Acquistare un e-reader è un modo conveniente per leggere i libri. A differenza dell’utilizzo di un tablet o di un iPad, che hanno una durata della batteria ridotta, sono costosi e hanno display non così facili da vedere, gli e-reader sono studiati per le lunghe letture, utilizzano schermi E-Ink ed hanno una durata della batteria più lunga. Sono anche più economici, più leggeri, più compatti, resistenti all’acqua e possono contenere molti libri, tutte qualità che li hanno resi i dispositivi preferiti dai fan della lettura, poiché possono portare le loro librerie dovunque. A seconda delle tue esigenze e del tuo budget, puoi scegliere la variante Kindle o Kobo, tutte e due si comportano bene nell’uso quotidiano. In questa guida di Telefonino.net, ti aiutiamo nella scelta.

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite: il dispositivo implementa un display da 6 pollici con tecnologia Paperwhite, 16 livelli di grigio e 300 ppi. Non manca la possibilità di regolare la dimensione dei caratteri. Kindle Paperwhite viene venduto in tagli di memoria da 8GB o 32 GB, più che sufficienti per migliaia di libri. Per quanto riguarda la portabilità, l’eBook Reader pesa appena 191 grammi e si può quindi tenere tranquillamente anche con una sola mano. Parlando dell’autonomia, l’eBook Reader può durare fino a 6 settimane, nel caso tu sia solito effettuare delle fasi di lettura dalla durata di mezzora al giorno. In ogni caso, una ricarica completa si può effettuare in circa 3 ore. Non manca la certificazione IPX8, che garantisce la resistenza all’immersione in acqua dolce fino a 60 minuti a una profondità massima di 2 metri.

Kindle Oasis

Kindle Oasis: il dispositivo implementa un display e-ink dal design a filo da 7 pollici con risoluzione da 300 ppi. Permette di voltare pagina più velocemente rispetto ai modelli precedenti e si può tenere comodamente con una sola mano, non solo grazie al suo design sottile e leggero (pesa appena 188 g), ma soprattutto per la presenza degli appositi pulsanti VoltaPagina posti accanto allo schermo. Inoltre, potrai regolare la tonalità della luce dello schermo da bianco ad ambra per leggere senza problemi in diverse condizioni di luminosità. Kindle Oasis è anche dotato di una luce frontale adattiva (da 25 LED) che regola automaticamente la luminosità dello schermo in base all’illuminazione dell’ambiente. Non manca, poi, la possibilità di regolare la dimensione e lo spessore dei caratteri. Kindle Oasis ha un livello di protezione IPX8 e può resistere a un’immersione in acqua dolce fino a 60 minuti a una profondità di 2 metri: spruzzi d’acqua in spiaggia e cadute accidentali in una vasca da bagno o in piscina non saranno un problema.

Kobo Libra H2O 7″

Kobo Libra H2O 7″:un ebook reader di alta qualità per leggere sempre in maniera confortevole, in qualsiasi momento e situazione. Ha un peso di soli 192 g, è composto da materiali molto resistenti ed è impermeabile fino a 2 metri di profondità. Lo schermo da 7″ riesce a far godere al meglio la risoluzione di 1680×1264 pixel e la densità di pixel pari a 300 ppi, che si traducono in una lettura nitida di qualsiasi contenuto. Allo stesso modo, le opzioni integrate nel software consentono di selezionare la temperatura colore preferita, rendendo sempre il momento della lettura molto piacevole e adatto alle proprie esigenze; sono presenti inoltre diverse possibilità di scelta anche per quanto riguarda i caratteri e i formati usati. È possibile memorizzare un gran numero di eBook all’interno del Kobo Libra, che è dotato di una memoria di 8 GB.

ASHATA

ASHATA è un ebook reader dal design impermeabile per un’efficace protezione dagli schizzi, ma non può essere immerso in acqua. Adotta il core ARM9 integrato ad alta velocità. ha il pulsante flip-book indipendente, anteprima dei capitoli di libri, immagini per miniatura, facile trovare ciò che si desidera leggere. Leggi l’assistente, regola la luminosità, il colore e il carattere delle dimensioni del carattere per facilitare la lettura dell’affaticamento. È possibile saltare la pagina e aggiungere una funzione di segnalibro.