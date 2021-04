Questa guida ti permetterà di scegliere le migliori action cam più adatte alle tue esigenze. Si tratta di videocamere rivolte a chi è appassionato di sport o comunque vuole avere una particolare esperienza outdoor. La loro versatilità le contraddistingue e le fa preferire alle mirrorless e alle reflex anche ai più esperti della fotografia. Altre peculiarità sono sicuramente la resistenza ad acqua e polvere, a determinate temperature e ad urti e cadute. Il loro punto di forza è sicuramente la versatilità in quanto la maggior parte delle action cam è dotata di numerosi accessori e può essere fissata a delle superfici come caschi, tavoli e altri oggetti. Dalle più economiche alle più costose, le action camera dispongono ormai tutte di registrazione video in alta risoluzione e sono adatte a tutte le persone che vogliono avere dei video particolari in condizioni difficilmente “catturabili” con altre fotocamere.

GoPro HERO9

GoPro HERO9 realizza straordinari video in risoluzione 5K, perfetta per mantenere vividi i dettagli anche quando si usa lo zoom. Con un nuovo sensore da 23,6 MP in tutta la sua potenza. Cattura foto definite e di qualità professionale con 20 MP di nitidezza. E, grazie a SuperFoto, HERO9 Black può scegliere automaticamente la migliore elaborazione delle immagini, per acquisire con facilità lo scatto perfetto. Non è più necessario portare con sé una cornice separata. Ti basta estrarre le guide pieghevoli, fissare la fotocamera a un supporto qualsiasi e partire all’avventura. Il nuovo e più ampio touch screen posteriore con zoom tattile di HERO9 Black dovrebbe risultare immediatamente familiare, mentre il nuovo display anteriore luminoso aiuta a trovare subito l’inquadratura ideale e permette un controllo intuitivo della fotocamera.

Sony HDR-AZ1V

HDR-AZ1V : questo modello di Sony dispone di un obiettivo ZEISS Vario-Tessar da 170° capace di catturare immagini grandangolari di pregevole fattura. È dotata anche di uno schermo da 3 pollici touchscreen. Con il modello precedente condivide anche la modalità stereo del microfono e la tecnologia SteadyShot. La HDR-AZ1V di Sony è un action cam impermeabile fino a 5 metri di profondità grazie alla custodia in dotazione. È possibile inoltre impostare dei parametri con il telecomando Wi-Fi Live View ed è anch’esso resistente all’acqua.

Yi action cam 4K

Yi action cam 4K è dotata di una fotocamera da 12 megapixel con modalità DVR che è in grado di eseguire una registrazione video in 4K. Dispone inoltre di un display da 2,19 pollici che permette di avere un buon controllo di ciò che si sta registrando o fotografando. Questa action cam è l’unica che vi consigliamo di Xiaomi sia per le peculiarità offerte sia per una questione di disponibilità sul mercato.

Insta360 One R

Insta360 One R: è un’action cam a 360 gradi con cui è possibile catturare un super panorama con la qualità di 5.7K ed avere un grandangolo in 4K a 60 frame per secondo. Insta360 One R è dotata di certificazione IPX8 che garantisce l’impermeabilità del prodotto fino a 5 metri di profondità. Grazie alla funzione FlowState, l’action cam può raggiungere una stabilità ottima anche senza treppiede.

APEMAN Action Cam A77

APEMAN Action Cam A77, permette la registrazione in Full HD 1080p oltre che in 4K a 30 fps. L’Apeman 4k dispone di una fotocamera da 20 megapixel che rende possibile tutto questo. Questa action cam è dotata di un telecomando wireless a 2.4 GHz con cui è possibile scattare foto, registrare video ed altro ancora. Apeman A77 è dotata anche di un case impermeabile che permette l’utilizzo anche a 30 metri di profondità per vivere ogni attimo in ogni condizione ed ogni sport. L’action camera ha un raggio di segnale Wi-Fi di circa 10 metri ed offre in confezione 20 accessori già inclusi. È dotata anche di due batterie ricaricabili da 1050 mAh per garantire una registrazione di 180 minuti totali.