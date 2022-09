Per proteggere la connessione del telefono e mascherare l’indirizzo IP possiamo affidarci a svariati servizi VPN Android, in grado di fornire velocemente un nuovo indirizzo IP e cifrare qualsiasi dato ricevuto via Wi-Fi o tramite connessione di rete dati cellulare.

Molti di questi servizi sono disponibili gratuitamente, ma per assicurarsi elevati livelli di velocità e sicurezza è consigliabile preferire una VPN a pagamento rispetto a una gratis.

In questa guida spiegheremo perché conviene acquistare una VPN Android, come ottenerla sul sito di Mr Key Shop, come scaricare un’app per la VPN e come configurarla per proteggere i dispositivi mobile collegati alla rete.

Perché acquistare una VPN Android

Molti utenti sanno che al giorno d’oggi è possibile avvalersi di numerose VPN gratis per Android; queste ultime, però, generalmente non offrono un livello di sicurezza e di velocità adeguato per l’uso domestico o aziendale.

Inoltre, com’è facile intuire, i servizi gratuiti vengono utilizzati contemporaneamente da molti utenti, che saturano le risorse fornite dal servizio e rendono meno fluida la navigazione sul web o la visione di contenuti in streaming, per esempio. Ciò è dovuto anche al fatto che le versioni gratuite delle VPN più note presentano limitazioni importanti nella scelta dei server ai quali connettersi. La quantità, la potenza di calcolo e la distribuzione capillare dei server su cui si appoggia un servizio VPN sono fattori determinanti per le prestazioni e l’affidabilità del servizio stesso.

Per proteggere in maniera efficace il proprio smartphone e assicurarsi al tempo stesso un’ottima esperienza di navigazione, dunque, è consigliabile puntare fin da subito su un servizio VPN a pagamento, così da beneficiare di numerosi server ottimizzati per lo streaming, connessione rapida e sicurezza elevata in qualsiasi scenario d’uso.

Per ottenere delle licenze legali e funzionanti per i migliori servizi VPN a pagamento disponibili sul mercato, risparmiando notevolmente sul costo e godendo di ogni garanzia, è bene ricorrere a un rivenditore affidabile come Mr Key Shop. Scopriamo quali sono le peculiarità di questo e-store.

Acquistare le migliori VPN Android su Mr Key Shop: 5 motivi

Mr Key Shop è uno store online specializzato nella vendita di licenze per sistemi operativi, licenze per Office e product key per programmi di sicurezza (Antivirus e VPN).

Di seguito abbiamo raccolto le 5 motivazioni per cui Mr Key Shop è da preferire rispetto ad altri, per quanto riguarda le VPN per Android e non solo.

1) Mr Key Shop è affidabile

Mr Key Shop è un sito estremamente affidabile, che fornisce solo chiavi di licenza legali, genuine e sicure al 100%. L’affidabilità del sito è dimostrata anche dai feedback e dalle recensioni lasciate dagli utenti su TrustPilot: oltre 2000 recensioni riportano la valutazione “Eccellente”, con un punteggio TrustScore di 4,9 su 5.

2) Mr Key Shop è rivenditore ufficiale delle migliori VPN

Il sito Mr Key Shop è rivenditore ufficiale dei migliori servizi VPN in circolazione, come NordVPN, HMA VPN e AVAST SecureLine VPN. Ciò vuol dire che si avrà la certezza di utilizzare prodotti originali e sicuri, scegliendo tra quelli più apprezzati del mercato.

Nel momento in cui scriviamo, ad esempio, Mr Key Shop è rivenditore ufficiale di NordVPN, da anni leader nel mercato dei servizi VPN a pagamento, con server ultra veloci e connessioni stabili e sicure. HMA VPN e AVAST SecureLine VPN sono alternative altrettanto valide per chi cerca una delle migliori VPN attualmente disponibili sul mercato.

3) Mr Key Shop ha prezzi vantaggiosi

I prezzi presenti sullo store di Mr Key Shop sono estremamente competitivi. Si potrà infatti proteggere il telefono con una VPN premium spendendo fino al 70% in meno rispetto al costo ufficiale, in maniera del tutto legale e sfruttando un prodotto perfettamente funzionante e valido.

Per quanto riguarda le VPN nello specifico, Mr Key Shop offre abbonamenti da un mese, un anno, due anni o tre anni, oltre alla possibilità di vedere fin da subito il numero di dispositivi su cui è possibile attivare la VPN (caratteristiche variabili in base al servizio e alla licenza scelta).

