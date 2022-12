Miglior estrattore di succo professionale 2022 (i più venduti)

Una pratica guida per scegliere il miglior estrattore di succo al giusto prezzo e poter gustare squisiti succhi di frutta e verdura preparati in casa.

L’estrattore di succo è un piccolo elettrodomestico grazie al quale è possibile estrarre il succo della frutta e della verdura mantenendo intatte le qualità nutrizionali degli alimenti e il gusto. Una vita piena di impegni e con poco tempo a disposizione, infatti, ci porta spesso a trascurare l’importanza di una dieta equilibrata.

Quando si è costretti a mangiare fuori casa capita spesso di trascurare la frutta e la verdura e, di conseguenza, le importanti vitamine che esse contengono. Grazie all’estrattore di succo è possibile integrare in pochi minuti il fabbisogno necessario e, aspetto non meno importante, gustare un alimento fresco e ricco di sapore.

I migliori estrattori di succo a freddo 2022

Per capire come orientarsi tra i migliori estrattori di succo occorre prendere in considerazione alcuni semplici ma importanti aspetti, come ad esempio la quantità di succo che è possibile estrarre e la facilità di manutenzione, ma anche il processo di lavaggio a fine operazione, onde evitare che troppe parti da smontare e pulire rendano poi scomodo l’utilizzo costante.

Qualità dei materiali (e assenza di plastica BPA) ed estetica sono altri due elementi da tenere d’occhio per chi vuole un estrattore solido e in linea con lo stile della propria cucina. Il motore e i giri al minuto che esso imprime alla vite (o coclea), inoltre, sono altri aspetti da tenere in grande considerazione per una buona estrazione a freddo.

Infine, nella scelta degli estrattori di succo migliori un ruolo importante gioca senz’altro il prezzo. In base a questi parametri abbiamo selezionato alcuni prodotti, che senza dubbio concorrono ad aggiudicarsi il titolo di miglior estrattore di succo per quanto riguarda il 2022.

Cecotec Estrattore Juice&Fresh 400 Titan White

📐 Dimensioni e peso 15 x 20 x 27 cm; 2.1 Kg 🥛 Capienza 1 litro ⚡️ Potenza 400 Watt 🔃 Giri 20.000 al minuto 🍃 BPA free ✔️ 🛒 Prezzo 49,90 euro

Prima di andare incontro a prodotti professionali e decisamente costosi, iniziamo la nostra guida con quello che può essere considerato il miglior estrattore economico della lista. Il suo prezzo non supera infatti i 40 euro, ma nonostante ciò, dispone di alcune caratteristiche tecniche decisamente promettenti. La sua potenza è infatti di 400 Watt, i quali permettono all’estrattore di eseguire ben 20.000 giri al minuto.

Da non sottovalutare anche l’opzione utile per modificare la velocità di rotazione sulla base di due differenti livelli, da scegliere a seconda dell’alimento inserito all’interno. Sicuramente un ottimo prodotto da tenere a portata di mano, soprattutto grazie alle sue dimensioni relativamente contenute e alla sua facilità di utilizzo e di manutenzione.

Pro

Due livelli di velocità

Facile da pulire

Troppo veloce e quindi con resa minore

Estrattore di Succo a Freddo, Acezoe Rendimento del 95% di succo puro

📐 Dimensioni e peso 44.2 x 34.6 x 20.8 cm; 4.02 Kg 🥛 Capienza Circa 500 ml ⚡️ Potenza 150 Watt 🔃 Giri 85 al minuto 🍃 BPA free ✔️ 🛒 Prezzo 85,99 euro

Saliamo ora leggermente con il prezzo, pur concentrando ancora l’attenzione sui prodotti più economici, per parlare dell’estrattore di succo a freddo di Acezoe. Non si tratta sicuramente di uno dei brand più conosciuti, e per questo motivo può contare su un ottimo rapporto qualità prezzo.

