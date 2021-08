Il router Wi-Fi 6 portatile 5G di ZTE ha un touch screen, una porta ethernet e costa ¥ 2499 (~ $ 384): è un prodotto davvero interessante e non vediamo l'ora che arrivi anche da noi in Europa.

ZTE Portable Router MU5001: le caratteristiche

ZTE ha svelato il suo nuovo router Wi-Fi portatile che racchiude alcune funzionalità piuttosto intriganti a buon mercato. Il gadget che dispone di uno slot per SIM 5G ha anche un display touch che consente all'utente di interagire con il dispositivo senza l'ausilio di app complementari sul telefono o sul PC.

Si chiama ZTE Portable Router MU5001 e ha un design a due colori (bi-color). La parte superiore e posteriore sono nere mentre il frame della scocca è blu metallizzato. È anche piuttosto spesso, e questo non sorprende considerando che ha una porta Gigabit Ethernet su un lato e contiene anche una batteria da 4500 mAh. Nonostante le sue dimensioni, entra facilmente in qualsiasi tasca.

Il vano per la SIM è in alto e, proprio come la maggior parte degli smartphone odierni e si avrà bisogno di uno strumento per l'espulsione per poter accedere alla scheda. La parte superiore è anche dove sono posizionati il ​​pulsante di accensione e ci sono due slot per le antenne esterne.

Il router portatile ZTE MU5001 è un router AX1800 con supporto per reti NSA e SA 5G e reti 4G. Ha un modem Snapdragon X55 sotto il cofano con una velocità di download massima fino a 3,8 Gbps.

ZTE afferma che è possibile collegare al router a ben 32 prodotti tramite le tre interfacce, ovvero Wi-Fi, Ethernet e la porta USB-C combinate. Grazie al touchscreen da 2,4 pollici, non è necessario accedere alla WebUI o avviare l'app ZTElink per verificare dettagli come la potenza della rete, i dispositivi connessi, il livello della batteria e i dati consumati.

La batteria da 4500 mAh dura fino a 8 ore con una singola carica. Il router supporta anche la ricarica rapida Quick Charge 3.0: una ricarica completa richiede 150 minuti. Gli utenti possono anche utilizzare il router portatile ZTE MU5001 per caricare i propri telefoni poiché supporta la reverse charging da 10 W.

Gli acquirenti interessati possono ritirare il router portatile ZTE MU5001 su JD.com dove viene venduto per ¥ 2499 (~ $ 384). Attendiamo che la compagnia cinese lo presenti anche da noi in Europa.

ZTE

Elettronica