4) Garanzie Mr Key Shop

Fare acquisti su Mr Key Shop è sicuro in quanto lo store utilizza pagamenti criptati SSL (“Secure Sockets Layer”).

Mr Key Shop offre inoltre la garanzia “soddisfatti o rimborsati” su ogni prodotto disponibile sul sito in caso di errato acquisto.

Per tutti gli altri possibili problemi relativi all’acquisto, all’utilizzo o al riscatto della licenza d’uso scelta, il fornitore mette a disposizione un supporto clienti con assistenza gratuita sia in italiano sia in inglese, raggiungibile non solo via email ma anche telefonicamente o tramite live chat.

5) Consegna digitale immediata e vasto catalogo software

Mr Key Shop effettua la consegna immediata delle licenze acquistate 24/24h. Ciò significa che l’utente può procedere con il download del software acquistato entro pochi secondi dal pagamento, ricevendo all’indirizzo email fornito il link per il download, istruzioni per una facile installazione e il codice di attivazione, oltre alla fattura.

La scelta di usare solo consegne digitali permette all’azienda di fregiarsi del marchio 100% eco-friendly: non vengono spediti prodotti tangibili, quindi non vengono generate emissioni di CO2 per il trasporto e non viene prodotto inquinamento da imballaggi.

Oltre alle licenze dei migliori servizi VPN, Mr Key Shop offre anche le licenze per i seguenti prodotti:

A tal proposito, per garantire una protezione davvero completa per i propri dispositivi mobile, consigliamo di acquistare un antivirus Android (o iOS) al miglior prezzo.

Alla luce di quanto detto, Mr Key Shop è sicuramente la scelta più saggia per chi desidera proteggere lo smartphone dalle numerose minacce del web (che ormai prendono di mira anche gli utenti più piccoli).

Quali sono le migliori VPN per Android

In questo capitolo vi mostreremo quali sono le migliori VPN per Android, in modo da fornire le informazioni necessarie per scegliere la migliore in base alle proprie abitudini ed esigenze di utilizzo.

NordVPN

NordVPN è da anni la migliore VPN disponibile sul mercato, con un’app per Android veloce e sicura sia su rete Wi-Fi sia su rete dati cellulare. L’azienda a cui fa capo NordVPN ha sede a Panama, un paese con un’efficace legge che tutela la privacy degli utenti.

Con NordVPN si avrà la possibilità di scegliere tra più di 5.000 server distribuiti in 80 aree geografiche e 60 paesi, proteggere fino a 6 dispositivi diversi e sfruttare i più avanzati protocolli di sicurezza disponibili (IKEv2/IPsec, OpenVPN e l’innovativo NordLynx); il tutto con un’assistenza attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

HMA

Altro efficace servizio VPN che possiamo sfruttare su Android è HMA VPN, sussidiaria della società di sicurezza informatica AVAST.

Questo servizio VPN offre oltre 1.000 server ultra veloci disponibili in tutto il mondo, supporta il torrenting per il download rapido tramite reti P2P, offre un interruttore d’emergenza in caso di disconnessione improvvisa e può proteggere fino a 5 dispositivi diversi contemporaneamente.

AVAST

Chi desidera ottenere la massima protezione per un singolo dispositivo aziendale o cerca una VPN economica per proteggere solo il telefono può prendere in considerazione anche AVAST SecureLine VPN, realizzato dagli stessi produttori del famoso antivirus AVAST.

AVAST SecureLine VPN offre server ottimizzati per il P2P, sblocco dei contenuti in streaming, cambio rapido di server, cifratura militare sul tunnel VPN e un efficace kill switch in caso di perdita improvvisa della connessione.

Come scaricare e installare una VPN Android

Per scaricare e installare una VPN su Android non si dovrà far altro che aprire il Google Play Store, cercare il servizio VPN che si desidera configurare e premere sul tasto Installa.

Dopo aver effettuato il download, basterà aprire l’app e fare l’accesso con il proprio account (su cui è stata attivata la licenza). Se non si è ancora riscattata la licenza, basterà leggere il capitolo successivo.

Inoltre, è bene sapere che Mr Key Shop, al momento della consegna digitale, invia anche delle istruzioni davvero chiare e semplici che illustrano tutti i passaggi da eseguire per cominciare a usare la VPN acquistata. Dal download all’installazione, l’utente viene quindi affiancato e supportato, facilitando il tutto.

Come attivare una VPN Android

Per attivare una VPN su Android sarà necessario prima acquistare una licenza VPN valida e genuina su Mr Key Shop e successivamente riscattare la licenza nell’account del servizio VPN scelto.

