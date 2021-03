In queste ore sono emersi nuovi dettagli relativi alle specifiche tecniche del nuovo ZTE Watch GT; troviamo infatti maggiori informazioni circa le opzioni di colore disponibili e in merito alle nuove modalità sportive.

ZTE Watch GT: ben 16 modalità sportive

Per chi non lo sapesse, il Watch GT è il nuovo smartwatch di ZTE che verrà lanciato la prossima settimana. Prima del suo rilascio, l’azienda cinese ha rivelato alcune delle sue specifiche e caratteristiche. Preparatevi: è un prodotto davvero rivoluzionario ed innovativo e avrà, dalla sua, un prezzo di vendita molto competitivo e vantaggioso.

Secondo i post pubblicati sulla pagina Weibo di ZTE Mobile, l’orologio supporterà 16 modalità sportive. Queste modalità sportive includono: corsa, camminata, nuoto, canottaggio, calcio e pallavolo. Il gadget disporrà anche del modulo GPS integrato e della innovativa “modalità calcio”, che permetterà di avere una mappa termica che mostra le aree più attive in campo.

In un altro post, il brand rivela le varianti di colore in cui sarà disponibile l’orologio. Oltre al nero che abbiamo già visto, le foto trapelate mostrano il dispositivo in arancione, blu, grigio e giallo.

Coloro che hanno un occhio attento potrebbero aver notato che esiste una somiglianza tra lo ZTE Watch GT e il RedMagic Watch che è stato annunciato all’inizio di questo mese. Non solo hanno un design identico anche se con diverse opzioni di colore, ma hanno anche le stesse caratteristiche. Già, avete visto bene.

Entrambi gli smartwatch hanno un display AMOLED da 1,39 pollici, supportano 16 modalità sportive e dispongono di GPS integrato. L’unica differenza sembra essere contestuale alle varianti in pelle per il cinturino del RedMagic. Vogliamo ipotizzare che ZTE stia portando in commercio il Watch GT come un rebrand per alcuni mercati selezionati del RedMagic Watch. Cosa ne pensate?