Questo modello, infatti, dispone di un motore abbastanza silenzioso e allo stesso tempo anche abbastanza potente. La sua potenza è infatti di 150 Watt, sufficiente per garantire circa 85 giri al minuto. Si tratta di una macinatura fine e molto lenta, ottima per ridurre il calore e l’ossidazione. Tale macinatura promette quindi in definitiva più succo e maggior contenuto di vitamine.

In questo caso le dimensioni sono leggermente più ingombranti rispetto al modello visto in precedenza, anche se il design rimane molto gradevole alla vista.

Pro

Macinatura fine e lenta

Succo ricco di vitamine garantito

Non molto semplice da pulire

Diyuto Estrattore di Succo a Freddo, 2 velocità, massimi nutrienti

📐 Dimensioni e peso 29.49 x 32.99 x 19.51 cm; 4.87 Kg 🥛 Capienza 700 ml ⚡️ Potenza 150 Watt 🔃 Giri 85-110 al minuto 🍃 BPA free Non dichiarato 🛒 Prezzo 124,99 euro

L’ultimo degli estrattori di succo disponibili a prezzi relativamente molto bassi (sotto i 100 euro) arriva da Diyuto, ulteriore brand probabilmente poco conosciuto. Anche in questo caso c’è sicuramente un ottimo rapporto qualità prezzo.

Si tratta infatti di un modello dotato di due differenti velocità tra cui scegliere, ed entrambi assicurano la permanenza di tutti i nutrienti fino al 90% di purezza. Dispone anche di una funzione per invertire la rotazione, la quale rimane sempre gestita da un motore a 150 Watt di potenza.

Tale potenza assicura inoltre una rumorosità abbastanza contenuta. La capienza massima è però di soli 700 ml, perciò il serbatoio dovrà essere svuotato di frequente.

Pro

Buon rapporto qualità prezzo

Succo ricco di vitamine garantito

Foro per la frutta leggermente piccolo

Kenwood JMP601SI

📐 Dimensioni e peso 15 x 19 x 41 cm; 4.48 Kg 🥛 Capienza 1,3 litri ⚡️ Potenza 150 Watt 🔃 Giri 60 al minuto 🍃 BPA free ✔️ 🛒 Prezzo 186,96 euro

L’estrattore di succo a freddo Kenwood è dotato di caraffa della capacità di 1,3 litri con corpo in plastica BPA free e finiture silver e filtro in acciaio inox. Grazie alla forma sviluppata orizzontalmente occupa poco spazio e può trovare facilmente posto in una mensola della vostra cucina.

Ideale per il consumo di succo 100% naturale, questo estrattore mantiene tutte le sostanze nutritive presenti nella frutta e nella verdura e il loro colore naturale, grazie al basso numero di giri al minuto.

Con l’estrattore di succo Kenwood è possibile mixare una grande varietà di frutta e verdura, e creare quindi mix gustosi e colorati, senza dover ripulire il filtro tra un ingrediente e l’altro. Il JMP601SI viene fornito con l’accessorio Sorbetto, per creare bevande sane e rinfrescanti. Un comodo passino, fornito in dotazione, consente di dotare la vostra bevanda di una consistenza più vellutata.

Questo estrattore di frutta Kenwood è molto silenzioso. L’operazione di pulizia e risciacquo è semplice e pratica. Un sistema salvagoccia evita sprechi e colature in cucina, mentre i piedini antiscivolo garantiscono un utilizzo privo di pericoli.

Pro

Capienza da 1,3 litri

Accessorio Sorbetto incluso nella confezione

Non semplicissimo da montare

Panasonic Slow Juicer

📐 Dimensioni e peso 17.6 x 18.5 x 42.7 cm; 4 Kg 🥛 Capienza 1 litro ⚡️ Potenza 150 Watt 🔃 Giri 45 al minuto 🍃 BPA free ✔️ 🛒 Prezzo 241,62 euro

Passiamo ora a un estrattore di succo Panasonic, lo Slow Juicer. Si tratta di un prodotto dal design semplice di colore nero, molto elegante e pratico in cucina grazie alle dimensioni ridotte e alla semplicità d’uso. Questo prodotto è dotato di una vite in acciaio inox che ruota lentamente, per rompere e spremere delicatamente gli ingredienti.

