i quali non possiamo non considerare il fattore economico, la genuinità degli ingredienti che andiamo ad inserire, la possibilità di utilizzare le macchine del pane anche per altri usi, come fare marmellate e impasti per pizza e dolci da cuocere in forno.

Vediamo le migliori selezionate da noi.

Imetec Zero-Glu Pro

La macchina per il pane Imetec Zero-Glu Pro ha 20 programmi per poter utilizzare tutti i tipi di farine: undici per le farine senza glutine per celiaci e intolleranti al glutine, cinque per quelle tradizionali e quattro programmi speciali con e senza glutine. Imetec Zero-Glu è una delle poche ad avere due pale mescolatrici e come le altre lievita e cuoce, con avviso di fine lavorazione. Sono inclusi gli accessori per realizzare tre forme di pane: pane in cassetta, ciabatte e panini e un bicchiere graduato per liquidi e un misurino per lievito e piccole quantità.

Possibilità di scegliere tra 3 livelli di doratura: chiara, media e scura. Zero-Glu permette di programmare la partenza fino a 15 ore prima e decidere se avere il pane pronto all’orario che si desidera. Grazie all’ isolamento termico, mantiene il pane caldo fino ad 1 ora dalla cottura grazie all’efficace isolamento interno delle pareti della macchina.

Moulinex OW6101

Moulinex OW6101:grazie alla versatilità e l’ampio secchiello con rivestimento antiaderente che può contenere fino a 1,5 kg di pane, mentre le due pale ruotano in direzioni opposte per mescolare ed impastare il pane in maniera omogenea. Ha 1650 W di potenza e tre impostazioni di peso: 750gr – 1000gr – 1500gr e tre livelli di doratura. Inoltre, le piastre per baguette, gli accessori da panettiere e tre programmi dedicati consentono di preparare fino ad otto baguette francesi dorate e croccanti in due cicli.

Offre 13 programmi supplementari e le ricette associate del ricettario per preparare pane fresco, torte, marmellata, pasta fresca e l’impasto per pizza. I 16 programmi totali disponibili comprendono: baguette, baguette dolce, cottura baguette, pane semplice, pane francese, pane integrale, pane dolce, pane rapido, pane senza glutine, pane senza sale, pane omega 3, cottura filoncini, impasto, torte, marmellata, pasta fresca. Dal display digitale puoi accedere comodamente ai 16 programmi preimpostati, ma puoi anche optare per il programma senza glutine, il programma marmellate o il programma impasti, basta aggiungere gli ingredienti, seleziona il programma e la macchina si occupa di tutto il resto, dall’impasto alla cottura.

Moulinex OW240E Pain & Delices

Moulinex OW240E Pain & Delices : questa macchina possiede 20 programmi preimpostati per realizzare pane di tutti i tipi (compreso senza glutine), dolci (anche utilizzando farine senza glutine), programmi per produrre yogurt (anche da bere) e fiocchi di latte, Impasti per pizza, Pasta, Marmellate e Porridge.

Per il pane tradizionale, ci sono 7 diversi programmi, tra cui troviamo alcune modalità non presenti in altre macchine, come Pane integrale rapido o Pane alla segale, oltre, naturalmente, ai “classici” Pane bianco, Pane francese, Pan Brioche, ecc.

Per quanto riguarda invece i 3 programmi dedicati allo yogurt, troviamo lo Yogurt normale, lo Yogurt da bere e i Fiocchi di latte. Infine, oltre ai programmi immancabili su ogni macchina del pane (Solo cottura, Solo impasto, Pasta), troviamo altre due modalità interessanti: Cereali e Porridge. La prima vi permetterà di cuocere cereali come riso, grano saraceno, mentre la seconda a chi piace consentirà di preparare una zuppa d’avena da mangiare a colazione.

Ha una potenza di 650W, che non essendo molto elevato ridurrà i vostri consumi in bolletta, una capacità modulabile in pagnottine da 500g, 750g e 1kg, 3 livelli di doratura. Sono incluse anche le funzioni di mantenimento al caldo per un’ora e l’avvio programmabile.

Ariete Pane Express 750 Metal 743

Ariete Pane Express 750 Metal 743: grazie ai 19 programmi preimpostati a disposizione, Panexpress 750 può panificare qualsiasi tipo di pane: pane integrale e pane di segale, ma anche pane dolce, pane francese e pane per sandwich. In tutte le ricette è possibile sostituire la farina di grano con qualsiasi altra farina senza glutine, come la farina di riso per il pane di riso, oppure farina di mais. Come le altre, tiene l’impasto a temperatura costante per tutto il tempo necessario alla lievitazione, così da tenere sempre sotto controllo tutto il processo di lievitazione. Grazie al timer potrai anche programmare la partenza fino a 15 ore più tardi. Ha una potenza massima di 500 w e riesce a sfornare pagnottine da 750 grammi.