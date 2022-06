Che stiate pensando ad una vacanza in campeggio stanziale o ad un percorso in movimento con zaino in spalla, fa sempre comodo avere a disposizione una soluzione portatile e leggera per cucinare un pasto caldo. Dai semplici bruciatori pieghevoli che non occupano spazio alle cucine più complete che ci permettono anche di preparare due piatti contemporaneamente, abbiamo scelto alcuni fra i migliori fornelli da campeggio. Vediamoli in questa nostra guida.

Campingaz Base Camp Lid

Qualsiasi campeggiatore conosce bene Campingaz, marchio storico per cucine e fornelli da campeggio di tutte le forme e dimensioni. Oggi vi proponiamo il modello Base Camp Lid, che comprende due fornelli indipendenti per cuocere la pasta e preparare un condimento allo stesso tempo. Ideale per campeggiatori più stanziali che non devono spostarsi tutti i giorni ma allo stesso tempo leggero e facile da trasportare, basta collegare una bombola di gas e si è pronti per cucinare.

Master Cook Bistrò

Compatto e facile da portare ovunque, il fornello da campeggio Master Cook Bistrò comprende una pratica valigetta per il trasporto e consiste in un singolo bruciatore adatto a qualsiasi tipo di pentola. Al lato del fornello abbiamo un vano in cui si inserisce la bomboletta del gas, così da non dover avere tubi fastidiosi e bombole esterne. Nonostante le dimensioni ridotte la fiamma ha una buona potenza e riesce a cucinare qualsiasi tipo di piatto o a far bollire l’acqua in tempi rapidi. Presente anche l’accensione piezoelettrica, così da non dover usare un accendino.

Campingaz Monofiamma

Chi ha fatto campeggio non può non conoscere e aver usato questo fornello monofiamma di Campingaz, pratico da trasportare anche in uno zaino durante trekking di più giorni e con possibilità anche di cambiare il bruciatore con una lanterna per far luce nelle ore notturne. Certo il singolo bruciatore non produce una fiamma di potenza elevata, ma si riesce comunque a far bollire l’acqua per la pasta o per una zuppa, o a fare un caffè o tè caldo quando scende il freddo.

Fire-Maple

Possiamo definirlo l’evoluzione del modello precedente, studiato per contenere in una confezione compatta non solo il fornello da campeggio ma anche un pentolino della capienza di un litro. Il Fire-Maple infatti permette di inserire tutte le sue parti nel pentolino così da poter entrare facilmente anche nella tasca di uno zaino, e di comporre un pratico fornello monofiamma ogni volta che vogliamo preparare un pasto caldo o una tisana.

Tiardey Mini

Indubbiamente la soluzione più compatta e portatile, il fornello da campeggio Tiardey Mini è composto da quattro alette per poggiare la pentola o la caffettiera, che possono essere chiuse per occupare ancora meno spazio quando non ne abbiamo bisogno, ed un piccolo bruciatore con aggancio per una bomboletta di gas. Ideale per una gita domenicale o per un hike di qualche giorno.