Questo aspetto consente la massima estrazione di succo e il massimo mantenimento delle vitamine, dei nutrienti e degli antiossidanti, elementi essenziali per salute e benessere.

La vite in acciaio, inoltre, consente la spremitura anche di ingredienti duri e fibrosi come zenzero, carote e sedano, che possono essere spremuti senza fatica con una resa di succo decisamente alta.

Basterebbe questa caratteristica tecnica per fare dello Slow Juicer uno tra i migliori estrattori di succo, ma questo elettrodomestico ha altri pregi: utilizzando l’accessorio in dotazione per ingredienti ghiacciati si possono preparare infatti sorbetti, yogurt ghiacciati e altri dessert freddi dal sapore eccezionale. In questo modo sarà più facile far assumere le vitamine della frutta e della verdura anche ai più piccoli.

Completano il prodotto l’interruttore per retromarcia, il beccuccio salvagoccia e l’immancabile e necessario appoggio antiscivolo.

Pro

Capienza da 1 litro

Accessori per ingredienti ghiacciati in confezione

Non semplicissimo da montare

Imetec Succovivo SJ4

📐 Dimensioni e peso ‎52 x 27 x 24 cm; 4.1 Kg 🥛 Capienza 2 litri ⚡️ Potenza 150 Watt 🔃 Giri 50 al minuto 🍃 BPA free ✔️ 🛒 Prezzo 124,99 euro

Se state cercando un prodotto tutto italiano che abbini qualità e convenienza l’estrattore di succo Imetec SJ4 può fare al caso vostro. Succovivo è dotato della tecnologia Easy Juice, con un meccanismo facile da assemblare e veloce da pulire dopo la spremitura in soli due minuti.

Ha due accessori in dotazione, un filtro per succhi e un accessorio per sorbetti, che permettono di preparare gustose ricette e di variare il gusto: la coclea con doppia spirale massimizza la quantità di succo estratto senza riscaldare l’alimento e mantenendo quindi intatte le proprietà nutrizionali, grazie ai 50 giri al minuto.

L’imbocco a imbuto inoltre agevola l’inserimento degli alimenti, che possono essere sminuzzati grossolanamente, con un notevole risparmio di tempo nella preparazione. La funzione Reverse può essere utilizzata sia per la pulizia che per estrarre tutto il succo dalla frutta e verdura.

Il design è progettato all’insegna della comodità e della funzionalità, grazie alla comoda impugnatura per spostare facilmente l’estrattore, mentre i colori nero e bianco rendono questo estrattore di succo (realizzato in materiale BPA free) elegante e facile da abbinare alla vostra cucina.

Pro

Imbuto per agevolare l'inserimento dei prodotti

Accessorio per sorbetti incluso in confezione

Non semplicissimo da pulire

Philips Microjuicer

📐 Dimensioni e peso ‎43.5 x 39 x 1.5 cm; 4.29 Kg 🥛 Capienza 1 litro ⚡️ Potenza 200 Watt 🔃 Giri 50 al minuto 🍃 BPA free ✔️ 🛒 Prezzo 403,54 euro

L’estrattore di succo Philips Microjuicer è un elettrodomestico che presenta alcune caratteristiche diverse dai prodotti finora recensiti. È dotato della tecnologia di spremitura MicroMasticating, progettata per estrarre il massimo da ogni singolo pezzo di frutta e verdura.

