Il frullatore smart di Xiaomi sbarca su Amazon: PAZZESCO

Il frullatore smart di Xiaomi arriva su Amazon. Un prodotto di altissima qualità, valido aiutante in cucina, che puoi utilizzare per tutte le tue ricette e gestire tramite applicazione per smartphone, oltre che sfruttando la manopola integrata nel display. Puoi programmarne il funzionamento o addirittura farlo partire da remoto mentre non sei in casa.

Un concentrato di tecnologia da mettere in cucina, che adesso puoi prendere a prezzo decisamente interessante, considerando la sua particolarità. Completa l’ordine al volo per averlo a 149,99€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime,

Frullatore smart di Xiaomi: ottimo prezzo su Amazon

Un prodotto bellissimo nel design, ma soprattutto particolarmente utile in cucina. Va bene per frullati, zuppe e anche per tritare cibi ben più duri. Le 8 lame in acciaio inox possono gestire ben 9 velocità diverse per garantirti risultati eccellenti in pochissimo tempo.

Basta ruotare la manopola integrata nel pratico display OLED per gestire tutto il funzionamento di questo spettacolare elettrodomestico. La possibilità di poterlo gestire tramite applicazione è una possibilità in più da non sottovalutare assolutamente. Basta collegare il prodotto a Internet tramite WiFi e poi potrai gestirne ogni aspetto anche mentre non sei in casa.

Non perdere l’occasione di arricchire la tua cucina con il frullatore smart di Xiaomi. Completa adesso l’ordine da Amazon per averlo a 149€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in stock limitata.

