La scelta di una bicicletta è sicuramente una delle più importanti per chi ama questa disciplina. Nello specifico, la mountain bike elettrica è un prodotto chiavi in mano per i bikers più esigenti che solitamente oltre alle comuni biciclettate in città amano fare dei percorsi anche su percorsi sterrati o dissestati. Non esiste la bici perfetta ma quella più adatta alle proprie esigenze. In questa guida le migliori mountain bike che abbiamo selezionato per voi.

Nilox eBike X7

La prima bici che abbiamo selezionato per voi è la Nilox eBike X7. Questo oggetto dei desideri ha un design molto simile alle comuni bici urbane ma ha delle caratteristiche da mountain bike.

Dal nome si può evincere che siamo di fronte da una bici con pedalata assistita e dunque è una mountain bike di nuova generazione.

In dotazione troviamo parafanghi e portapacchi, cambio SHIMANO con 21 velocità e una batteria al litio rimovibile LG da 36 V – 8 Ah. La batteria è sicuramente un punto di forza di questa bici visto che può arrivare ad una autonomia di circa 45 Km. Nella parte dove è presente il manubrio troviamo anche un display LCD molto chiaro ed intuitivo per la consultazione dei vari dati.

La velocità massima raggiungibile è di 25 Km orari ed è resa grazie al motore da 36 Volt – 250 Watt Brushless High Speed.

Questa bici top di gamma di Nilox ha anche un buon potere frenante grazie ai freni a disco TEKTRO, presenti sia davanti che dietro.

Le prestazioni sono ottime anche su un tracciato sterrato visto che i copertoni sono larghi e semi tassellati.

Nilox eBike X6

La seconda scelta che abbiamo trovato è sempre un prodotto di Nilox. Questa volta stiamo parlando della eBike X6, una versione simile alla X7 ma disponibile ad un prezzo leggermente inferiore. Anche in questo caso si tratta di una bici elettrica che può essere usata anche come mountain bike grazie alle sue caratteristiche aggressive.

Qui è presente un motore diverso, stiamo parlando del BAFANG da 250 Watt – 36 Volt.

Il motore presente in questa bici garantisce delle prestazioni che possono arrivare fino a 25 Kilometri all’ora.

In questo caso troviamo una batteria leggermente più capiente rispetto al modello precedente. La Nilox eBike X6 monta una batteria SAMSUNG da 36 V – 11.6 Ah capace di garantire un’autonomia fino a 80 Km.

Inoltre, sono presenti gli stessi freni a disco TEKTRO, sia anteriori che posteriori.

Per finire, questa bici prevede dei pneumatici KENDRA a 27.5” x 2.10” che sono in grado di sopportare anche i terreni più sconnessi.

Alpina Bike Flip

Alpina è un marchio romagnolo molto conosciuto nel settore delle mountain bike.

La Bike Flip di Alpina è adatta per i ragazzini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni. È una delle prime mountain bike con telaio in acciaio pensate per i più piccoli.

Le caratteristiche sono comunque di tutto rispetto. In questa Flip troviamo infatti il cambio Shimano TY21 con 6 velocità e il movimento sempre Shimano TZ21.

La bici ha una buona misura, non è né troppo ingombrante, né troppo piccola. Il prodotto misura 300 millimetri e pesa appena 6 Kg.

Esistono anche due differenti varianti che si differenziano a seconda dell’età del ragazzo. Alpina offre, inoltre, una vasta gamma di colori per tutti i suoi modelli pensati per i più giovani.

Denver Discovery – E3000

Questo prodotto altro non è che una mountain bike con pedalata assisita. Anche qui siamo di fronte ad un prodotto 100% Made in Italy, l’azienda Denver, infatti, è di Cuneo.

La Denver Discovery – E3000 dispone di due ruote da 27.5″, una forcella ammortizzata, freni a disco meccanici, cambio Shimano TZ50 a 21 velocità e cerchi in alluminio con coperture KENDA per fuoristrada. Il motore è posto nella ruota posteriore ed ha una potenza di 250 Watt. Il motore in questione permette di arrivare ad una velocità massima di 25 Km orari.

Inoltre, grazie al display LED presente nel manubrio è possibile scegliere fino a 6 livelli di assistenza alla pedalata e 3 modalità di erogazione della potenza, dalla più blanda alla più sportiva.

Il telaio in alluminio è molto resistente e pesa quasi 22 Kg.

La batteria presente in questo modello è una Samsung da 36 Volt e 10,4 Ah.

SAMEBIKE LO26 SPOKE

Quest’ultimo prodotto è una via di mezzo tra le due Nilox che abbiamo visto prima. La mountain bike in questione è dotata di un motore da 500 W a 48 V, grazie a questo motore può raggiungere la velocità massima di 25 Km orari.

La batteria al litio presente in questa SAMEBIKE ha un’autonomia in modalità Pure Electric di 40 Km, mentre, può arrivare fino a 70 Km in modalità ciclomotore.

Il design di questa interessante mountain bike è pieghevole, questo permette all’utente di poterla trasportare dovunque senza difficoltà.

La SAMEBIKE LO26 SPOKE ha una capacità di carico massima di 150 Kg ed il cambio che troviamo in questa bici è della Shimano, sempre a 21 velocità.

Inoltre, è possibile scegliere tra tre differenti modalità di pedalata: assistita, Pure Electric e la standard senza l’utilizzo della funzione elettrica.

Anche in questo caso verrà spedito un prodotto pre montato al 90%, dunque ancora più semplice da montare rispetto alla Licorne che abbiamo visto prima.