I migliori videogiochi single player per console e PC

Nonostante il fascino dei videogiochi in multiplayer online si sia assai consolidato negli ultimi anni, le esperienze per singolo giocatore continuano ad essere amatissime – e giocatissime! – dai gamer di tutto il mondo. La potenza narrativa esercita ancora una certa attrazione sul grande pubblico alla ricerca di forti emozioni in pixel e poligoni. Nei titoli in single player, un solo giocatore deve vestire i panni di un personaggio – o in alcuni casi più personaggi – e riuscire a condurlo verso la fine della sua storia.

Si tratta di una vera e propria Top 5 dei migliori giochi single player attualmente in circolazione. Alcuni dei giochi seguenti potranno essere giocati su tutte le console più popolari e su PC, mentre altri saranno esclusive Nintendo, Sony Playstation o Microsoft Xbox. Fatte quindi le dovute premesse, non vi resta che reggervi forte al vostro fedele pad e partire con noi alla scoperta di questa classifica dedicata ai “lupi solitari”.

The Last of Us – Parte 2

Una classifica dei migliori giochi single player non può dirsi tale senza una menzione a The Last of Us – Parte 2. Il sequel del già apprezzatissimo The Last of Us migliora quanto di buono avevamo già visto nel primo capitolo, sia sul piano narrativo che di gameplay, trascinandoci in una storia di vendetta e redenzione che punta dritta al cuore. Le emozioni da vivere nei panni di una più matura – e arrabbiata! – Ellie sono potenti fino al sorprendente finale, per un capolavoro a tutto tondo in cui il confine tra bene e male è davvero molto sottile.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è indubbiamente uno dei giochi single player più amati degli ultimi anni, e ancora oggi si presenta come uno dei giochi di punta per Nintendo Switch, e per alcuni la sua esclusiva più potente. Trovare dei punti di svantaggio in questa storia è quasi impossibile, poiché le ambientazioni, la trama, i personaggi e la cura dei dettagli di ogni singolo elemento di flora e fauna potranno soltanto far innamorare ogni giocatore appassionato di avventure. A questo punto siamo qui solo ad aspettare con ansia il prossimo sequel, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , ma nel frattempo vale assolutamente la pena recuperare il suddetto titolo.

Red Dead Redemption 2

Molti giocatori in tutto il mondo considerano Red Dead Redemption 2 come uno dei migliori giochi di sempre per PC e console Xbox e Playstation, e probabilmente non sono troppo lontani dalla verità. La storia di base è sufficientemente lunga e ben raccontata, ma a rendere il tutto perfetto è indubbiamente la cura nei dettagli e soprattutto la rivoluzionaria scelta di non far semplicemente sparire alcuni elementi di gioco anche quando inutili, i quali invece potranno essere ritrovati esattamente nella stessa posizione anche dopo ore e ore e ore di gioco. Red Dead Redemption 2 è sicuramente una storia tutta da vivere e bisogna farlo il prima possibile.

The Witcher 3: Wild Hunt

Si tratta di un gioco abbastanza datato, del 2015, ma che ancora oggi può essere prezzato da tantissimi utenti, soprattutto grazie alla riedizione next-gen per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La campagna di base è parecchio lunga e il gameplay durante il combattimento risulta essere ancora oggi molto attuale, mentre il protagonista Geralt di Rivia resta uno dei personaggi più carismatici che abbiamo mai conosciuto durante la nostra “carriera” da videogiocatori.

Death Stranding

Death Stranding è figlio di chi, sui migliori giochi single player, ci ha costruito una carriera. Si tratta infatti del primo titolo di Kojima Productions, software house fondata da Hideo Kojima, il “papà” di Metal Gear Solid; un titolo che, come da tradizione per il game director nipponico, punta tutto su tematiche profonde e personaggi indimenticabili.