MicroMasticating, infatti, apre le cellule e consente di ottenere il massimo dai tuoi ingredienti preferiti, trasferendo fino al 90% della frutta nel bicchiere, il tutto senza sprechi. Il QuickClean poi lavora senza setaccio, con filtro a pettine per una pulizia semplice e veloce con un solo risciacquo, in meno di un minuto.

Il Philips Microjuicer, inoltre, è dotato di funzione pre-clean, un programma speciale che estrae le ultime gocce di succo dall’estrattore mentre esegue la pulizia della parte interna dell’apparecchio. Infine, un occhio al design, molto elegante e decisamente diverso rispetto a quanto finora visto: la vite di estrazione infatti si sviluppa orizzontalmente e separa il succo dal residuo fibroso, che cade direttamente in un contenitore a vaschetta.

Pro

Tecnologia MicroMasticating

Tecnologia Quick Clean

Contro Prezzo elevato

Quantità di succo estratto minore rispetto alla media

Kenwood JMP800SI

📐 Dimensioni e peso ‎15.5 x 20 x 44 cm; 7.1 Kg 🥛 Capienza 1.5 litri ⚡️ Potenza 240 Watt 🔃 Giri 48 al minuto 🍃 BPA free ✔️ 🛒 Prezzo 239,00 euro

L’estrattore di succo a freddo Kenwood JMP800SI PureJuice Pro è un prodotto d’alta fascia, pensato per un utilizzo domestico e semi professionale.

La caraffa raccogli succo da 1,5 litri, la struttura in acciaio inox, la rotazione a 48 giri al minuto, perfetta per estrarre il succo senza surriscaldare le parti meccaniche e danneggiare le proprietà nutritive degli alimenti, rendono questo elettrodomestico davvero eccezionale.

La bocca di inserimento della frutta e della verdura è ampia e consente di inserire gli ingredienti per un perfetto succo (dalla frutta o verdura più piccola e sottile come frutti di bosco, carote, cetrioli, fino a quella più grossa come mele o barbabietole) senza doverli sminuzzare.

Il Kenwood estrattore di succo JMP800SI si smonta pezzo per pezzo e può essere ripulito e lavato (anche in lavastoviglie) con molta facilità. Sistema anti goccia, piedini antiscivolo completano la dotazione di un prodotto davvero top.

Pro

Caraffa da 1,5 litri

Ampia apertura per inserimento prodotti

Kenwood JMP400WH

📐 Dimensioni e peso ‎15 x 20 x 43 cm; 5.1 Kg 🥛 Capienza 1.3 litri ⚡️ Potenza 140 Watt 🔃 Giri 55 al minuto 🍃 BPA free ✔️ 🛒 Prezzo 144,89 euro

Veniamo ora a una proposta decisamente conveniente, ma non per questo meno interessante. Si tratta dell’estrattore di succo a freddo Kenwood JMP400WH, pensato per chi cerca un elettrodomestico semplice e pratico da utilizzare tra le mura della propria cucina.

Lavorando a bassa velocità, il Kenwood PureJuice pressa e spreme gli ingredienti senza danneggiare le sostanze nutritive. Ha un corpo in plastica di colore bianco, e una comoda caraffa raccogli succo con la capacità di 1 litro, e una vaschetta raccoglipolpa da 1,3 litri.

Le dimensione ridotte del filtro facilitano la pulizia, mentre il pratico sistema antigoccia evita sprechi e gocciolamenti sulle superfici della cucina.

Pro

Caraffa da 1,3 litri

Facile da pulire

Potenza leggermente inferiore alla media

Imetec Succovivo Pro 2000

📐 Dimensioni e peso ‎20 x 25 x 17 cm; 7.6 Kg 🥛 Capienza 0.8 litri ⚡️ Potenza 300 Watt 🔃 Giri 48 al minuto 🍃 BPA free ✔️ 🛒 Prezzo 209,90 euro

L’estrattore Imetec Succo Vivo Pro rappresenta un upgrade, pensato per chi ricerca praticità, comodità e duttilità a un prezzo interessante.

