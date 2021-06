I walkie talkie sono estremamente utili in situazioni di sopravvivenza e scarso segnale. I migliori walkie talkie sono in grado di avere ricezione in luoghi dove i telefoni cellulari non hanno campo e possono avere molteplici utilizzi. Oltre alla connettività, ciò che caratterizza questo apparecchio è sicuramente la trasportabilità. Vediamo ora quali sono i migliori walkie talkie qualità prezzo attualmente sul mercato, in questa guida all'acquisto.

Midland XT70 Adventure

Midland XT70 Adventure: con un display LCD retroilluminato, un design giallo e accattivante e un peso di soli 113 grammi, questo walkie talkie viene fornito con una custodia in grado di contenere tutti gli accessori in dotazione. Tramite l’entrata micro USB sarà possibile sfruttare la ricarica veloce ed avere il walkie talkie pronto all’uso in sole 4 ore. Grazie alla funzione baby sitter sarà possibile aumentare ulteriormente il livello VOX per controllare il proprio bambino. Per terminare la conversazione basterà utilizzare il tasto “side tone”.

Retevis RT24 Plus

Il Retevis RT24 Plus è costruito in lega di metallo addensato è resistente alla cadute e adatto anche per bambini. Ha una potenza di trasmissione inferiore a 0,5 W, un’antenna fissa non rimovibile e una frequenza PMR446, non è quindi necessaria alcuna licenza per utilizzarli. Con 50 CTCSS e 105 DCS, permette una comunicazione in sicurezza, eliminando le interferenze da segnali indesiderati. Oltre, ad essi, la ricezione comprende 16 canali fissi. Manca il Display LCD, ma questo non ha particolari conseguenze sull’usabilità del dispositivo che si presta ad essere facile e intuitivo. Per selezionare il canale desiderato basterà, infatti, muovere la manopola sulla parte superiore.

All’interno della confezione troviamo: 4 ricetrasmittenti con una clip regolabile per ognuna, cuffie per avere maggiore privacy, 4 batterie al litio e 4 cinghie per il trasporto in spalla.

BaoFeng UV-5R Plus

Il BaoFeng UV-5R Plus ha un display Full HD LED Dual Band e Dual Standby, ed è rivestito da una scocca in metallo molto resistente ed ergonomica. Le frequenze disponibili sono sia VHF che UHF su radio FM (108.0 mHz), con la possibilità di memorizzare fino a 25 stazioni. Inoltre, grazie all’antenna di 18 centimetri è possibile sintonizzarsi su ben 128 canali.

Viene dotato di: antenna rimovibile, batteria, clip mobile per cintura, auricolari, cinturino, caricabatterie da tavolo e adattatore. Grazie alla batteria di 1800 mAh garantisce un utilizzo continuo fino a 9 ore, ideale per chi è protagonista di viaggi lunghi dove non c’è campo, con ricezione fino a 4/5 km.

E' disponibile il comando scansione canali e VOX per utilizzare il walkie talkie a mano libera e l’impostazione torcia LED per un utilizzo notturno.

Nestling 3pz Walkie Talkie

Nestling 3pz Walkie Talkie: questi walkie talkie sono il modo perfetto per instaurare una comunicazione interattiva fra genitori e figli o fra bambini per giochi di squadra.

Le tre ricetrasmittenti presentano un display LCD retroilluminato e un design disponibile in 3 colori (giallo, blu e rosa). La confezione include inoltre 3 clip per fissare gli apparecchi alla cintura e il manuale di istruzioni.

Sono presenti 8 canali, più che sufficienti a coprire le distanze necessarie. La distanza di ricezione è di 1-2 km senza interferenze ed edifici massicci. Inoltre, è disponibile la funzione di silenziamento del rumore per garantire una comunicazione facile e chiara.