Dopo aver acquistato la licenza su Mr Key Shop, basterà copiare il codice di licenza ricevuto via email, aprire il sito del servizio VPN scelto, creare un nuovo account e, quando richiesto, riscattare il codice di licenza fornito da Mr Key Shop.

Per esempio NordVPN fornisce una pagina dedicata al riscatto dei codici di licenza, dove è possibile inserire il codice di licenza fornito da Mr Key Shop, inserire poi l’indirizzo email dell’account (o da usare per il nuovo account), premere su Continue e seguire le indicazioni per riscattare la licenza.

Come configurare una VPN su Android

Una volta attivata la licenza acquistata, si potrà configurare la VPN in due modi: tramite app o manualmente.

Se si preferisce utilizzare l’app del servizio scelto, basterà fare l’accesso con il proprio account e dare la propria autorizzazione per creare una connessione VPN sullo smartphone, nel caso in cui il servizio richieda il consenso.

A questo punto sarà necessario scegliere il server al quale connettersi (consultando una lista di server presenti in diversi paesi) oppure collegarsi automaticamente a quello più veloce in quel preciso momento, in base alla propria posizione geografica. Fatto questo, si potrà cominciare a navigare in maniera protetta.

Se invece si preferisce impostare manualmente la VPN su Android, sfruttando il sistema di supporto integrato, basterà seguire alcuni semplici passaggi:

andare alle impostazioni

cliccare su Connessioni

scegliere Altre impostazioni di rete

cliccare su VPN

cliccare sul segno “+” o sui tre puntini per aggiungere un profilo VPN

inserire il nome della VPN, il tipo di protocollo e le opzioni avanzate

salvare le impostazioni inserite.

A questo punto si potrà navigare in totale anonimato, proteggendo la propria privacy online.

Conclusioni

Per proteggere la connessione del telefono Android vale la pena utilizzare un servizio VPN premium, riscattando una delle licenze fornite da un servizio serio e affidabile come Mr Key Shop. Tale soluzione è indicata soprattutto per chi sfrutta spesso delle connessioni pubbliche, che troppo spesso vengono utilizzate dagli hacker per intercettare dati e altre informazioni sensibili.

Mr Key Shop vanta molti anni d’esperienza e un catalogo in continua espansione lato sicurezza: oltre ai servizi VPN più famosi, infatti, sullo store online è possibile acquistare anche i pacchetti di sicurezza compatibili con Android, in modo da proteggere il telefono in qualsiasi momento e durante qualsiasi attività online.

FAQ

Mr Key Shop è un sito sicuro?

Mr Key Shop è un sito assolutamente sicuro e affidabile per l’acquisto di licenze per sistemi operativi, per programmi di sicurezza e altri software.

Nella sezione VPN è possibile scegliere il servizio VPN che fa al caso proprio, utilizzando strumenti sicuri come PayPal per effettuare le transazioni in tutta sicurezza. La consegna digitale è immediata, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase d’acquisto.

Le VPN vendute su Mr Key Shop sono affidabili?

Le chiavi di licenza per le VPN presenti su Mr Key Shop sono estremamente affidabili, visto che sono supportati servizi che dispongono di un sistema o di una pagina web dedicata al riscatto delle licenze.

Dopo il riscatto della licenza si potrà usufruire della VPN premium per tutto il tempo previsto dalla licenza stessa (di solito 12 mesi, ma sono disponibili anche licenze della durata di 1, 24 o 36 mesi).

Posso comprare una licenza per più telefoni Android?

Su Mr Key Shop sono disponibili licenze multi-dispositivo per NordVPN e per HMA VPN; scegliendo uno di questi due servizi sarà possibile proteggere fino a un massimo di 6 dispositivi per NordVPN o fino a un massimo di 5 per HMA VPN.

In questo modo si potrà quindi proteggere più telefoni Android con una sola licenza, utilizzando lo stesso account all’interno delle app VPN installate sui device.

Posso usare la licenza VPN anche su Smart TV?

Se la Smart TV in uso supporta le VPN consigliate in questa guida, si può utilizzare la licenza acquistata su Mr Key Shop per attivare la VPN anche su Smart TV, utilizzando lo stesso account dell’app Android.

Se la TV non è compatibile con i servizi VPN si può ottenere una connessione cifrata e sicura sfruttando un dispositivo multimediale come il Fire TV Stick: basterà collegarlo a una porta HDMI del televisore, connetterlo a Internet tramite Wi-Fi, scaricare l’app VPN preferita dallo store integrato e accedere con lo stesso account usato sull’app per telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.