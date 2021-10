Esistono tantissimi modelli di macchina del caffè con capsule: queste sono dei contenitori rigidi che vengono forati da un meccanismo interno alla macchina per consentire il passaggio dell’acqua e contengono tra i 5 e i 6 grammi di caffè in polvere, realizzati in alluminio oppure in plastica.

Per questo noi della redazione abbiamo selezionato per te i migliori modelli in base a prezzo, caratteristiche necessarie per darvi un buon caffè da gustare.

Vediamo quali sono le macchine del caffè che abbiamo scelto.

De' Longhi Nespresso Essenza Mini

Macchina del caffè con memoria e spegnimento automatico

La macchina del caffè con cialde della De' Longhi, il modello Nespresso Essenza Mini, utilizza una pompa ad alta pressione per preparare una tazza di caffè espresso e caffè lungo, a seconda dei gusti. Possiede anche 2 ricette programmabili: un tasto per l'espresso ed uno per quello lungo. Ha la funzione energy saving: dopo 3 minuti dall'ultimo utilizzo entra in modalità eco, mentre dopo 9 minuti si spegnerà automaticamente al fine di risparmiare energia.

Ideale se avete poco spazio, visto che è molto compatta.

Disponibile in bellissimi 4 colori, venduta su Amazon in 4 colori a 59,99 euro

Lavazza a Modo Mio Idola

Riscaldamento in soli 28 secondi

La macchina del caffè a cialde Lavazza a Modo Mio Idola è dotata di display interattivo con riscontro sonoro, è molto silenziosa, infatti ha solo 43 dB in erogazione. Ampia scelta di caffè, ben 4 selezioni. Se andate di fretta nessun problema, ha un tempo di riscaldamento basso, solo 28 secondi e dopo 9 minuti si spegne automaticamente.

Vi darà dei segnali di allarme quando ha necessità di decalcificazione, mancanza acqua, cassetto pieno.

Ottimo per un regalo di nozze o convivenza, per il prezzo di 115 euro e il design moderno, disponibile in 3 colori.

Bialetti Gioia

Macchina da caffè con sistema Thermoblock

Bialetti Gioia è una macchina del caffè molto piccola, perfetta per ogni cucina, visto che è disponibile in diversi colori da abbinare ai mobili. E' automatica, potete scegliere il caffè lungo o corto grazie al Flow Meter e il cassettino che può contenere fino a 8 capsule. Gioia funziona solo con Capsule in alluminio, per un caffè più buono anche per l'ambiente.

Per gli amanti del brand Bialetti, attenti all'aroma come al bar, venduta su Amazon con una garanzia di 5 anni, a 62,31 euro . Potete scegliere fra 8 bellissimi colori.

Macchina del caffè Chulux

Comando One Touch

La macchina del caffè con capsule della Chulux è facile da usare e da pulire ed è compatibile con la maggior parte delle capsule. Basta attendere 3 minuti per godervi il vostro delizioso caffè. Il serbatoio dell'acqua è realizzato in materiale sicuro privo di BPA, per poter preparare il caffè in modo sicuro. Questa macchina del caffè consente di risparmiare spazio sul bancone ed è molto adatta per piccoli luoghi come stanze, uffici, camper, hotel, appartamento.

Viene venduta su Amazon a

De' Longhi Nespresso Inissia

Pressione 19 bar

La macchina del caffè con capsule De'Longhi Nespresso Inissia ha un sistema di riscaldamento Thermoblock, infatti è pronta in soli 25 secondi ed ha uno spegnimento automatico dopo 9 minuti.

Grazie al flow stop la quantità di caffè automatica è programmabile, funzione per i più pigri.

Il serbatoio dell’acqua removibile è da 0,7 L.

Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredo ed è disponibile in una gamma completa di colori per soddisfare tutti i gusti. Con la macchina potete preparare il vostro caffè preferito praticamente senza attendere i tempi di riscaldamento: bastano un semplice tocco e 25 secondi perché l'acqua raggiunga la temperatura ideale per preparare fino a 9 caffè senza dover riempire il serbatoio da 0,7 litri. I pulsanti programmabili permettono di regolare il volume di erogazione in base alla tazzina.

La griglia regolabile permette di utilizzare tazze di dimensioni maggiori e si abbassa automaticamente per raccogliere le gocce di caffè quando si rimuove la tazzina. Ottimo rapporto qualità prezzo per questa macchina per il caffè, solo 63,99 euro