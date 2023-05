De'Longhi Icona Vintage: macchina per caffè e cappuccio a 100€ in MENO

Vuoi acquistare una macchina per espresso e cappuccino di ottima qualità spendendo molto meno del prezzo originale? Sono certo che la risposta è sì. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello De’Longhi Icona Vintage a soli 139,90 euro, anziché 239,99 euro.

Oggi quindi, grazie a questo sconto del 42%, puoi risparmiare più di 100 euro sul totale. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Con questa macchina per il caffè potrai gustarti un espresso buonissimo ed è anche molto versatile.

De’Longhi Icona Vintage: a questo prezzo è da avere

Sul fatto che De’Longhi Icona Vintage sia una delle migliori macchine per caffè espresso e cappuccino non ci sono dubbi. Ecco perché a un prezzo così vantaggioso è assolutamente l’offerta del giorno. Grazie alla sua pressione da 15 bar e alla caldaia in acciaio inox riuscirai a berti un caffè eccezionale.

È dotata anche di una lancia per il vapore che ti consente di montare velocemente il latte per una schiuma morbida e vellutata. Inoltre puoi scaldare le bevande come il tè o la cioccolata. Possiede un manicotto e un porta filtro che ti dà la possibilità di fare il caffè per una o due tazzine sia con le cialde che con il caffè già macinato.

Insomma questa è un’offerta da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Quindi prima che il prezzo lieviti vai su Amazon e acquista la tua De’Longhi Icona Vintage a soli 139,90 euro, anziché 239,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.