Questo estrattore a freddo professionale (per uso comunque domestico) lavora con una bassissima velocità di giri al minuto (appena 48, in linea quindi con i migliori estrattori di succo presentati in questa guida) e mantiene il 100% di vitamine di frutta e verdura.

Il potente motore da 300 W con ingranaggi in acciaio e BPA free, può lavorare senza alcun problema e senza surriscaldarsi per 30 minuti, garantendo così un’estrazione di succo sempre di qualità. Due filtri per regolare la quantità di fibra e un accessorio per preparare gustose granite e sorbetti completano l’offerta di questo dispositivo dal design semplice ed elegante.

Pro

Ricettario incluso

Accessorio per granite e sorbetti incluso in confezione

Caraffa da 0,8 litri

Cos’è e come funziona un estrattore di succo

Come già più volte detto durante il corso della guida, l’estrattore di succo è un elettrodomestico dal quale è possibile estrarre il succo della frutta (o della verdura) mantenendo intatte le qualità nutrizionali e il gusto.

Il segreto di questo utile elettrodomestico è costituito da un meccanismo semplice ma molto efficace: una vite ruota lentamente (tra i 40 e i 60 giri al minuto) e spreme delicatamente frutta e verdura, che rilasciano un succo che passa attraverso un filtro e si deposita in un comodo raccoglitore.

La parte fibrosa viene separata dal succo e raccolta a parte: si può buttare o riutilizzare per insaporire alimenti come dolci, polpette, hamburger. La possibilità di mixare frutta e verdura in una stessa spremitura vi consentirà di creare mix gustosi per voi e per i vostri piccoli, spesso refrattari alle verdure.

Differenze estrattore e centrifuga

La differenza principale tra un estrattore di succo e una centrifuga sta nella struttura e nelle componenti interne.

La centrifuga è infatti caratterizzata da una lama interna che taglia molto finemente frutta e verdura. Le centrifughe sono in genere molto più potenti in termini di watt e possono eseguire tantissimi giri al minuto (anche oltre 10.000), necessari per consentire alla lama di estrarre più succo possibile (tramite appunto la forza centrifuga).

L’estrattore di succo a freddo è invece composto internamente da una coclea che esegue molti meno giri al minuto (da 30 a 60 in genere) ricavando tutto il succo possibile da frutta e verdura.

Come scegliere il miglior estrattore di succo

Durante la guida abbiamo accennato ad alcune caratteristiche fondamentali per la scelta del migliore estrattore di succo. Occorre ora entrare più nel dettaglio e analizzare alcuni di questi aspetti, in modo da rendere la vostra scelta più facile e in linea con le esigenze della Gli aspetti dvostra cucina.

Saranno dunque importanti struttura e dimensioni dell’estrattore, il motore, i giri al minuto e la velocità del corpo centrale, i materiali con cui è assemblato. In realtà si tratta di pochi parametri, ma molto importanti, perché in base a essi sarà possibile produrre dei succhi più o meno di qualità. Vediamoli dunque insieme.

Dimensioni

Un estrattore di succo è in genere dotato di dimensioni abbastanza ridotte, ma che comunque si fanno notare in qualsiasi cucina. Il dettaglio che cambia più di frequente è sicuramente quello relativo al peso, in quanto può variare da circa 2 kg fino anche oltre 7 kg.

Le dimensioni dipendono invece molto dalla struttura e dalla disposizione delle varie componenti interne (come vedremo nel prossimo paragrafo), ma in linea di massima ci si aggira sempre intorno a 15 x 20 x 50 cm.

Struttura

Un estrattore di succo è generalmente composto da due parti: la parte bassa ospita un motore alimentato a corrente elettrica e una serie di comandi ad esso collegati, che consentono di regolare le funzioni e il numero di giri, mentre la parte alta è costituita dal contenitore nel quale inserire la frutta e la verdura da spremere.

