Se cerchi una buona macchina da caffè a cialde, e non sai quale scegliere, in questa guida abbiamo selezionato i migliori modelli in base a: capacità del serbatoio, stile e facilità d’utilizzo, ma anche ad un buon prezzo. Vediamo quali.

Didiesse Frog Revolution

Didiesse Frog Revolution : è una macchina molto elegante, in metallo e termoplastica nera, resistente al calore e priva di BPA. La scocca, è resistente ai graffi. I suoi consumi energetici sono abbastanza ridotti, nonostante la potenza di 650 w, così come le dimensioni. Il serbatoio da 1,5 lt è anche un vano porta bottiglia per una ricarica veloce e pulita dell'acqua.

Ufesa Ce7255

Ufesa Ce7255: la macchina espresso da 20 Bar di pressione possiede 850 W di potenza. Ha un pannello con indicatori a LED per ogni funzione e lo spegnimento automatico. Ideale per cialde, ma anche macinato.

De'Longhi EC 201.CD.B

De'Longhi EC 201.CD.B: è una macchina facile da usare. Con una sola manopola puoi accendere e spegnere, preparare espresso e cappuccino, il tutto con una pressione a 15 bar.

Gaggia RI8433/11

Gaggia RI8433/11 : ha un design compatto ed ergonomico, il serbatoio per l'acqua, di 1 litro, e vassoio raccogli gocce sono estraibili. Eroga vapore per emulsionare il latte oppure acqua calda per tè e tisane. Funzione auto stand-by dopo 30 minuti di inattività.

Ufesa CE7238

Ufesa CE7238: possiede una pompa a pressione da 20 bar e una potenza di 850 W. Il vaporizzatore è orientabile, ottimo per preparare cappuccini e infusioni. Il deposito d'acqua estraibile è da 1,2 L, con un vassoio raccogli gocce estraibile.

Portafiltro metallico con 3 filtri inclusi: 1 caffè, 2 caffè, cialda.