ZTE Watch GT è appena stato presentato ufficialmente: questo gadget vanta un display AMOLED rotondo da 1,2 pollici e GPS ad un prezzo inferiore ai 100 dollari in Cina; il device è stato annunciato unitamente alla serie di telefoni S30 (standard, SE e Pro).

ZTE Watch GT: le specifiche

Questo è il nuovo orologio rotondo dell’azienda con un schermo curvo AMOLED 2.5D rotondo da 1,19 pollici. Il corpo è realizzato in lega di alluminio ultraleggera, con un peso di soli 30 grammi; ZTE afferma che questo possa fornire un’esperienza di utilizzo comoda e leggera.

ZTE Watch GT supporterà fino a 16 modalità sportive tra le quali figura la corsa all’aperto, la corsa indoor, la camminata all’aperto, il ciclismo, lo spinning, l’escursionismo, il nuoto, lo yoga, l’allenamento, il basket, il calcio, ecc. Quindi la maggior parte dei vostri scenari di allenamento / sport saranno sicuramente gestiti dall’orologio.

Oltre alla solita serie di funzionalità come il monitoraggio delle calorie, della velocità, dei passi e del sonno, ZTE Watch GT è dotato anche di un sistema di posizionamento GPS multimodale. Grazie a tale supporto, ZTE ha aggiunto una speciale funzione pensata per chi ama giocare a calcio; questa mostrerà una mappa di calore delle aree in cui sei stato impegnato all’interno di un campo da calcio. Questa può essere un’ottima funzionalità per comprendere il vostro stile di gioco e migliorarlo nel tempo.

Il terminale supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e mostra avvisi di frequenza cardiaca anomala. Inoltre viene fornito con un sensore per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue.

Lo ZTE Watch GT è certificato impermeabile 5ATM, quindi potrete indossarlo anche mentre nuotate. L’orologio mostra le notifiche come le chiamate in arrivo, SMS, WeChat in tempo reale. Permette anche l’acquisizione di foto in remoto, i controlli della musica e il sollevamento del polso per riattivare lo schermo sono tutte presenti sul nuovo orologio.

L’azienda dichiara fino a 15 giorni di durata della batteria in condizioni di utilizzo normale e fino a 23 giorni in modalità di durata della batteria ultra lunga. Lo ZTE Watch GT viene venduto a 599 yuan (~ $ 91), tuttavia, la società offre uno sconto di 50 yuan fino al 31 marzo in Cina per i primi futuri acquirenti.

