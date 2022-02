Disponibile dalla fine del 2020, Xbox Series X rappresenta, con la rivale PlayStation 5, la nuova generazione del gaming da salotto. Quello da godersi con TV e pad, ora con una grafica capace di sfiorare il fotorealismo, una sterzata ancora più decisa verso il digitale, e una rinnovata attenzione per i servizi; naturalmente senza dimenticare la libreria di giochi disponibile.

Proprio i giochi per Xbox Series X, e quelli per la più compatta e meno potente Xbox Series S, sono oggi protagonisti del nostro speciale. In particolare, andremo ad individuare 5 titoli che non devono assolutamente mancare nella collezione dei fan delle console verdecrociate. Esattamente come già fatto per PS5.

La selezione tocca sia alcune esclusive dell'ecosistema Xbox che produzioni multipiattaforma, e cerca di esplorare generi diversi che possano accontentare i diversi “palati” dei gamer là fuori. Non solo, molti dei videogame scelti sono inclusi con l'abbonamento al Game Pass, uno dei fiori all'occhiello dell'offerta Microsoft.

Forza Horizon 5

Non potevamo che inaugurare questa lista dei 5 migliori giochi Xbox Series X e Xbox Series S da acquistare che con Forza Horizon 5, campione corsistico del colosso di Redmond sviluppato dai talentuosi ragazzi di Playground Games – ora al lavoro sul reboot di Fable. Da sempre i titoli della serie Forza Horizon sono caratterizzati da un eccellente livello grafico, e l'ultimo capitolo non fa eccezione. Gli appassionati di racing game, qui chiamati a correre tra le colorate lande del Messico, saranno stupiti dallo splendido setting open world del titolo, assieme a scenari mozzafiato e ad un completo sistema di personalizzazione di bolidi e gare.

Halo Infinite

Master Chief è finalmente tornato. Non solo con una serie TV dedicata, ma anche con un nuovo episodio della leggendaria saga FPS che lo ha presentato al mondo. Ci riferiamo ad Halo Infinite, sparatutto in prima persona sviluppato per PC e console Xbox da 343 Industries, e che riesce a restituire tutto il feeling dei primi capitoli. L'ultima avventura dello Spartan mette a disposizione una modalità multiplayer free-to-play e una modalità Campagna dalla narrazione accattivante da acquistare separatamente. Entrambe sono un vero piacere da giocare, e non deluderanno né i veterani della saga né i fan dell'ultim'ora.

Gears 5

Esattamente come la serie Halo, anche quella di Gears of War è strettamente legata a doppio filo al marchio Xbox. Pare quindi impossibile non menzionare Gears 5 tra i più bei giochi per Xbox Series X, con gli sviluppatori di The Coalition ad aver confezionato uno sparatutto in prima persona avvincente e bilanciato. Il gioco è ottimizzato al meglio sulla console next-gen di Microsoft: questo significa che la Campagna per singolo giocatore può vantare tempi di caricamento significativamente ridotti, un gameplay in 4K e 60fps, e pieno supporto al ray tracing per migliorare nettamente il realismo grafico; allo stesso modo, la modalità multiplayer gira in 4K e 120fps, per match online più scorrevoli e concitati.

Mass Effect Legendary Edition

La trilogia di Mass Effect, come molti di voi già sapranno, è nata sull'indimenticabile Xbox 360, con il primo capitolo pubblicato direttamente da Microsoft. BioWare ha poi scelto la strada del multipiattaforma dopo essere passata sotto etichetta Electronic Arts, ma il Comandante Shepard e le sue avventure tra stelle e pianeti rimarranno sempre nei cuori dei fan Xbox. Ecco perché ci sentiamo di consigliare Mass Effect Legendary Edition su Xbox Series X e Xbox Series S, almeno a chi vorrebbe recuperare un pezzo di storia del videogioco in un'edizione rimasterizzata. La versione next-gen è ottimizzata per migliorare la trilogia sci-fi sotto tutti i punti di vista, dalla grafica all'audio fino al gameplay, rendendola attualissima anche nel 2021, anche grazie a una trama di conclamata bellezza.

Psychonauts 2

Psychonauts 2 è un'avventura psichedelica che non dimenticherete facilmente, e che entra di diritto tra i migliori giochi Xbox SerieS X / Series S da sfoggiare in collezione. Il sequel del primo Psychonauts uscito nel 2005 racconta le vicende di Raz, un giovane sensitivo che vuole entrare a far parte dei Psychonauts, un gruppo di agenti segreti internazionali che usano poteri psichici. La trama dà vita ad un'esperienza platform unica che porta la firma di Tim Schafer e della sua Double Fine Productions, fatta di humor taglienti, e livelli e personaggi da primo della classe.

