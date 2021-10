Siete dei gamer incalliti che non possono permettersi di esser abbandonati nel bel mezzo dell'azione dal proprio mouse a causa delle batterie scariche, soprattutto durante una sessione di gioco on line?

Siete dei professionisti che utilizzano programmi di design o progettazione e quindi desiderate un mouse estremamente preciso e affidabile in ogni condizione di utilizzo?

Viaggiate spesso e quindi desiderate un mouse dalle dimensioni compatte ed estremamente leggero?

Utilizzate un PC fisso per lavorare molte ore al giorno e non volete preoccuparvi dell'autonomia del vostro mouse?

Bene, se avete risposto affermativamente almeno ad una di queste domande allora siete alla ricerca di un affidabile e indistruttibile mouse con il filo o, per meglio dire, cablato.

Scegliere oggi un mouse con il filo non vuol dire rimanere aggrappato alle tradizioni, ma sempre più utenti effettuano consapevolmente questa scelta in quanto, questo prodotto, mantiene da anni le sue caratteristiche positive ed inossidabili che lo hanno reso l'emblema dell'informatica e che, nonostante la velocità supersonica dell'evoluzione, rimane un oggetto fondamentale, indispensabile di cui nessuno ad oggi può fare a meno.

Bene, andiamo quindi ora a scoprire la selezione dei cinque migliori mouse cablati che potrete acquistare su Amazon.

Trust Voca Comfort Mouse con filo

Troviamo con questo prodotto in dotazione una comoda e funzionale impugnatura ergonomica che si adatta piacevolmente anche alle mani più grandi, promettendo un corretto posizionamento del polso con tasti ben distanziati e dal buon feedback.

E di tasti, su questo mouse, oltre alla immancabile rotella centrale, ne troviamo appunto cinque quali, i due principali per la selezione classica destra e sinistra, il tasto DPI posto in cima per modificare la velocità del puntatore su quattro livelli, potendo così passare da uno stile più reattivo ad uno più preciso in un batter d'occhio.

Completano la dotazione, altri due tasti posti in corrispondenza del pollice, comodissimi per la navigazione web che assolvono la funzione di “indietro” e “avanti” del browser. Assolutamente fondamentali per quelle persone che trascorrono molte ore on line, permettendovi di risparmiare davvero moltissimo tempo e cambiando completamente la vostra esperienza di navigazione.

TECKNET PRO S2

Le caratteristiche principali che lo distinguono è la sua forma ergonomica particolarmente indovinata che vi farà dimenticare stanchezza e dolori al polso anche dopo molte ore di utilizzo. Il particolare rivestimento gommato posizionato ai lati garantisce una presa ottimale per non farvi sbagliare mai un click.

Anch'esso dispone di un comodo tasto posto in cima per modificare immediatamente la velocità di puntamento e potrete scegliere tra due opzioni: 1000 e 2000 DPI in base alle vostre esigenze del momento. Che stiate navigando su internet, editando un grafico o compilando dei complicati fogli di calcolo, questo mouse vi garantirà sempre ottime performance senza perdere mai un colpo, restituendovi costantemente un ottimo feedback.

Il Tecknet PRO S2 è davvero un instancabile lavoratore, dotato di un cavo lungo 1 metro e 50 centimetri si adatta perfettamente ad ogni utilizzo e ad ogni posizionamento sul vostro piano di lavoro. Non disdegna nessun tipo di impiego, anche se gravoso sarà sempre pronto al momento del bisogno.

VersionTECH

Affidabile e performante sarà in grado di accompagnarvi non solo nelle vostre lunghe sessioni, ma saprà darvi ottime soddisfazioni anche durante l'uso quotidiano per svago o lavoro. La precisione che lo contraddistingue si adatta perfettamente non solo ai vari gameplay, ma anche ad un utilizzo business all'occorrenza.

Caratterizzato scenograficamente dai suoi LED rgb saprà stupirvi grazie alle strabilianti ed innumerevoli combinazioni cromatiche che si alterneranno ad ogni movimento, donando quel tocco high tech in più alla vostra postazione di gioco.

Degna di nota la rotellina di scorrimento con scatti precisi e regolari ed il feedback dei tasti concreto, solido, ma mai fastidioso all'orecchio.

Ovviamente anche il VersionTECH dispone di cinque comodi tasti.

In fine, due peculiarità che rendono davvero campione di vendite questo mouse sono il cavo di alimentazione intrecciato con rivestimento magnetico che evitano qualsiasi tipo di interferenza durante l'utilizzo, soprattutto se posizionato in corrispondenza di altre fonti di elettricità ed il trattamento dedicato della parte inferiore. Questa particolarità serve a garantire bassissimo attrito durante l'utilizzo su ogni superficie.

Kensington K72355EU

Dotato come gli altri di cinque tasti, troviamo su questo mouse un feedback al click molto secco, mai invasivo che trasmette concretezza e precisione.

Caratteristica unica di questo puntatore è la rotellina cliccabile così da rendere lo scorrimento verticale delle pagine un gioco da ragazzi. Quante volte ci siamo trovati davanti ad un file pdf o ad un foglio di calcolo infinito da dover analizzare con attenzione, scorrendo pagina per pagina stressando all'infinto la rotella del nostro mouse oltre che i muscoli delle nostre mani? Da oggi scegliendo questo mouse non sarà più un problema far scorrere sotto la nostra freccia infinite pagine. Vi basterà cliccare la rotella e muovere leggermente la mano ed il gioco sarà fatto.

Logitech M500s

Questo è un mouse ideato e costruito per adattarsi perfettamente alle vostre esigenze, esattamente come un abito di alta sartoria viene confezionato scrupolosamente sulle forme del modello.

Ideato e creato dalla società svizzera questo mouse è caratterizzato da un design ergonomico, studiato appositamente per adattarsi nel migliore dei modi alla maggior parte delle mani, vanta di morbidi e confortevoli inserti in gomma laterali per non affaticare il movimento della mano anche dopo molte ore di utilizzo.

E' dotato di ben sette tasti tra i quali troviamo i classici due di selezione frontali, un altro posizionato al di sotto dedicato alla modifica dei DPI, due tasti laterali in corrispondenza del pollice e in ultimo la rotellina di scorrimento che, in questo prodotto, risulta essere addirittura inclinabile a destra e sinistra per permettere anche di sfogliare orizzontalmente i testi.

Grazie al programma Logitech Options potrete assegnare diverse funzioni ai sette tasti a disposizione così che possa rendervi quanto più comoda e funzionale l'esperienza di utilizzo. Potrete ad esempio scegliere un tasto con il quale effettuare il copia e incolla o attivare e disattivare l'audio del PC.