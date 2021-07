ZTE ha appena presentato lo ZTE Blade V30, un nuovo telefono di fascia media dotato di un grande display, del processore Unisoc, quattro fotocamere e una batteria di grandi dimensioni: ecco tutti i dettagli.

Blade V30: prezzo e specifiche

Sebbene non sia ancor chiaro se il telefono arriverà o meno in Europa, il Blade V30 di ZTE si presenta come un device alquanto interessante, non solo per il prezzo. Dotato di un pannello LCD IPS da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ di 1080 x 2400 pixel e un rapporto di aspetto 20:9, il terminale è disponibile nei colori nero e blu.

La configurazione della fotocamera posteriore del ZTE Blade V30 è composta da una fotocamera principale da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel, una macro da 5 megapixel e una cam da 2 megapixel per la profondità; sul davanti, invece, troviamo una selfie-camera da 16 megapixel.

Alimentato dal processore Unisoc T618 che funziona a 2.0GHz, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile con schede microSD), il V30 presenta una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W tramite USB-C e la ricarica wireless inversa. Il telefono, che offre funzionalità di connettività come il Bluetooth 5.0, il GPS e il jack audio da 3,5 mm, al momento è sbarcato in Messico al prezzo di 216 euro al cambio.

ZTE

Smartphone