Ormai il caricabatteria USB è diventato uno standard non solo per ricaricare lo smartphone ma anche per una moltitudine di accessori che vanno da cuffiette e wearable fino a diversi prodotti per la casa intelligente. E spesso l’adattatore incluso nelle confezioni dei nostri prodotti non è sufficiente, oppure è più pratico averne a portata di mano uno con più porte per ricaricare più dispositivi allo stesso tempo. Abbiamo selezionato quelli che riteniamo essere alcuni fra i migliori caricabatteria USB attualmente disponibili sul mercato, vediamo quali sono.

Anker Nano II 735

Fra i migliori caricabatteria disponibili sul mercato non poteva mancare un modello di Anker, che con il suo nuovissimo Nano II 735 si spinge oltre e propone un modello veramente completo. Grazie alla tecnologia al nitruro di gallio (GaN) le dimensioni sono veramente compatte, ed abbiamo ben 3 porte USB (due di tipo C e una di tipo A) in grado di erogare una potenza massima complessiva di 65W. Possiamo quindi caricare un PC o Macbook, un tablet e uno smartphone o un accessorio contemporaneamente e rapidamente. Il caricabatteria supporta gli standard PD e PPS, quindi è compatibile praticamente con tutti i device sul mercato, compresi i prodotti Apple.

Belkin Boost Charge

Anche Belkin, brand che da sempre strizza l’occhio al mondo Apple, ha recentemente abbracciato la tecnologia GaN, e con il suo nuovo Boost Charge mette a disposizione due porte USB-C per ricaricare contemporaneamente un iPhone e un iPad o MacBook. Una porta USB-C può infatti erogare fino a 60W di potenza grazie allo standard PD 3.0, mentre se le usiamo entrambe contemporaneamente essa sarà limitata a 45W mentre l’altra potrà erogare 18W (PD 2.0) per uno smartphone. La potenza massima totale quindi è di 63W, mentre il design è il classico bianco dei prodotti Belkin.

Amazon Basics GaN

Configurazione simile quella del caricabatteria GaN di Amazon Basics, che propone una doppia opzione: due porte USB-C oppure una porta USB-C ed una USB-A. In entrambi i casi abbiamo una USB-C da 45W e la seconda porta da 18W, per una potenza complessiva di 63W. E come per tutti i prodotti del brand quello che salta subito all’occhio è il prezzo, che seppur a fronte di qualche limitazione hardware è decisamente competitivo.

Anker PowerPort Mini

Chi non ha bisogno di ricarica ultra-rapida e vuole un adattatore molto compatto può acquistare il PowerPort Mini di Anker, che riesce a contenere due porte USB in un caricatore di soli 3cm di lato! La potenza massima di ricarica è di 12W, ottima anche per chi ha l’abitudine di ricaricare i propri dispositivi durante la notte. Un caricabatteria USB decisamente tascabile da portare sempre con sé!

Celly 4 porte USB

Chi ha bisogno di caricare molti dispositivi allo stesso tempo e non ha bisogno di potenza elevata può invece scegliere il modello 4 porte di Celly, che a fronte di un prezzo veramente basso può caricare fino a 4 device contemporaneamente. Due porte USB erogano 12W, sufficienti per smartphone e tablet senza ricarica ultra-rapida, e le altre due 5W, adatte per accessori e fotocamere.