Ma il cuore di questo piccolo elettrodomestico è costituito dalla coclea, una sorta di grossa vite continua in grado di spremere gli alimenti energicamente e di separare, tramite un filtro, il succo dalle fibre residue. Completano la struttura il tappo con la bocca di inserimento degli alimenti, che può essere più o meno grande, e alcuni contenitori per la raccolta di succo e residui.

Coclea

Come già detto in precedenza, la coclea è sostanzialmente la componente interna che differenzia un estrattore da una centrifuga. Questa è in genere prodotta un plastica, ma un estrattore di succo professionale potrebbe anche averla in acciaio.

La coclea si occupa quindi di schiacciare frutta e verdura in maniera lenta, così da pressare e ottenere tutto il succo possibile dagli alimenti inseriti.

Potenza

La potenza è sostanzialmente caratterizzata da due fattori fondamentali: il motore e la velocità (e quindi i giri al minuto).

Tutti gli elettrodomestici che includono un motore devono essere affidabili e resistenti. Occorre infatti evitare prodotti con motori deboli, che potrebbero incepparsi durante la spremitura o rompersi. Per questo motivo la potenza in Watt è importante, ma conta anche la velocità di rotazione, aspetto del quale avremo modo di parlare nella prossima sezione.

Un’altra caratteristica importante è la silenziosità: un motore silenzioso, infatti, vi consentirà di preparare il vostro succo preferito a colazione senza disturbare i vostri coinquilini o i vostri bambini.

I motori degli estrattori di succo a freddo possono comunque essere a induzione (AC) o a spazzole (DC), entrambi capaci di lavorare a un basso numero di giri, che è l’aspetto fondamentale per avere succhi di qualità. Alcuni motori sono inoltre in grado di consentire la rotazione nei due versi, aumentando la capacità di estrazione del succo.

Il segreto di un buon estrattore di succo a freddo consiste nella capacità di spremere frutta e verdura senza alterarne le proprietà nutrizionali e il gusto: ciò è possibile grazie al basso numero di giri ai quali l’estrattore lavora. Il pericolo per centrifughe, frullati e altri estratti è spesso quello di essere realizzati con elettrodomestici che si surriscaldano a causa dell’alta rotazione del meccanismo.

Questo aspetto altera le proprietà della frutta e della verdura, che va così incontro a una rapida ossidazione e a una perdita di preziose sostanze nutritive. Un estrattore di succo 40 giri con una coclea potente e una lenta rotazione scongiura invece il pericolo di surriscaldare gli ingredienti del vostro succo (per questo motivo si chiama a freddo) e vi consente di gustare gli estratti al massimo della loro bontà, con una serie di benefici in termini di salute e gusto.

Praticità

La praticità di utilizzo di un estrattore di succo è abbastanza importante per un motivo in particolare: il risparmio di tempo. La praticità dipende perlopiù dalle caratteristiche del foro dove vengono inseriti gli alimenti.

Se questo risulta essere abbastanza ampio non ci saranno problemi di usabilità, ma nel caso in cui fosse troppo piccolo, bisognerà necessariamente tagliare gli alimenti a pezzi più piccoli per evitare problemi di surriscaldamento o minor quantità di succo estratto.

Manutenzione e pulizia

Le notizie peggiori arrivano però quando si affronta il discorso relativo alla manutenzione e alla pulizia. Sin dal primo montaggio infatti, alcuni utenti potrebbero effettivamente riscontrare delle difficoltà, causate dalla struttura poco user friendly di alcuni modelli.

Lo stesso discorso vale ovviamente per lo smontaggio e successiva pulizia, decisamente molto impegnativa a causa della struttura particolare delle varie componenti interne. Tuttavia, alcuni modelli risolvono questo problema con particolari tecnologie di prelavaggio, brevettate e davvero molto efficienti.

