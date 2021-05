Gli smartphone stanno rapidamente diventando il centro della nostra quotidianità, ma i dispositivi stessi raccontano solo una parte della storia. Ciò che fa davvero marciare uno smartphone sono gli accessori, che migliorano ulteriormente le funzionalità. Che tu stia guidando, camminando o rilassandoti a casa, gli accessori giusti per uno smartphone possono aumentare di molto l’esperienza d’uso. A tal fine, abbiamo compilato un elenco dei migliori accessori smartphone che li renderanno ancora più smart.

Visore Samsung Gear VR

Visore Samsung Gear VR:Samsung Gear VR assicura un’esperienza virtuale e coinvolgente a 360°, il visore 3D è dotato di imbottiture morbide e flessibili per il massimo comfort, inoltre è possibile anche personalizzarlo secondo i propri gusti grazie ai colori esclusivi della scocca.

Con un angolo di visione di 96° il visore 3D Samsung Gear VR consente di guardare i tuoi film preferiti come se fossi al cinema o divertirti con nuovissimi giochi emozionanti e coinvolgenti.

Design ergonomico, Gear VR è compatibile con molti smartphone Galaxy. Ha questi sensori: accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, e un angolo visuale a 96°.

Gimbal Stabilizzatore Smartphone

Gimbal Stabilizzatore Smartphone:è uno stabilizzatore di immagini che grazie ad un giroscopio consente di registrare video assolutamente perfetti, con immagini fluide e in pieno stile cinematografico. Naturalmente la qualità della fotocamera dello smartphone influisce sul risultato finale ma rimane uno dei migliori accessori smartphone. L’App in dotazione consente di fare Time-lapse, tracciamento viso e oggetto, regolazione, scatto panoramico, Zoom, Slow-motion.

JBL GO Diffusore Bluetooth/h2>

JBL GO Diffusore Bluetooth:trasmissione wireless dell’audio ad alta qualità dal proprio smartphone o tablet. Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio supporta fino a 5 ore di riproduzione. Tipo di connettori: Wired & Wireless, Bluetooth/3.5 mm, Micro-USB B.

Kiponen Power Bank

Kiponen Power Bank:ha una batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 24800 mAh ed è in grado di ricaricare qualsiasi telefono e tablet almeno 4-6 volte. Adatto per un viaggio di lavoro o altre attività all’aria aperta. Le due porte USB, combinate con l’uscita 5 V/2.1 A e 5 V/1A, consentono di ricaricare rapidamente 2 dispositivi con carica USB. Il power bank è compatibile con i dispositivi iOS e Android e fornisce rapidamente energia sufficiente per i lettori mp3/mp4 e molti altri smartphone e tablet. Il display digitale a LED indica la condizione. È universalmente compatibile con tutti i prodotti tramite cavo di ricarica USB.

Auricolari wireless HOMSCAM

Auricolari wireless HOMSCAM : dotati di chip Bluetooth 5.0 che permette di mantenere una connessione stabile e a bassa latenza fino a 33 metri di distanza quando si gioca o si guardano video. I 2 auricolari hanno il microfono incorporato ed è possibile utilizzare uno di essi a propria scelta per effettuare chiamate.

Gli auricolari wireless sono progettati per adattarsi comodamente alle orecchie e pesano solo 4,6 g ciascuno. La base magnetica di ricarica da 380mAh permette di utilizzare gli auricolari fino a 15 ore di riproduzione dopo aver ricaricato gli auricolari 4 volte. Con un basso consumo energetico, fino a 4 ore di conversazione continua o ascolto di musica con una sola carica. Gli Auricolari si spengono automaticamente e si mettono in carica quando vengono posati nella base.