Prezzo

Infine, ovviamente, come non parlare dei prezzi di un estrattore di succo. Come avrete sicuramente avuto modo di notare dall’analisi dei vari modelli, i prezzi possono variare in un range molto ampio, partendo da un minimo di circa 40 euro e fino a superare anche i 400 euro.

La differenza di prezzo è talvolta giustificata dalla qualità costruttiva del prodotto, dalla potenza e anche dalle tecnologie brevettate, come ad esempio quella relativa alla pre pulizia automatica. Si tratta comunque di un fattore molto soggettivo, perciò starà a voi decidere quanto spendere per il vostro estrattore di succo professionale.

Accessori: quali aggiungere al proprio estrattore

In questa guida abbiamo parlato più volte degli accessori spesso inclusi all’interno della confezione dei vari estrattori di succo. Ma quali sono quelli più interessanti e da tenere sempre a portata di mano?

Sicuramente l’accessorio che non deve mai mancare è un buon boccale ampio e che consenta di contenere più succo possibile, ma attenzione, perché non dovrà comunque essere più alto del foro di uscita del succo, altrimenti risulterà totalmente inutile.

Tra gli accessori più interessanti troviamo anche quelli relativi agli alimenti ghiacciati, utili per generare sorbetti e granite in pochissimo tempo. Questi possono essere in alcuni casi inclusi nella confezione, ma in caso contrario, potranno comunque essere acquistati separatamente.

Infine, anche i filtri possono giocare un ruolo fondamentale. Alcuni modelli includono in confezione più di un filtro, da scegliere in base alla tipologia di alimenti da cui estrarre il succo. Online si trovano comunque tanti filtri compatibili con la maggior parte degli estrattori più popolari.

Conclusioni

Scegliere il miglior estrattore di succo a freddo non è sicuramente un’impresa molto facile, e per questo motivo abbiamo deciso di includere in una guida tutti i modelli migliori e più consigliati per l’acquisto. Ovviamente la decisione finale spetterà a voi, che saprete sicuramente scegliere la combinazione di prezzo e qualità più adatta alle vostre esigenze.

Domande frequenti sui migliori estrattori di succo professionali del 2022 Qual è il miglior estrattore di succo professionale del 2022? In base a parametri come qualità dei materiali, facilità di manutenzione ed estetica abbiamo selezionato alcuni prodotti, che senza dubbio concorrono ad aggiudicarsi il titolo di miglior estrattore di succo per quanto riguarda il 2022. Cecotec Estrattore Juice&Fresh 400 Titan White

Estrattore di Succo a Freddo, Acezoe Rendimento del 95% di succo e succo puro

Diyuto Estrattore Di Succo a Freddo, Estrattore Di Succo 2 velocità, Massimi nutrienti

Kenwood JMP601SI

Panasonic Slow Juicer

Imetec Succovivo SJ4

Philips Microjuicer

Kenwood JMP800SI

Kenwood JMP400WH

Imetec Succovivo Pro 2000 Quanto costa un estrattore di succo professionale? I prezzi possono variare in un range molto ampio, partendo da un minimo di circa 40 euro e fino a superare anche i 400 euro. Qual è la differenza tra estrattore e centrifuga? La differenza principale tra un estrattore di succo e una centrifuga sta nella struttura e nelle componenti interne. La centrifuga è infatti caratterizzata da una lama interna che taglia molto finemente frutta e verdura. Le centrifughe sono in genere molto più potenti in termini di watt e possono eseguire tantissimi giri al minuto (anche oltre 10.000). L’estrattore di succo a freddo è invece composto internamente da una coclea che esegue molti meno giri al minuto (da 30 a 60 in genere) ricavando tutto il succo possibile da frutta e verdura. Come scegliere il miglior estrattore di succo? Gli aspetti da considerare per la scelta sono le dimensioni, il peso, la struttura, la coclea, la potenza, la praticità, manutenzione e pulizia e infine il prezzo.

